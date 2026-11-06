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Zájem o den otevřených dveří ve věznicích překvapil. Termíny zbyly jen ve dvou

Petra Škraňková
  17:49
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Vězeňská služba České republiky chystá historicky první dny otevřených dveří....

Vězeňská služba České republiky chystá historicky první dny otevřených dveří. Pro veřejnost se otevře i věznice v Opavě, kde se nacházejí také cely nejpřísnější nápravné skupiny pro odsouzené ženy. „Z bezpečnostních i hygienických důvodů se návštěvníci nedostanou všude,“ podotkla mluvčí Barbora Šumberová. | foto: Jaroslav Ožana, Marek Osouch,  MAFRA

Vězení v Pardubicích
„Falešná“ cela, kde se kadeti učí zásah proti problémovým vězňům. Cvičí je...
Jedna ze čtyř nejpřísněji střežených věznic v Česku – Plzeň-Bory.
Jedna ze čtyř nejpřísněji střežených věznic v Česku – Plzeň-Bory.
33 fotografií
Rekordní zájem projevili lidé o den otevřených dveří ve 33 českých věznicích. Dvě hodiny od spuštění registrace byly všechny termíny skoro ve všech zařízeních obsazené. Zbyly jen ve dvou věznicích v Ústeckém kraji, které si zahrály v seriálu Jana Prušinovského Oddíl B.

Dny otevřených dveří v českých věznicích se budou konat ve dvou termínech. První je v neděli 15. listopadu a druhý o necelé dva týdny později, ve středu 25. listopadu. Je to historicky první akce tohoto druhu.

Registrace byla spuštěna ve 14 hodin. Už po třiceti minutách byly termíny obsazené v Praze i většině Středočeského kraje. Po dvou hodinách zbyly volné termíny jen ve dvou věznicích – v Novém Sedle a v objektu věznice Nové Sedlo v Drahonicích. V jejich prostorách letos natáčel režisér Jan Prušinovský seriál Oddíl B.

Většina herců v polorolích byla v kriminále. Prušinovský líčí natáčení v provozu věznice

Na sociálních sítích Vězeňské služby se objevilo mnoho komentářů s kritikou nezvládnuté registrace. „Sedím u toho od 14:00, aktualizuji, na PC i telefonu a sekne se to a najednou vše obsazené?“ stěžuje si jeden ze zájemců. „Hodinu sedím u telefonu a najednou je vše obsazeno, během asi minuty,“ dodává další. Stejnou zkušenost s přetíženým webem a okamžitým vyčerpáním všech volných termínů popisují i další.

Pod náporem zájemců web Vězeňské služby na nějakou dobu zkolaboval. „Proniknout do vězení není jednoduché. A dneska je to ještě o něco těžší,“ komentovala to Vězeňská služba na svém facebookovém účtu s vysvětlením, že výpadek způsobily technické komplikace na straně dodavatele webových služeb.

Vězeňská služba České republiky chystá historicky první dny otevřených dveří. Pro veřejnost se otevře i věznice v Opavě, kde se nacházejí také cely nejpřísnější nápravné skupiny pro odsouzené ženy. „Z bezpečnostních i hygienických důvodů se návštěvníci nedostanou všude,“ podotkla mluvčí Barbora Šumberová.
Vězení v Pardubicích
„Falešná“ cela, kde se kadeti učí zásah proti problémovým vězňům. Cvičí je vedoucí oddělení vstupního vzdělávání Robin Horáček.
Jedna ze čtyř nejpřísněji střežených věznic v Česku – Plzeň-Bory.
33 fotografií

Vězeňská služba chce lidem přiblížit každodenní fungování vězeňských zařízení i práci jejich zaměstnanců. Podle charakteru a možností jednotlivých zařízení mohou prohlídkové trasy zahrnovat například ubytovací prostory odsouzených, kulturní a vzdělávací místnosti, pracoviště vězňů nebo místnosti určené pro návštěvy. Součástí prohlídkových tras mohou být také ukázky vozového parku, bezpečnostního vybavení nebo zázemí zaměstnanců.

Prohlídky budou probíhat za běžného provozu věznic.

Zajímá vás možnost podívat se do české věznice?

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K návštěvě věznice se mohli přihlásit pouze lidé starší 18 let, bez trestní minulosti a bez rodinné vazby na vězně. Každý návštěvník musí při vstupu počítat se standardní bezpečnostní kontrolou. Do věznic nebude možné vnášet mobilní telefony, fotoaparáty, chytré hodinky ani další nepovolená elektronická či záznamová zařízení. Věznice nebudou zajišťovat úschovu zavazadel.

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