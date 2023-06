Zahradil je nácek, chci mu ublížit, pouštěl se Novotný na Twitteru do straníků

„Zase nebudu na kandidátce,“ napsal starosta Novotný na Twitter a poté pokračoval ve třetí osobě „Ale Pavel už je dospělý a rozhodl se trávit život s dětmi a ne politikařením. Když jsem tehdy zůstával v ODS po velké, těžké dohodě, měl jsem dvě podmínky: Ublížím politicky Černochové, pokud dokážu vybudovat si tu příležitost a Zahradilovi i lidsky.“

Pavel Novotný @PavelNovotnak V pražské ODS se nikdo neraduje, že nácek, pardon, Zahradil končí. Vždycky mi říkali ser na něj, proboha, všichni jsme rádi, že je pendluje přes Benelux a nevysírá tady. On bude chtít s pomocí Jany do Sněmovny. Sehraná dvojka, už mě jednou sekla. Zase nebudu na kandidátce,…

Zahradil v reakci na Novotného slova pro CNN Prima NEWS uvedl, že se Novotný zřejmě děsí z jeho případné budoucí kandidatury do Poslanecké sněmovny, kterou europoslanec skutečně zvažuje.

Příspěvek komunálního politika měl být reakcí na pondělní tiskovou konferenci ODS. Vystoupil na ní premiér Petr Fiala a dva členové Evropského parlamentu – Jan Zahradil a Veronika Vrecionová. Zahradil zmínil, že na europoslance příští rok kandidovat nebude, v ODS však nadále zůstává. V čele klubu europoslanců ODS ho má vystřídat Vrecionová.

„Zklamu ale všechny, co mě posílají do Trika (Trikolory, pozn. red.) a SPD. Zůstanu v ODS, kde je třeba posílit národně-konzervativní linii. Nemám v úmyslu odejít z EP (Evropského parlamentu, pozn. red.) rovnou do politického důchodu. Moje politická kariéra začala na domácí půdě a zde ji také hodlám v budoucnu ukončit,“ reagoval na ohlasy ohledně tiskové konference Zahradil.