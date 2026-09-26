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Záhada vytěženého dříví pod Řípem. Starosta kličkuje a nechce říct kubíky a ceny

Václav Janouš
  16:20

Pohled z Řípu na severovýchod - Vpředu vesnička Krabčice | foto: Jan HocekiDNES.cz

Zastupitelé mají podezření, že Krabčice utržily za dřevo víc, než úřad přiznává. V malé obci Krabčice pod horou Říp pokácela najatá těžařská firma už loni stovky kubíků dříví, které zpracovala a z lesů odvezla. Zastupitelé se teď ale přou nad jednoduchou otázkou: Kolik dříví v lesích bylo vlastně ve skutečnosti pokáceno a kolik peněz za to obec dostala?

Spor se dá jednoduše vyřešit. Stačilo by předložit faktury a smlouvy a ukázat dvě čísla – počet pokáceného dříví a zaplacenou sumu podle výpisu z účtu obce. Jenže místo toho se všichni jen dohadují a starosta kličkuje, místo aby ukázal data. A co je důležité, opozice má podezření, že dříví bylo vykáceno víc, než radnice přiznává a i výsledný zisk byl větší. Čísla prostě nesedí.

Vše už vyšetřovala i policie, která ale případ po výsleších lesníků odložila, aniž by do detailu pátrala po množství dříví a uhrazených sumách. MF DNES se na stejně jednoduché dotazy zeptala i starosty, ale ten se několik týdnů vyhýbal odpovědím a různě se zapíral. Až nakonec odpověděl.

Na začátku příběhu Krabčice uzavřely v únoru 2025 smlouvu s těžařem Josefem Hořejším, ve které stálo, že obec prodává takzvaně nastojato dříví ve svých lesích.

Cena byla stanovena tak, že od nabídky podnikatele odečetla obec náklady na následnou tříletou pěstební činnost, kterou podnikatel musí dělat. Ve smlouvě, kterou má MF DNES k dispozici, pak bylo uvedeno, že v lesích je 395 kubíků borovice a 212 metrů krychlových akátu.

Za borovici nabídl podnikatel 300 korun za kubík, za akát 1 200 korun, po odečtení nákladů na pěstební činnost pak dohromady přes 294 tisíc korun.

Nesrovnalosti s kácením

Vše vycházelo z nabídky, kterou má MF DNES k dispozici a která byla součástí podepisované smlouvy. Nutno říct, že ve smlouvě je uvedeno, že množství jsou minimální objemy dle odhadu. A to je ten problém. V lesích bylo pokáceno více dříví a zastupitelé na to přišli, když viděli roční výpis lesní hospodářské evidence, ve kterém bylo uvedeno, že loni bylo v katastru obce vykáceno celkem 1 573 kubíků dříví (oproti deklarovaným 395 + 212 kubíkům za oba druhy dřevin).

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A zastupitelé se začali dohadovat se starostou Jiřím Šimáčkem, co je to za množství? Protože až do té doby o uzavřené smlouvě vůbec nevěděli. Zastupitelstvo ji totiž vůbec neprojednávalo. A tak začali žádat vysvětlení různými způsoby.

MF DNES na konci srpna položila starostovi jednoduché otázky. Kolik dříví bylo vykáceno, kolik dostala obec zaplaceno a proč o tom nerozhodovalo zastupitelstvo? Místo odpovědí ale starosta začal vysvětlovat, že čerpá dovolenou a nemá k přístup k potřebným smlouvám, účetnictví a lesnickým podkladům, byť sám říká, že jde už o starou kauzu, kterou už vysvětloval na policii.

„Celá záležitost, na kterou se dotazujete, již byla na základě podnětu osoby z řad mé politické opozice v zastupitelstvu podrobně prověřována Policií ČR. Policejní orgán si v rámci prověřování vyžádal příslušné podklady a vysvětlení, mimo jiné od osob odborně zajišťujících hospodaření a dohled nad těžbou v obecních lesích. Policejní orgán následně věc odložil, neboť nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující závěr o spáchání trestného činu. V odůvodnění svého rozhodnutí policejní orgán podané oznámení výslovně označil jako tendenční oznámení,“ odpověděl starosta.

MF DNES následně vzkázal, že dovolenou má až do konce září. MF DNES jej přitom sháněla i na radnici, kde sekretářka ale tvrdila, že starosta bude k dispozici v pondělí. A právě v ten den se MF DNES starostovi i dovolala, avšak tvrdil, že je v úřadu jen na skok. MF DNES po něm znovu žádala odpovědi na jednoduché dotazy.

A opět od starosty přišla odpověď, v níž nebyla žádná čísla. A tak MF DNES urgovala odpovědi znovu s tím, že celá kauza se dá ve vteřině vyřešit – uvedením dvou jednoduchých cifer a ukázáním výpisu z účtu.

Místo toho starosta odpovídal následovně: „Množství (dříví) uvedená v kupní smlouvě nebyla stanovena jako maximální objem těžby, ale výslovně jako minimální objemy dle odhadu. Smlouva současně počítala s tím, že skutečné množství dřevní hmoty bude upřesněno po provedení těžby podle skutečných přejímek dřeva. Stejně tak částka 294 330 Kč nebyla pevně stanovenou maximální hodnotou veškerého dříví, ale vycházela z tehdejšího odhadu. Údaj 1 573 kubíků z roční lesní hospodářské evidence za rok 2025 je údajem za hospodaření v obecních lesích za celý rok.

Nelze jej proto bez dalšího ztotožňovat pouze s plněním jedné uvedené kupní smlouvy,“ napsal starosta MF DNES s tím, že kupní smlouvu uzavřel za obec sám v rámci svých pravomocí při správě obecního majetku. Zastupitelstvo to prý schvalovat nemusí a ani si to nevyhradilo.

Vzpomněl si až po týdnech

Starosta tvrdil, že před uzavřením smlouvy si udělal průzkum trhu, kdy oslovil tři podnikatele. Dva z nich předložili nabídku a vybral tu cenově výhodnější. Starosta ale tvrdí, že jaké firmy budou osloveny, osobně neurčoval – jednu firmu doporučil správce lesa a další dvě hajný. Otázku, kolik dříví tedy skutečně vybraný těžař vytěžil, ale opět nezodpověděl. „Tento údaj nechci nyní uvádět pouze zpaměti. Je nutné jej přesně rozdělit podle jednotlivých smluv, porostů, přejímek dřevní hmoty a účetních dokladů,“ odpověděl Šimáček.

MF DNES tedy znovu urgovala odpovědi. „Příslušné účetní doklady, faktury a podklady k úhradám jsou součástí účetní dokumentace obce. V současné době čerpám dovolenou a nemám k této dokumentaci přístup,“ zopakoval starosta v další poněkud nedostatečné odpovědi.

A tak se MF DNES zeptala znovu s tím, že jde o jednoduchý a lehce dohledatelný údaj a pokud jej starosta tedy ani tentokrát neuvede, MF DNES toto zmíní v připravovaném textu.

A starosta si naponěkolikáté konečně „vzpomněl“. „Podle vyúčtování těžby, přejímek dřevní hmoty a účetních dokladů bylo v rámci této smlouvy vyúčtováno celkem 898,62 kubíků metrů krychlových dřevní hmoty. Celkový příjem obce z této smlouvy činil 494 654 korun a celá částka byla kupujícím uhrazena,“ řekl starosta Jiří Šimáček. Ukázalo se tak, že tržby byly větší než původně uvedených 294 tisíc.

Se stejným těžařem uzavřela obec pak ještě další smlouvu k další části těžby. I u ní byly argumenty starosty ale podobné. Má k dispozici v současné době jen část přejímkových listů a faktur.

„Účetnictví obce je vedeno externí účetní, která v současné době rovněž čerpá dovolenou,“ dodal starosta.

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Těžbu za pár set tisíc korun přitom vyšetřovala i hospodářská kriminálka v Litoměřicích, která letos v červnu rozhodla, že starosta se žádného trestného činu – například porušení povinnosti při správě cizího majetku nebo zjednání výhody nedopustil.

Při výslechu na policii přitom situaci v Krabčických lesích blíže vysvětlil třeba lesní hospodář Josef Zimák. „V průběhu těžby bylo na místě zjištěno, že v okolí plánované těžby se nachází také poškozené nebo suché stromy jiných dřevin, zejména dubu a jasanu. Z toho důvodu byl následně uzavřen dodatek ke smlouvě umožňující těžbu maximálně 50 metrů krychlových dubu a 50 metrů krychlových jasanu. Dále se ukázalo, že původní odhad množství borových souší ve výši 395 metrů krychlových byl podhodnocen,“ zapsali kriminalisté jeho výpověď. Připustil tedy, že zisk mohl být vyšší, jak tušili zastupitelé.

Špatná komunikace

Jak si tato tvrzení policisté ověřili, není z usnesení jasné. Místo toho se kriminalisté v usnesení o odložení věci, které má MF DNES k dispozici a získala jej podle zákona o svobodném přístupu k informacím, pustili do rozboru toho, co se v Krabčicích mezi zastupiteli děje.

A napsali, že problémem v Krabčicích je nedostatečná komunikace mezi vedením obce a částí zastupitelstva. Zároveň policie podotkla, že starosta ve veřejné funkci musí unést určitou míru kritiky. „Z dostupných podkladů však nevyplývá, že by (starosta) překračoval zákonné či jiné stanovené mantinely,“ napsal komisař Jaroslav H.

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