Legendární Záhada hlavolamu vychází už podvanácté. Místo v knihkupectvích je v trafikách

Když natočíme nejdelší osten ježka tak, aby vyčníval z klece nejširším jejím otvorem.... Před 85 lety se román Jaroslava Foglara Záhada hlavolamu přestěhoval z trafik do knihkupectví. Teď se do trafik vrací, jako první svazek nové edice, díky které znovu vyjde všech dvacet Foglarových románů.

Legendární klub Rychlých šípů poprvé míří do Stínadel, aby čtenářům časopisu Tam-Tam přinesl zprávy z této tajemné čtvrti, které vládne Velký Vont a kde je se na zdech objevu křídou namalovaný obraz záhadného hlavolamu, kterému se říká Ježek v kleci.

KVÍZ: Losnu, nebo Mažňáka? Jak dobře znáte Rychlé šípy?

Soutěžte o nové vydání knihy Záhada hlavolamu.

Prvně se román v trafikách objevil na podzim 1940, jako součást populárního týdeníku Mladý hlasatel, kde vycházel na pokračování. Od té doby stále dráždí miliony čtenářů, kteří se snaží odhalit jeho tajemství. Vychází už podvanácté. Kniha v pevné vazbě a s ilustracemi Marko Čermáka je nyní k prodeji ve stovkách prodejen tisku.

Pětici hrdinů legendárního chlapeckého klubu poslal Foglar v knize poprvé místo na výpravu za město, do Stínadel, kde na ně čeká řada záhad a dobrodružství. „Vždycky je přitažlivé jenom to, co neznáme,“ odpovídal Jaroslav Foglar svým fanouškům, kteří mu dlouhá desetiletí kladli nekonečnou řadu následujících otázek. Kde jsou Stínadla? Odkud se vzal ježek v kleci? A odkud Jan Tleskač? Žijí Rychlé šípy? A co létající kolo?

Kdo byl Jan Tleskač? Vydáme neznámé Foglarovy náměty, slibuje Skautská nadace

Většinu odpovědí si nechal pro sebe, ale na základě jeho života, dochovaných dokumentů a zjištění badatelů bude Skautská nadace J. Foglara, která spravuje jeho a některá tajemství odkrývat.

Do Stínadel se Foglar vrátil se svými hrdiny ještě dvakrát. Romány Stínadla se bouří, vyjde jako třetí svazek edice ještě před Vánoci, a Tajemství velkého Vonta jako čtvrtý svazek po Novém roce.

Osudům Tleskače se měl věnovat IV. díl stínadelských dobrodružství, příznačně pracovně nazvaném „Kdo byl Jan Tleskač“. Ale Foglar stihl napsat pouze jednu kapitolu a fragmenty dalších. Všechny vůbec prvně najdete otištěné v knize Za oponou Stínadel, kterou vydá Albatros na konci listopadu letošního roku.

Spisovatel Jaroslav Foglar v únoru 1990.
Ježek v kleci. Fenomén známý patrně jen v Česku. Dostat ježka z klece vyžaduje přesnou kombinaci pohybů a otáčení. Stal se českým symbolem díky Rychlým šípům od Jaroslava Foglara.
Z filmu Záhada hlavolamu
Obálka prvního vydání Záhady hlavolamu z roku 1941.
Přátelství, temnota i smrt. Čím vyčnívá Záhada hlavolamu a proč se nesmát Dušínovi

Z filmu Záhada hlavolamu

VIDEO Rychlé šípy. Vontové. Ježek v kleci. Jan Tleskač… Tahle jména zná téměř každý a nelze pochybovat o...

Soutěžte o deskovou hru Stínadla inspirovanou legendárními příběhy Rychlých šípů

Desková hra Stínadla

Zaslouží si titul nejlepší české dobrodružství všech dob? Příběhy Jaroslava Foglara okouzlují...

Kdo byl Jan Tleskač? Vydáme neznámé Foglarovy náměty, slibuje Skautská nadace

Hostem pořadu Rozstřel je Roman Šantora ze Skautské nadace.

VIDEO Rozstřel Hostem Rozstřelu byl Roman Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara. Ta se pustila do...

Rychlé šípy se vracejí do Stínadel a s nimi do trafik i všechny další slavné foglarovky

První a zatím poslední nejnovější vydání Záhady hlavolamu dělí 85 let.

Po 85 letech od prvního vydání v příloze časopisu Mladý hlasatel se do trafik vrací román Záhada...

Nejdřív vražda a vydírání, teď recidivistu soudí za týrání manželky

Před malými dětmi opakovaně bil manželku. Často jim říkal, že maminka je zlá. Ženu dlouhodobě děsil tím, že v noci chodil k její posteli a budil ji zvukem, který vydává jiskřící paralyzér. To je jen...

3. listopadu 2025  15:31

ANO, SPD a Motoristé podepsali smlouvu. Vládu chce Babiš do konce listopadu

Předsedové ANO Andrej Babiš, SPD Tomio Okamura a Motoristů sobě Petr Macinka podepsali stejně jako šéfové poslaneckých klubů koaliční smlouvu. Na jejím základě má vzniknout nová Babišova vláda....

3. listopadu 2025  5:58,  aktualizováno  15:30

