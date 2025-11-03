Legendární Záhada hlavolamu vychází už podvanácté. Místo v knihkupectvích je v trafikách

Legendární klub Rychlých šípů poprvé míří do Stínadel, aby čtenářům časopisu Tam-Tam přinesl zprávy z této tajemné čtvrti, které vládne Velký Vont a kde je se na zdech objevu křídou namalovaný obraz záhadného hlavolamu, kterému se říká Ježek v kleci.
Prvně se román v trafikách objevil na podzim 1940, jako součást populárního týdeníku Mladý hlasatel, kde vycházel na pokračování. Od té doby stále dráždí miliony čtenářů, kteří se snaží odhalit jeho tajemství. Vychází už podvanácté. Kniha v pevné vazbě a s ilustracemi Marko Čermáka je nyní k prodeji ve stovkách prodejen tisku.
Pětici hrdinů legendárního chlapeckého klubu poslal Foglar v knize poprvé místo na výpravu za město, do Stínadel, kde na ně čeká řada záhad a dobrodružství. „Vždycky je přitažlivé jenom to, co neznáme,“ odpovídal Jaroslav Foglar svým fanouškům, kteří mu dlouhá desetiletí kladli nekonečnou řadu následujících otázek. Kde jsou Stínadla? Odkud se vzal ježek v kleci? A odkud Jan Tleskač? Žijí Rychlé šípy? A co létající kolo?
Kdo byl Jan Tleskač? Vydáme neznámé Foglarovy náměty, slibuje Skautská nadace
Většinu odpovědí si nechal pro sebe, ale na základě jeho života, dochovaných dokumentů a zjištění badatelů bude Skautská nadace J. Foglara, která spravuje jeho a některá tajemství odkrývat.
Do Stínadel se Foglar vrátil se svými hrdiny ještě dvakrát. Romány Stínadla se bouří, vyjde jako třetí svazek edice ještě před Vánoci, a Tajemství velkého Vonta jako čtvrtý svazek po Novém roce.
Osudům Tleskače se měl věnovat IV. díl stínadelských dobrodružství, příznačně pracovně nazvaném „Kdo byl Jan Tleskač“. Ale Foglar stihl napsat pouze jednu kapitolu a fragmenty dalších. Všechny vůbec prvně najdete otištěné v knize Za oponou Stínadel, kterou vydá Albatros na konci listopadu letošního roku.