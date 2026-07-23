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Okamura jednal v Číně o zadrženém Čechovi. Detaily ladil s Macinkou

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  16:42
Tisková konference Tomio Okamury po setkání s předsedou čínského parlamentu...

Tisková konference Tomio Okamury po setkání s předsedou čínského parlamentu Čao Le-ťim. (23. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Jiří Brodský, náměstek ministra zahraničí, hovoří s novináři během své návštěvy...
Jiří Brodský, náměstek ministra zahraničí, hovoří s novináři během své návštěvy...
Tisková konference Tomio Okamury po setkání s předsedou čínského parlamentu...
Jiří Brodský, náměstek ministra zahraničí, hovoří s novináři během své návštěvy...
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Od našich zpravodajů v Číně - Česká delegace otevřela s čínskou stranou téma zadrženého Čecha v Číně. „A to velmi sebevědomě. A je dobře, že ho zvedáme. Česká diplomacie má být aktivní, nemá sedět doma,“ konstatoval v Pekingu první náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Brodský, který je součástí delegace předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD).

O tom, že jde o důležitý, ale citlivý případ, svědčí i to, že ještě před schůzkou s VIP čínskými politiky, ho Okamura konzultoval v Česku.

Předseda Sněmovny se v Pekingu sešel s Čao Le-ťim, který je třetím nejvlivnější mužem v Číně a je stejně jako Okamura hlavou parlamentu. Předtím českého šéfa dolní komory přijal předseda Čínského lidového politického poradního shromáždění a hlavní ideolog komunistické strany Wang Chu-ning.

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Ještě před těmito jednáními se předseda dolní komory spojil se svými koaličním kolegy z vlády, mimo jiné s předsedou Motoristů a ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé). Právě jeho úřad řeší případ zadrženého Čecha, kterého čínské úřady vyšetřují pro podezření z ohrožení státní bezpečnosti.

„Chtěli jsme vyhodnotit všechny detaily zcela aktuálně,“ sdělil k telefonátu do Česka Okamura. Ten se ještě před návštěvou Číny obrátil na vedení českých tajných služeb. Žádné další detaily případu ani k telefonátu do Česka nechtěl říct. A bližší informace neposkytl ani ministr Macinka.

Okamura se v Číně přesunul do Pekingu, chce otevřít otázku zrušení víz

Ten pouze na dotaz iDNES.cz napsal: „V případu zadrženého Čecha se spolu koordinujeme.“ Peking totiž současně s oznámením o zadržení vyzýval k propuštění čínského občana zadržovaného v Česku kvůli podezření ze špionáže. Deník N ve čtvrtek informoval, že Číňan má být podle červnového rozhodnutí soudu propuštěn z vazby. Zatím v ní zůstává, žalobce podal stížnost.

Macinka ale uvedl, že spolu tyto dva případy nesouvisí. Zadržený Čech prý má čínskou manželku.

V Pekingu se oba případy řešily na nejvyšší politické úrovni. „Čínská strana na to reagovala jen tím, že také mají nějaký svůj případ u nás,“ řekl k tomu náměstek Brodský. Možnou spojitost nepotvrdil. Stejně tak postupoval i v případě dotazu, zda stále platí, že onen člověk nebyl nijak napojen na státní instituce. „K tomu se vyjadřovat nebudu,“ řekl.

OBRAZEM: Průmysl i linka z Šanghaje. Okamura zamířil na jednání do Pekingu

Podle jeho slov ale platí, že český konzul má přístup k zadrženému českému občanovi. „Máme veškeré informace, které od českého občana potřebujeme, i o něm. A to je to podstatné. Byť tyto informace jsou interní, tak vás mohu ujistit, že opravdu jich máme dostatek a máme ty informace z první ruky. A nastartovali jsme nějakou cestu k nějakému cíli,“ sdělil první náměstek ministra zahraničí.

Nebude to lusknutím prstu, prohlásil Okamura

Kromě otázky zadrženého Čecha otevřel Okamura při jednání s VIP čínskými politiky také otázky rušení víz pro české občany cestující do Číny nebo obnovení přímého letu na trase Praha – Šanghaj. Všem se prý také líbila myšlenka na zahájení jednání o možnosti uspořádat v Národním muzeu v Praze světovou výstavu terakotové armády.

Přímá linka Praha-Šanghaj by mohla začít létat příští rok v létě, řekl Okamura

Kdy by k uskutečnění všech těchto záležitostí mělo dojít, ale není jisté. Kromě toho, že přímá linka Praha – Šanghaj by mohla létat už příští rok. „Jednání jsme otevřeli po sedmi letech. S jakýmkoliv významným partnerem, obzvláště když jde o globální velmoc, to nefunguje lusknutím prstu, zvláště když předešlá vláda vzájemné vztahy zdestruovala a zkazila, uvedl Okamura.

Šéf Sněmovny ale zároveň ujistil, že na všech věcech se bude dál pracovat. Zmínil také, že do Číny se už v příštím roce chystá další česká delegace. Tentokrát vedená vicepremiérem Karlem Havlíčkem (ANO).

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