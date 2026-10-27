Lidem podle ni musí být zřejmé, že jim sice vláda zruší přímou platbu České televizi a Českému rozhlasu, ale tím se mají náklady přenést na státní rozpočet. „Tedy na vás na všechny, vážení spoluobčané, a to i s úroky, které již nyní přesahují 2 procenta,“ řekla Kovářová.
„Přibližně 7,8 miliardy korun ročně převezme stát. A nyní už je jisté, že si na tento výdaj bude muset půjčit další peníze. Toto je typické pro uvažování naší vlády. Rozdávat úlevy, ale účet poslat příštím vládám a dalším generacím. Když to shrneme, tak vláda navrhuje na rok 2027 obří schodek ve výši 386 miliard. A do takového rozpočtu přidává další trvalý výdaj, který navíc poroste s inflací,“ uvedla poslankyně na tiskové konferenci opozičního hnutí STAN, které před pár dny vyhrálo poslední senátní volby.
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„Pokud si při každoroční půjčce 7,8 miliardy korun připočteme úrok 5,2 procenta, vznikne za deset let dluh přibližně 100 miliard korun. 78 miliard půjde na příspěvky médiím a 22 miliard navíc na úroky. A takto bych mohla pokračovat, protože vezmeme-li v úvahu roční inflaci, tak se nakonec dostaneme na částku 111 miliard, z čehož 25 miliard budou tvořit úroky,“ upozornila Kovářová.
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Nezávislost médií zůstane zachována, řekl Babiš k rušení poplatků. Návrh nestáhne
Lež je, že občané vše stejně zaplatí na daních, řekl Babiš
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš v pondělí před odletem do Alžírska odmítl, že po zrušení televizních a rozhlasových poplatků a financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu zaplatí stejně vše občané, a to i ti, kteří dosud České televizi a Českému rozhlasu poplatky neplatili.
„Lež je, že občané vše stejně zaplatí na daních. Není to pravda. Tenhle zákon bude diskutován ve druhém čtení, a já vůbec nechápu, proč vlastně opozice dělala všechno pro to, aby to neprošlo do druhého čtení. Takže jenom pro informaci: důchodci neplatí daně. Poplatky platí 43 procent důchodců. A podíl důchodců na populaci je, pokud dobře vím, 22 procent. A samozřejmě, bude to ještě předmětem vyjednávání,“ řekl Babiš.
Kategoricky odmítl možnost, že by jeho vláda stáhla návrh, proti kterému protestovali lidé v pátek přes noc na Malostranském náměstí před Sněmovnou a v neděli odpoledne na zcela plném Staroměstském náměstí.
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„Měli jsme to v programu, slíbili jsme to lidem a ten návrh nestáhneme,“ prohlásil. „Lidé mají právo demonstrovat, je to zbytečné, nic to nezmění, my to prosadíme. Máme to v programovém prohlášení vlády,“ řekl Babiš.
Návrh na zrušení poplatků bude ve čtvrtek odpoledně projednávat mediální výbor Sněmovny, jehož jednání je přístupné veřejnosti a bude se konat v hlavním sále dolní komory parlamentu, kde hlasují poslanci.