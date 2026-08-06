Před necelými třemi týdny popsala matka na Instagramu průběh incidentu následovně: „Vylezl na sloup a dotkl se drátu s vysokým napětím. Letěl seshora. Když přiběhli muži po nějaké době, snažili se dělat vše pro to, aby ho přivedli zpět k životu. To chvíli trvalo, ale nakonec se to záchranářům nějak podařilo. Je hodně popálený. Stav se stále vyvíjí. Nevzdáváme se ve víře, byť je to zatím opravdu kritický stav. Věřím v zázraky, i když momentálně informace nejsou moc pozitivní. I co se týká mozku a jeho zasažení, orgánů. Nyní je v umělém spánku.“
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Tříletý chlapec zemřel po pádu ze stožáru. Komunita mluví o požehnání i sjednocení
Chlapec následně v nemocnici zemřel. Matka, která je součástí komunity Síla propojení, si po tragédii zamkla profil a své další vyjádření umístila na placený kanál HeroHero. „Dochází nám, jako by už několik dní dopředu oznamoval svůj odchod na druhý břeh, i když jsme si to nechtěli přiznat. Mysl dělala vše pro to, aby se ubránila tak velkému utrpení, které nás nyní jako kdyby rozkládá zaživa,“ stojí v něm mimo jiné.
Ve středu se rozhodla vlastní pohled na události zveřejnit na Instagramu. „Necítím, že bych byla v situaci, kdy se mám obhajovat. Nicméně za současné situace je spousta věcí, které bych ráda uvedla na pravou míru a objasnila, aby nebyly prezentovány tak, jak ve skutečnosti nejsou,“ napsala v úvodu šestnáctistránkového textu. Podle ní se kolem tragédie objevila řada nepřesných nebo zkreslených informací, na které chce reagovat.
„Neoslavovali jsme smrt, ale jeho život“
Matka mimo jiné reagovala na zprávy, že komunita po smrti chlapce pořádala oslavu. Takové interpretace odmítá. Tvrdí, že šlo o rozloučení a připomenutí života jejího syna. „Odkud se vzala oslava? Možná z vyjádření toho, že chystáme smuteční obřad a oslavu života – tedy toho, co vnesl do našich životů během jeho krátkého života. Oslava toho, co zanechal a že tu s námi byl,“ uvedla.
Na zveřejněných záběrech, které má iDNES.cz k dispozici, se účastníci společně modlili i zpívali. Na sociálních sítích se objevily i spekulace, že měla matka syna požívat drogy. To však také vyvrací. „Za celou tuto dobu od jeho odchodu jsem neužívala žádné utišující léky ani jiné látky. Jediné, co skutečně využívám v nejhorších časech, kdy to opravdu nezvládám, je tabák,“ uvedla. Dodala, že od tragédie nevypila ani kapku alkoholu.
Okolnosti tragédie, při níž přišel o život tříletý chlapec, nadále prověřuje policie. Vyšetřovatelé zjišťují, zda lze dovodit trestní odpovědnost některé z přítomných osob. Královéhradecká policejní mluvčí již dříve pro iDNES.cz uvedla, že s ohledem na věk dítěte nebude policie poskytovat bližší informace.
Podle zdroje iDNES.cz se děti v době neštěstí pohybovaly bez přímého dohledu dospělých, policie však tuto informaci oficiálně nepotvrdila. A vyvrací ji i matka chlapce. „Informace o tom, že nehlídám(e) svoje děti, jsou úplně mimo. Vždy jsem své děti hlídala a to, co se stalo, byl okamžik,“ napsala.
V závěru svého prohlášení požádala veřejnost o respekt k soukromí rodiny a poděkovala všem, kdo jí v těžkých časech poskytli oporu.
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Případ vyvolal mimořádnou pozornost zejména kvůli reakci influencerky a zakladatelky komunity Síla propojení Karolíny Kostroňové, která na sociálních sítích vystupuje pod jménem Kerolajnaa.
Ta po tragédii v živém vysílání na Instagramu uvedla následující: „Nemyslím si, že je někdo vinný. To je blbost. Nikdo z nás za to nemůže.“ Zároveň vyzvala členy komunity, aby smrt chlapce vnímali jako okamžik sjednocení. „Ač se jeho dušička rozhodla přejít přes duhový most, tak tohle obrovský sjednocení tu není jen tak. Prociťme proto tu sílu a požehnání, že toho každý může být účastněn,“ řekla Kostroňová. Záznam následně po pár dnech ze svého profilu odstranila.
„Žil srdečný a přítomný život tak, jak to cítil. Tak to dělejme taky. Pojďme společně opustit tu naší identitu a odosobnit se. Smrt odnáší naši identitu,“ pokračovala.
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„Pokud byste se někdy chtěli ptát, proč přichází smrt a proč je to tak nespravedlivý, tak si pokládejte otázku, proč takhle sjednoceně lidstvo nežije a zda můžeme takto žít i bez toho utrpení,“ dodala Kostroňová, která má na Instagramu přes 26 tisíc sledujících.
Redakce iDNES.cz tehdy požádala Kostroňovou i matku chlapce o vyjádření. Na dotazy nereagovaly. V pondělí se pak Kostroňová ohradila, že akci v Žacléři ona – ani její komunita Síla propojení – neorganizovala. „Já a má rodina jsme tam byli na návštěvě,“ napsala redaktorce iDNES.cz. Někteří lidé, kteří dříve s Kostroňovou spolupracovali nebo byli součástí jejího okruhu, se od ní nyní po tragédii veřejně distancují.