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Na severní polokouli začíná astronomické léto. Neděle nabídne nejdelší den v roce

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  10:03
Na severní polokouli v neděli začíná astronomické léto. Slunce při letním slunovratu v 04:43 na své zdánlivé pouti po nebi dorazí k nejsevernějšímu bodu své cesty nad obratník Raka. Lidé si tak v neděli mohou užít nejdelší den v roce, dny se pak budou zkracovat až do zimního slunovratu. Meteorologické léto začalo už na počátku června, teploty v posledních dnech stoupají i vysoko nad tropických 30 stupňů Celsia.
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Jako astronomické léto se označuje období od letního slunovratu do podzimní rovnodennosti, kdy se délka dne a noci vyrovná. Letos to bude 23. září zhruba dvě hodiny po půlnoci středoevropského letního času.

Přesný čas obou jevů vědci pro každý rok vypočítávají. Tím se liší od meteorologického nebo také klimatologického léta, které začíná vždy 1. června a končí posledním srpnovým dnem. Ještě jinak je definované vegetační léto, tedy období s průměrnými denní teplotami vyššími než 15 stupňů Celsia.

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V přesném začátku astronomického léta jsou mezi jednotlivými roky rozdíly. Většinou nastává letní slunovrat 21. června, výjimečně o den dříve. Velmi vzácně může slunovrat nastat také 19. nebo 22. června.

Důvodem měnícího se počátku léta je nepřesnost kalendářního roku, který trvá 365 dnů. Země ale ve skutečnosti oběhne kolem Slunce za 365 dní, pět hodin a 49 minut. Aby odchylka oproti kalendáři stále nenarůstala, museli jeho tvůrci zavést přestupné roky, které rozdíl vyrovnávají.

Letní slunovrat lidé odedávna považovali za významný okamžik spojený s magickou silou přírody. V některých civilizacích slunovrat doprovázely rituály. Podle okamžiku východu či západu slunce v období slunovratu jsou orientovány některé starobylé chrámy, některé prvky orientované na slunovrat lze nalézt u megalitických staveb, například ve Stonehenge v jižní Anglii, jejichž stáří dosahuje až 5000 let.

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O několik dní později, o takzvané svatojánské noci z 23. na 24. června, lidé zapalovali hranice, sbírali byliny, protože věřili, že v této době mají největší účinek, tancovali nebo uctívali vodní prameny.

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