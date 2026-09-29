Člunkový běh, sedy lehy i skok do dálky. Žáky čekají testy tělesné zdatnosti

Testování nemá sloužit k hodnocení žáků nebo škol. Pro řízení vzdělávací soustavy i odolnosti a zdatnosti dětí je potřeba mít data, řekl v úterý novinářům ministr školství Robert Plaga (za ANO).
Při testování se budou stejně jako před čtyřmi lety využívat motorické testy, které se zaměřují na sílu, vytrvalost, obratnost a rychlost, uvedl Zatloukal. Stejné testy se podle něj využívají i v zahraničí.
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Všichni testovaní žáci budou měřit své výkony ve vytrvalostním člunkovém běhu, dělání sedů lehů a ve skoku dalekém. Žáci na základních školách budou také běhat na krátkou vzdálenost, ve středních školách budou chlapci místo běhu na krátkou vzdálenost dělat shyby, dívkám se bude měřit výdrž ve shybu.
Testování podle Plagy umožní podívat se na současný stav fyzické zdatnosti dětí, ale i posoudit vývoj za poslední čtyři roky. Ministr by byl rád, kdyby se data využila a propojila i s ministerstvem zdravotnictví či s ministrem pro prevenci zdraví a sport. Na měření tělesné zdatnosti dětí se podílí vedle České školní inspekce a ministerstva školství také VICTORIA - Vysokoškolské sportovní centrum.
Sbíraná data jsou anonymizovaná, uvedl Plaga. „To znamená budou potom zpracována na úroveň školy, na úroveň jednotlivých tříd, ale skutečně není se čeho bát,“ dodal. Do testování se zapojí 3700 základních škol a 1100 středních škol.
„Těsně po skončení testování uvidí škola výsledky žáků za jednotlivé třídy i za celou školu, a ty budou rozděleny do čtyř úrovní, to znamená od té rizikové až po ty nejlepší. Takže bude znát podíly žáků v jednotlivých úrovních zdatnosti,“ řekl Zatloukal. Výsledky budou mít školy a učitelé v prosinci, podrobné analýzy by měla inspekce zveřejnit v březnu příštího roku.
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Součástí budou i dotazníky pro ředitele škol a učitele. Inspekce se bude ptát například na to, jak je tělesná výchova a podpora pohybových aktivit ve škole organizovaná či jakou má škola nabídku kroužků. Tělocvikářů se bude ptát na postoje k podmínkám a průběhu výuky tělocviku. U ostatních učitelů bude inspekci zajímat, jak oni vnímají podporu pohybových aktivit napříč školou.
Na základě výsledků testování aktualizuje inspekce metodiku Aktivní škola, jejímž cílem je motivovat a inspirovat školy v tom, co by mohly pro podporu pohybu ve škole dělat. Nejedná se jen o hodiny tělocviku, ale i o přestávky, cesty do školy či pobyt v družině. Všechny metodické materiály, nástroje či dotazníky jsou na portále Kvalitní škola, doplnil Zatloukal.