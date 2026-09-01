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Začal nový školní rok. Do lavic usedlo asi 115 tisíc prvňáků

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  10:43
První školní den na základní škole Kladská na Praze 1. (1. září 2026)

První školní den na základní škole Kladská na Praze 1. (1. září 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

První školní den na základní škole Kladská na Praze 1. (1. září 2026)
První školní den na základní škole Kladská na Praze 1. (1. září 2026)
První školní den na základní škole Kladská na Praze 1. (1. září 2026)
První školní den na základní škole Kladská na Praze 1. (1. září 2026)
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Dětem v základních a středních školách začal po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedlo asi 115 tisíc prvňáků. Dětí v základních školách podle odhadu úřadu oproti minulému roku ubude, přesto bych jich nadále mělo být více než milion. Na středních školách a konzervatořích by mělo žáků v denní formě studia přibýt.

Prezident Petr Pavel se zúčastnil slavnostního zahájení školního roku a shromáždění ke stému výročí založení Základní školy a mateřské školy T. G. Masaryka v Brodku u Konice na Prostějovsku. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zamířil do Kutné Hory na Střední odbornou školu a učiliště řemesel v Čáslavské ulici.

Pavel v Brodku u Konice zahájil školní rok, při focení s prvňáčky zavtipkoval

Do základních škol by v novém školním roce mělo podle odhadů ministerstva chodit zhruba 1 001 500 žáků, zhruba o 1400 méně než ve školním roce 2025/2026. Na středních školách a konzervatořích by se v novém školním roce v denní formě studia mělo vzdělávat asi 493 200 žáků. V tom minulém bylo na středních školách v denní formě vzdělávání bez nástavbového a zkráceného studia asi 487 900 žáků, v konzervatořích zhruba 3500.

V některých školách začne kvůli rekonstrukcím školní rok později. O odlišnou organizaci školního roku požádalo ministerstvo k 26. srpnu 14 základních, sedm středních a jedna základní umělecká škola. Úřad všem žádostem vyhověl.

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Největší zdroje stresu a nepohody dětí ve věku od devíti do 17 let souvisí se školním prostředím, vyplývá z průzkumu Českého výboru pro UNICEF. Podle Asociace klinických psychologů by rodiče měli věnovat zvýšenou pozornost změnám, které jsou výrazné, dlouhodobé nebo dítěti komplikují běžné fungování. Varovným signálem může být náhlá změna chování, stažení se z kolektivu, dlouhodobý smutek či úzkost, silné výbuchy vzteku, problémy se spánkem nebo jídlem či zhoršení školního prospěchu či potíže ve vztazích s vrstevníky.

Střední školy
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