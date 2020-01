Když sanitka spěchá k horečce. Záchranáři bojují se zbytečnými výjezdy

Jenže každý takový výjezd v praxi znamená, že pomoc může chybět tam, kde jde opravdu o život. „Potřebujeme mít co nejvíc sanitek v pohotovosti. Ve chvíli, kdy všechny jedou na chřipku a stanou se dvě těžké autonehody, nemám lidi,“ říká šéf Asociace záchranných služeb ČR a záchranné služby Jihočeského kraje Marek Slabý.



Představitelé záchranné služby proto ministerstvu zdravotnictví předložili návrh, aby záchranáři mohli předat pacienty, kteří nevyžadují akutní péči, například na pohotovost, domácí péči, domácí hospicové péči (sestra navštěvuje pacienta u něj doma) nebo i praktickému lékaři.

Přes milion výjezdů

„Jsme připraveni, že bychom umožnili, aby Zdravotnická záchranná služba dovezla pacienta jinam než do lůžkového zařízení,“ souhlasí s návrhem ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Chtěli bychom to zrealizovat v průběhu roku. Musíme zjistit, jestli je to otázka legislativy, nebo jen metodiky bez změny zákona,“ dodal ministr.



Počty výjezdů záchranářů každý rok přibývají. Před dvěma lety sanitky vyjely téměř k 1,1 milionu případů, loni už to bylo skoro o čtyřicet tisíc víc. Jeden výjezd přitom v závislosti na čase stráveném na místě a počtu najetých kilometrů stojí od tří do pěti tisíc.

S návrhem souhlasí jak zástupci praktických lékařů, tak domácí péče. „Záchranka měla tento požadavek a z mého pohledu je logický,“ říká předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka.

Do nemocnice? Ne k praktikovi

Pokud dnes záchranka pacienta odváží, je to automaticky do nemocnice, většinou přímo na urgentní příjem. Novinka by v terénu vypadala tak, že místo zdlouhavého a mnohdy zbytečného převozu pacienta do nemocnice, posádka kontaktuje třeba pracovníky domácí péče, kteří se o pacienta postarají a vymění mu kupříkladu cévku. „Pro nás bude příjem tísňové výzvy končit tím, že to předáme. A oni nám dají vědět, že to vyřešili. Tyto postupy bychom si rádi dali do metodického pokynu, že to tak smíme udělat,“ vysvětluje Slabý.



Podobné výjezdy se ale týkají i velkého počtu onkologických pacientů, kterým už lékaři nemohou pomoct. Tito lidé jsou často doma, a pokud se jim přitíží, volají záchranáře, zejména v noci.

„My objíždíme tyto pacienty, které necháváme doma, a dáváme jim léky na bolest, převazujeme rány či jim odsáváme z dýchacích cest. To jsou věci, které nejsou naším úkolem, ale my to samozřejmě uděláme,“ říká Slabý. V ideálním případě by za nemocným dojížděla po domluvě třeba domácí hospicová péče, jenže ne všude tato služba dnes funguje.

Záchranky by více spolupracovaly i s praktickými lékaři. Pacienti si totiž místo toho, aby praktika navštívili, často volají sanitku. „Představa je, že pokud si někdo zavolá záchranku na křeče s horečkou, ale na špitál to není, záchranář mi zavolá, dali jsme mu antibiotika, má asi náběh na zápal plic, je třeba ho zkontrolovat,“ vysvětluje praktický lékař Petr Šonka. Praktik by tedy pacienta navštívil, nebo by ho do ordinace dovezla rodina. Záchranka nebude automaticky lidi k praktikovi vozit.

Zpoplatnění „zbytečných“ výjezdů záchranky teď ministerstvo zdravotnictví podle Adama Vojtěcha nechystá.