Volají nás, protože jim praktický lékař zrušil návštěvu, říká šéf záchranky

Pavel Rusý

  15:00
Když jde o život, rozhodují minuty. Jak rychle dorazí záchranka? To závisí i na řidičích, kteří to podle lékaře Pavla Rusého zdravotníkům komplikují leckdy naschvál. Magazín Víkend DNES přináší rozhovor s ředitelem Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.

Co vás na silnici jako záchranáře dokáže nejvíc rozčílit?
Když vidím, že někdo dělá zbytečnou chybu jen kvůli nepozornosti, ale ještě víc mě pak rozčílí bezohlednost některých řidičů. Takovým lidem vůbec nedojde, že auto je zbraň a že kvůli nim může jít o život někomu jinému.

Jak se chovají?
Typické je, že se za nás snaží zařadit, jako by jeli se záchrankou, a jednoduše využívají toho, že nám ostatní řidiči uhýbají. Přitom si neuvědomují, že to ohrožuje nejen ty, které předjíždíme, ale i ty, kdo jedou v protisměru. Jindy zase před námi jedou rychle, ujíždějí a komplikují nám tím průjezd. U těchto lidí platí, že to není problém, jen když jede záchranka, je to obecný styl jejich chování v silničním provozu.

Někdy prostě nemáte šanci předvídat, protože jsou lidé, kteří vám dají pěstí jen tak bez varování.

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, říká režisérka

