Co vás na silnici jako záchranáře dokáže nejvíc rozčílit?
Když vidím, že někdo dělá zbytečnou chybu jen kvůli nepozornosti, ale ještě víc mě pak rozčílí bezohlednost některých řidičů. Takovým lidem vůbec nedojde, že auto je zbraň a že kvůli nim může jít o život někomu jinému.
Jak se chovají?
Typické je, že se za nás snaží zařadit, jako by jeli se záchrankou, a jednoduše využívají toho, že nám ostatní řidiči uhýbají. Přitom si neuvědomují, že to ohrožuje nejen ty, které předjíždíme, ale i ty, kdo jedou v protisměru. Jindy zase před námi jedou rychle, ujíždějí a komplikují nám tím průjezd. U těchto lidí platí, že to není problém, jen když jede záchranka, je to obecný styl jejich chování v silničním provozu.
Někdy prostě nemáte šanci předvídat, protože jsou lidé, kteří vám dají pěstí jen tak bez varování.