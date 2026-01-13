Pražská záchranka je extrémně zatížená, vyhlášený traumaplán zefektivní provoz

Pražská záchranka v úterý kvůli ledovce aktivovala tzv. neúrazový traumaplán. Má rychleji prioritizovat péči pacientům. Od rána pražští záchranáři vyjížděli k osmi desítkám případů, což bývá jindy třetina jejich celodenní aktivity.
Mrznoucí déšť vytvořil na všem silnou vrstvu ledu. (13. ledna 2026)
Česko pokryla silná ledovka. Takhle to vypadalo ráno v Jihlavě. (13. ledna 2026)
Pražská záchranná služba od úterního rána řeší nadstandardní počet úrazů způsobených ledovkou. Od půlnoci vyjížděli k 76 případů. „V rámci běžných provozů to bývá třeba třetina výjezdů za celý den, řekl pro iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.

„Vzhledem k tomu, že je provoz extrémně přetížený a to množství pacientů začíná převyšovat počet zasahujících posádek, tak došlo k vyhlášení takzvaného neúrazového traumaplánu,“ vysvětlil.

Neúrazový traumaplán je traumaplán jako každý jiný, nicméně nemá příčinu například v aktivním střelci. Umožňuje tak prioritizovat péči zejména těm pacientům, kteří jsou ohroženi na životě nebo zdraví, a zrychluje předávání pacientů do nemocnic.

„Zároveň sekundárně kontaktujeme i cílová zdravotnická pracoviště o tom, že je traumaplán aktivovaný s tím, že máme extrémně přetížený provoz. Tudíž i při předávání těchto pacientů nedochází ke zbytečným prodlevám a ty posádky jsou rychleji odbavené v nemocnici a rychleji mohou opět zasahovat,“ dodal Kris.

„Je to nadstandartní situace, tak jsme od rána také posílili provoz operativně o 5 posádek záchranářů a jednu posádku First responderů v součinnosti s hasiči Praha,“ dodal.

Nejčastěji jde o pády se zlomeninami a úrazy hlavy či zad.

Ledovka zároveň ovlivnila i městskou hromadnou dopravu a příměstské spoje. V okrajových částech Prahy nejezdí většina autobusů a vlaků, a omezený provoz hlásí také pražské letiště kvůli namrzajícímu dešti. Celkově dnes město čelí extrémnímu provoznímu přetížení a zdravotnické složky doporučují maximální opatrnost při pohybu po venku.

„Buďte prosím opatrní: choďte pomalu, zvolte obuv s protiskluzovou podrážkou a vyhněte se zledovatělým úsekům, pokud to jde,“ uvedli záchranáři na síti X.

