Umíte vytvořit záchranářskou uličku? Řidiči neví, kam mají uhnout

Prvního července letošního roku jeli středočeští hasiči k požáru kamionu na D1 na 18. kilometru u Mnichovic. Kouř byl vidět už zdálky. Jízda však připomínala spíše přískoky.

Na videu, které hasiči poskytli MF DNES, je vidět, že někteří šoféři uhýbají, až když za nimi brzdí hasičské auto. V jednu chvíli hasiči dojedou i „zátaras“ tvořený náklaďákem a musí na chvíli zastavit. Při hrozivě vypadajícím požáru cisterny se naštěstí nikdo nezranil, i když kabina kompletně shořela.

Případ ukazuje, že čeští řidiči se pořád ještě nenaučili udělat místo záchranářům v krizové situaci. Od října 2018 platí nová pravidla pro tvoření takzvané záchranářské uličky na dálnicích, kde jsou tři pruhy. Česko se tak sjednotilo s Evropou. Auta v levém pruhu zastaví u středových svodidel, auta ze zbylých pruhů musí co nejvíc doprava. Záchranáři projíždějí mezi nejrychlejším a prostředním pruhem.

Řidičům nově budou radit světelné tabule na dálnicích, začnou zobrazovat schéma, jak má ulička vypadat. A nejen to... „Vyrobili jsme už loni animovaný spot a ten i letos běží v inzertní kampani. Budeme ho nasazovat ještě v září v několika televizích. Řidičům se záchranářskou uličku snažíme průběžně připomínat,“ řekl šéf BESIP Tomáš Neřold. Animované video ostatně běží pod heslem „Ulička pro život“.

Zoufalá cesta k nehodě

I další video pořízené kamerou v kabině hasičského auta, tentokrát na jižní Moravě, je výmluvné.

Kamera sleduje dálnici před cisternou, vlevo auta, vpravo auta. Uprostřed „záchranářská ulička“. Každých pár sekund však červený houkající automobil dojede zadní část kamionu, který vyčuhuje z řady. Než uhne, hasiče na okamžik zdrží. Ve videu je skoro slyšet i nadávání posádky. Když se to sečte, celkové zdržení činí odhadem minutu a půl, dvě minuty.

Jenomže to je často při cestě k člověku zaklíněnému v autě při nehodě, kterého hasiči musí vystříhat, hrozně moc. Často potřebuje resuscitaci do pěti minut. „Situace se po změně zákona a informacích v médiích trochu zlepšila. Už i kamiony začínají zastavovat v koloně vpravo. Nicméně pořád se to nedá srovnávat například s chováním řidičů v Rakousku, ačkoliv tam je záchranná ulička uzákoněna kratší dobu než u nás,“ hodnotí poměry na českých silnicích mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Šance na přežití. Plus 40 procent

Mluvčí hasičů z Vysočiny Petra Musilová ještě připomíná, že někdy řidiči uličku sice pro záchranku a hasiče vytvoří, jenže po jejich průjezdu ji zas uzavřou.

Nedojde jim už, že by záchranářských aut mohlo jet víc a některá by mohla dojíždět i později. Rakouský automotoklub ÖAMTC nedávno spočítal, že správně udělaná ulička zrychlí příjezd záchranářů na místo až o čtyři minuty a tak o 40 procent zvýší naděje zraněného na přežití.

Česká policie nevede statistiky přestupků, kolik řidičů bránilo v průjezdu sanitce nebo záchranářům. Hrozí však pokuta až dva tisíce korun.

V červenci ale policisté na D7 u Slaného vyšetřovali případ několika hazardérů. Část čekajících řidičů využila uličku k tomu, aby obrátila auto do protisměru a unikla z kolony. To už byl prokazatelný přestupek, za který hrozí pokuta až 10 tisíc korun.

Pravidlo o záchranářské uličce je nyní stejné v Česku a okolních zemích. Pokuty se ale hodně liší. V Německu může řidič za „zaclánění“ v záchranářské uličce dostat pokutu ve stovkách eur. Sazby začínají na 200 eurech, a to člověk ani nemusí nikoho příliš ohrozit.