Záchranářka konejšila postřelenou dívku 23 minut. Pořád ji v hlavě slyším, říká

Dominika Hejl Hromková
Seriál   16:02
Měl to být den jako každý jiný. Veronika Oslzlá 21. prosince 2023 sloužila na zdravotnickém operačním středisku pražské záchranné služby a přijímala hovory od lidí volajících na linku 155. Kolem třetí hodiny jí zavolala dívka, která do telefonu naříkala, že je postřelená a má strach. Hovor se studentkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pak vedla 23 minut.
Záchranářka Veronika Oslzlá (19. 12. 2025)

Záchranářka Veronika Oslzlá (19. 12. 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Záchranářka Veronika Oslzlá (19. 12. 2025)
Záchranářka Veronika Oslzlá (19. 12. 2025)
Veronika Oslzlá, operátorka záchranné služby
Veronika Oslzlá, operátorka záchranné služby
36 fotografií

Oslzlá dívce radila, aby se zabarikádovala, vysvětlovala, jak má zastavit krvácení a navíc se jí snažila být v děsivé situaci oporou.

„Pořád to v hlavě slyším. Pořád si vybavím číslo třídy, ze které dívka volala. To člověk nikdy nevytěsní, nezapomene,“ říká Oslzlá v dalším článku ze série iDNES.cz k dvouletému výročí od masakru na filozofické fakultě v centru Prahy.

Z hovoru existuje záznam, Oslzlá si jej ale ještě nikdy neposlechla. Jednou by se k tomu chtěla odhodlat, zatím ale nedozrál čas. O dívce od té doby neslyšela, tehdy se jí nezeptala ani na jméno.

Dva roky od střelby na fakultě

Redakce iDNES.cz připomene tragické výročí střelby na filozofické fakultě sérií textů. Na tehdejší události budou vzpomínat lidé, kteří v centru Prahy 21. prosince 2023 zasahovali nebo zde někoho ztratili.

„Často si ale vzpomenu na všechny zraněné i na rodinné příslušníky těch, co už se bohužel nevrátili domů. Myslím na to, jak se s tím vyrovnávají, jak s tím dokážou žít, jak zranění dokázali zrehabilitovat a jestli a jaké mají nějaké trvalé následky,“ popisuje záchranářka.

Vzpomínka na masovou vraždu a na hovor s dívkou se jí vybaví pokaždé, když uslyší nebo si přečte nějakou zmínku o filozofické fakultě.

„Bohužel za ty dva roky se o tom hovořilo často a bohužel mě to v některých chvílích prudce zvedalo ze židle a stoupal mi krevní tlak, to se týká především některých komentářů,“ podotýká.

Doteď se nemůže smířit s tím, když si čte komentáře od lidí, co o práci záchranářů a policie nic netuší, ale o to víc mají potřebu je kritizovat za to, že na filozofické fakultě měli udělat něco jinak.

„Pamatuji si celý ten hovor. Když mi ta dívka říkala, že dorazila policie, dvakrát nebo třikrát jsem se jí zeptala, jestli je to opravdu policie. V té hrůze a bezmoci mi přišlo, že jsou tam nějak rychle a zprvu jsem tomu nevěřila. Bála jsem se, jestli to není nějaký další útočník a zda krvácející dívka nemá zkreslené vnímání,“ vzpomíná Oslzlá.

Sama se hrozně bála, aby dívce špatně neporadila. Pořád měla pocit, že tam policisté tak rychle přijet nemohli. Uklidnilo ji, až když v telefonu zaslechla zvuk odsouvání nábytku a zvolání: Tady policie!

Od té doby u sebe nosím zbraň, říká hasič, který zasahoval na filozofické fakultě

Většina kritiky mířila spíše na dobu, která zásahu předcházela. Pochybnosti panovaly ohledně toho, jestli policisté nemohli vraha zadržet, když zabil tatínka s miminkem o týden dřív v Klánovickém lese, a střelbě na fakultě tak předejít. Někteří zase zpochybňovali, proč policie hledala vraha v jiné budově a nezaměřila se na tu na náměstí Jana Palacha.

„Za mě přitom odvedli profesionální práci. Vezměte si, že vtrhli do budovy, ve které v životě nebyli. Budova má několik pater, vchodů, východů, museli se tam zorientovat. Kluci do toho šli s tím, že se nemusí vrátit domů,“ zastává se kolegů z policejního sboru.

Podala výpověď a zase ji stáhla

Událost nečekaně ovlivnila i její další život. Z osobních důvodů, o kterých chce říct jen to, že „něco pro ni skončilo“, podala nedlouho po střelbě výpověď. Plánovala se vrátit zpátky k rodičům na Břeclavsko. V dubnu 2024 v Brně ještě za všechny pražské záchranáře přebrala cenu Asociace zdravotnických služeb ČR.

V té době se její kolega Ondřej Šedivka, který přímo na fakultě pomáhal zachraňovat životy, dozvěděl, že Veronika končí. Napsal jí zprávu a teprve díky ní se dozvěděla, jak přínosné bylo, že s dívkou ze třídy ve čtvrtém patře hovořila celých 23 minut. Dokonce jí to přesvědčilo, aby výpověď stáhla a v Praze zůstala.

„Pořád to bolí.“ Zpověď rodičů, kteří před dvěma lety na fakultě ztratili dceru

„Napsal mi, že ho děsně štve, že odcházím, když jsem odvedla tak dobrou práci na fakultě, že ten hovor dává za příklad. Prý díky mé duchapřítomnosti a zjištění čísla třídy studenti dostali pomoc rychleji a pomohla jsem je zachránit,“ vysvětluje záchranářka. Nakonec si vzala tři měsíce neplaceného volna a pak se do práce zase vrátila.

Zdravotnické operační středisko po událostech na fakultě doznalo spíše menších změn. Mají například propracovanější systém elektronického avíza, který operátorovi usnadňuje práci a komunikaci s nemocnicemi v případě mimořádné události. Oslzlá se pak účastnila několika cvičení pro případ, kdyby se něco podobného opakovalo.

Fakulta dva roky po masakru. Reportér se pokusil projít s velkým kufrem do 4. patra

„Je to dobrý nástroj pro vychytání různých chyb, ale ve finále stejně realita bude jiná. Určitě je ale dobré se profesně vzdělávat, růst a aktivně se cvičení účastnit, protože jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti,“ míní Oslzlá.

Doufá, že už se nic tak strašného jako 21. prosince 2023 nebude opakovat. Má z toho však obavu, když vidí nárůst agresivity u dětí. Mluví z vlastní pracovní zkušenosti. Přijímá hovory od mladých s psychickými problémy, a to i od těch, kdo se pokusili o sebevraždu a volají o pomoc.

„To se mi hodně těžko chápe. Pořád v hlavě slyším tu dívku, jak mi říká, že nechce umřít a chce jít domů za mámou. Ona tak strašně chtěla žít a pak jsou tu takoví, kteří si berou životy naprosto dobrovolně,“ dodává záchranářka.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

OBRAZEM: Odhalené břehy Orlické přehrady z dronu. Nízká hladina čaruje

Nízká hladina vodní nádrže Orlík pohledem z dronu (16. prosinec 2025)

Kvůli nízkým přítokům klesla hladina vodní nádrže Orlík a pozorovatelé tak v současnosti mohou sledovat výrazně odhalené břehy. Situace není kritická a nejde ani o historický rekord, uvedla mluvčí...

Záchranářka konejšila postřelenou dívku 23 minut. Pořád ji v hlavě slyším, říká

Záchranářka Veronika Oslzlá (19. 12. 2025)

Měl to být den jako každý jiný. Veronika Oslzlá 21. prosince 2023 sloužila na zdravotnickém operačním středisku pražské záchranné služby a přijímala hovory od lidí volajících na linku 155. Kolem...

22. prosince 2025  16:02

Mrtvá žena a zraněný muž na Olomoucku. Policie po útoku zadržela dceru

ilustrační snímek

Kriminalisté od nedělního rána vyšetřují násilnou smrt ženy v Bohuňovicích na Olomoucku. Podle zjištění reportérky iDNES.cz se střílelo v domě v Bohuňovicích. V souvislosti s případem policisté...

21. prosince 2025  14:15,  aktualizováno  22. 12. 15:52

Vláda nasadila náhubek vlastnímu ministrovi, podivuje se Kupka z ODS

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...

Koaliční rada ANO, SPD a Motoristů nasadila podle místopředsedy ODS Martina Kupky náhubek ministru obrany Jaromíru Zůnovi (za SPD), když mu zakázala vyjadřovat se k zahraničním otázkám. Podle něj je...

22. prosince 2025  15:50

Čína předhání Západ i ve zbraních. Dodávky ze zahraničí už nechce

Letecký motor CJ2000 na výstavě Nanchang Air Show (31. října 2025)

Ještě před dvaceti lety se Čína řadila mezi největší světové dovozce zbraní. Nová data ukazují, že se ve zbraňovém průmyslu stala zcela soběstačnou. Firmy zvládají vyrábět už i kvalitní motory do...

22. prosince 2025  15:41

SPD nevymění Zůnu kvůli jeho výrokům k Ukrajině. Ministra se zastal Pavel

Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)

Ministr obrany Jaromír Zůna se má vyjadřovat jen k armádním věcem, o Ukrajině má mluvit premiér a šéf ANO Andrej Babiš, řekl po koaličním jednání šéf poslanců SPD Radim Fiala. Hnutí SPD neuvažuje o...

22. prosince 2025  9:21,  aktualizováno  15:40

Turek prezidenta nepřesvědčil. Babiš chce s Pavlem řešit jeho osud 7. ledna

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka přijal na Pražském hradě prezident Petr Pavel. A Turek ho nepřesvědčil, že by se měl stát ministrem životního prostředí. „Předložená vysvětlení prezidenta...

22. prosince 2025,  aktualizováno  15:35

Devatenáctiletá řidička srazila chodkyni, svědky smrtelné nehody hledá policie

Nehoda se stala na přechodu pro chodce v ulici E. Rošického.

Tragickou nehodu vyšetřují od pátku policisté v Českých Budějovicích. Devatenáctiletá řidička tam na přechodu srazila ženu, která utrpěla vážná zranění, jimž v nemocnici podlehla. Kriminalisté nyní...

22. prosince 2025  15:22

Vláda schválila redukci míst na úřadech. Nejsou to žádné čistky, řekl Babiš

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci, schválila na posledním letošním zasedání vláda Andreje Babiše. „Nejsou to žádné čistky, chceme být efektivní,“ řekl po jednání...

22. prosince 2025  5:57,  aktualizováno 

Epstein vyžadoval školní průkazy, aby měl jistotu, že dívky jsou nezletilé, říká oběť

Marina Lacerdaová hovoří během tiskové konference ve Washingtonu. (18....

Americký sexuální delikvent Jeffrey Epstein požadoval, aby mu děvčata dokazovala nezletilost školními průkazy. Uvedla to jedna z jeho obětí, Marina Lacerdaová. První várka dokumentů týkající se...

22. prosince 2025  14:53

Hučka, brýle, vousy. Kamaráda Zelenského viněného z korupce vypátrali v Izraeli

Timur Mindič se svojí tchýní a manželkou

Tymur Mindič, kontroverzní spolumajitel filmového studia Kvartal-95 a dlouholetý přítel ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se skrývá v Izraeli, kde se snaží vystupovat nenápadně. Zjistili...

22. prosince 2025  14:44

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Absolutně to není pravda, říká Kreml o zprávě, že Putin chce i kus Evropy

Ruský prezident Vladimir Putin odpovídá na dotazy novinářů, novinářek a...

Americké zpravodajské služby se mýlí, pokud se domnívají, že se ruský prezident Vladimir Putin chce zmocnit celé Ukrajiny a postsovětských částí Evropy, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Reagoval na...

22. prosince 2025  14:06,  aktualizováno  14:31

RECENZE: Nový SpongeBob není žádná sláva, ale pořád lepší než Želvy Ninja

50 % Premium
Z filmu SpongeBob: Pirátské dobrodružství

Na slabém předskokanovi může průměrný závodník vydělat. Klidně i v animaci. Po předfilmu Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2 – Lost in New Jersey, krátkém skeči ze série Želvy Ninja, se...

22. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.