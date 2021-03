Vláda záchranářům snížila odměny o desítky tisíc. Odbory se sejdou s Blatným

Při první vlně dosáhli záchranáři za práci v první linii na odměnu až 120 tisíc korun. Nyní by podle předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkové měli dosáhnout na odměnu „jen“ 75 tisíc korun. Tedy stejně jako ostatní zdravotníci.

Jenže podle Žitníkové je to nespravedlivé, jelikož zdravotníci na covidových odděleních dostávají příplatky, ale záchranáři nikoliv.

„Myslíme si, že by odměna pro záchranáře měla být vyšší. A to z jednoho prostého důvodu. Záchranáři oproti nemocnicím nedostávali žádný zvláštní příplatek za ošetřování covid pozitivních pacientů,“ uvedla pro iDNES.cz šéfka odborů, která chce o odměnách v příštím týdnu jednat s ministrem zdravotnictví Janem Blatným. Zároveň poukázala, že zhruba každý druhý výjezd záchranářů je právě ke covid pozitivnímu pacientovi.

Výjezdů přibylo o polovinu

„Když výjezd ke covidovému pacientovi skončí, sanitka se musí vydezinfikovat, aby se další pacient nenakazil. Záchranáři se musí vysvléci a připravit na další výjezd. Vše se prodlužuje,“ podotkla předsedkyně odborů a současně upozornila, že ani v době epidemie neskončily infarkty nebo mozkové mrtvice.

„Naštěstí trochu klesly dopravní nehody, ale není to zase tak extrémní pokles. Tolik výjezdů, kolik mají teď, záchranáři neměli nikdy. Procento výjezdů se navýšilo minimálně o padesát procent. Přitom záchranáři nedostali žádné zvláštní příplatky,“ řekla Žitníková. Podle ni by odměna byla jakýsi doplatek dluhu, který má stát vůči záchranářům.



Mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová uvedla, že záchranáři nyní vyčkávají, zda se částka ještě změní. „Nebylo to tak, že by týdny kolovaly informace o tom, že budou odměny takové, a pak se řeklo něco jiného. Moment překvapení to nebyl, ale samozřejmě čekáme, jestli se situace změní a bude to napraveno. Záchranáři jsou ti, kteří jsou u toho covidového pacienta jako první,“ řekla pro iDNES.cz Effenbergerová.

Záchranné služby se však o tom, že nedostanou stejné odměny jako při první vlně, prý dozvěděli z médií. „O mimořádné odměně pro zdravotnické pracovníky má Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje informace pouze z medií. Dosud nemáme žádnou oficiální informaci o tom, zda se bude nebo nebude vztahovat také na pracovníky záchranky, potažmo v jaké výši,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí ZZS MSK Lukáš Humpl.



Ministr zdravotnictví Jan Blatný přitom na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že bude v průběhu března dokončeno jednání se zdravotními pojišťovnami, které formou kompenzací zajistí, aby byly zvýšeny platby pro mimonemocniční, mimolůžková zdravotnická zařízení tak, aby i všichni zdravotníci, kteří nepracují v nemocnicích, byli odměněni stejnou částkou.

„Bude se to týkat všech, to znamená všech ambulantních lékařů, všech ambulantních specialistů, praktických lékařů i dopravců, kteří dopravují pacienty s koronavirem,“ uvedl v pondělí Blatný.



Kromě zdravotníků odměny za práci v prví linii poputují i do zařízení sociálních služeb. V nich na odměny podle tiskové zprávy ministerstva práce a sociálních věcí dosáhnou třeba pracovníci úklidu, údržby, kuchyně či administrativě a vedoucí pracovníci.

Na hranici psychického vyčerpání

„Oceněni budou nejen zaměstnanci v přímé péči, sociální pracovníci ale i ostatní zaměstnanci sociálních služeb, kteří pomáhali zajistit fungování zařízení,“ stojí ve zprávě MPSV. To rovněž hodlá sociálním zařízením proplatit náklady za antigenní testování návštěv či seniorů vracející se z vycházky.



Odměny pro pracovníky v sociálních službách | foto: MPSV

„V období, kdy musejí čelit obrovskému tlaku, si to rozhodně zaslouží,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, jejíž návrh na dofinancování sociálních služeb v souvislosti s epidemií v pondělí schválila vláda. Maláčová rovněž zdůraznila, že druhá vlna epidemie v sociálních službách udeřila velmi silně.



„Pracovníci v sociálních službách pracují ve ztížených podmínkách, často na hranici psychického a fyzického vyčerpání. Nejenže dělají vše pro to, aby ochránili klienty, ale jsou sami vystaveni silnému riziku nákazy,“ dodala ministryně Maláčová.



Pro oblast mimořádných odměn pro pracovníky v sociálních službách bude podle ministerstva vyčleněno téměř 5,7 miliardy korun. Pro odměny sociálních pracovníků na úřadech bude vyčleněno více jak 146 milionů korun. Výplatu mohou zaměstnanci očekávat v dubnu.