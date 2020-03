Ochranné obleky se pro nás staly rutinou, říkají letištní záchranáři

Jak často v posledním měsíci operují zdravotníci na letišti v ochranných oblecích proti infekčním onemocnění?

Od 26. ledna, kdy jsme začali statistiky sledovat, jsme do konce ledna fyzicky vyšetřili sedm lidí, z toho dva pacienti byli z rozhodnutí Hygienické stanice hlavního města Prahy odvezeni k dalšímu vyšetření na infekční oddělení Fakultní nemocnice na Bulovce.

Během února (do 26. února, pozn. red.) bylo vyšetřeno celkem sedmnáct pacientů, kdy posádka Stálé lékařské služby Letiště Praha z preventivních důvodů použila speciální ochranný oděv. Dále můžeme říci, že v souvislosti s COVID-19 zpracováváme i telefonické dotazy, které přibývají.

Jak se dozvíte, že je potřeba k příletu vyrazit s tímto speciálním vybavením?

Informační toky jsou dané letištním pohotovostním plánem a velmi úzkou spoluprací v rámci pohotovostních složek letiště. Zásadní je však komunikace mezi letištěm a orgány ochrany veřejného zdraví, primárně Hygienickou stanicí hlavního města Praha.

Právě orgány ochrany veřejného zdraví ze své pozice posuzují veškerá rizika a na základě míry rizika nastavují veškerá opatření včetně opatření ohledně jednotlivých konkrétních případů, které s nimi konzultujeme. Jsme s nimi ve velmi úzkém, každodenním kontaktu a pravidelně s nimi konzultujeme také aktuální vývoj situace.

Pokud cestující letí s člověkem, kterého přeberete do péče, mají důvod k obavám? Měli by se třeba nechat sami vyšetřit?

Každý cestující, který na sobě pozoruje známky respiračního onemocnění nebo se vrací z oblasti ohniska nákazy, by měl neprodleně vyhledat ošetření přímo na letišti, tedy vyhledat Stálou lékařskou službu Letiště Praha. Takový cestující by neměl cestovat do centra města.

Podle dostupných informací obecně platí, že pokud lidé nemají žádné příznaky, mohou být výsledky vyšetření falešně negativní. O míře rizika u konkrétních případů, tedy i u příkladu, který uvádíte, rozhodují orgány ochrany veřejného zdraví, tedy například hygienická stanice. S nimi jsme v úzkém kontaktu a v případě potřeby konzultujeme aktuální situaci a jakékoliv další postupy.

Kam cestujícího s podezřením na infekční onemocnění převezete?Posádka Stálé lékařské služby tyto pacienty nepřeváží. Po našem primárním vyšetření cestujícího musí být veškeré navazující postupy konzultovány s orgány ochrany veřejného zdraví, například Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. To také důsledně dodržujeme a děláme.

Orgán ochrany veřejného zdraví také rozhoduje a tom, zda bude pacient hospitalizován k dalšímu vyšetření, kdo převoz zajistí a kam. Letiště Praha vše s hygieniky nejen konzultuje, ale zejména poskytuje veškerou součinnost v rámci veškerých opatření, které Orgány ochrany veřejného zdraví doporučují nebo přímo zavádějí.

Kolik ochranných obleků máte k dispozici?

Posádka stálé lékařské služby má vždy v pohotovosti kompletní vybavení pro tři členy a pacienta jak na ambulanci, tak ve vozidle, ve kterém se dopravuje na místa vymezeného zásahového prostoru. Samozřejmě jsou pak další na doplnění v případě potřeby. Skladovou zásobu jsme doplňovali, v tuto chvíli tedy zásoby máme. Nicméně dodavatelům v současné době potřebné produkty dochází nebo už dokonce došly a čekají na nové zásoby od výrobců.

Je na používání obleků potřeba speciálně proškolený zdravotník?

Každý zdravotník je seznámen s používáním ochranného oděvu. Posádky stálé lékařské služby jsou pravidelně školené nejen na použití ochranného oděvu, ale dokonce jsou povinni podle letištního pohotovostního plánu i pravidelně cvičit, a to společně s ostatními složkami Letiště Praha na všechny možné mimořádné události, tedy i na výskyt nakažlivé choroby.