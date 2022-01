Novoroční oslavy: Záchytka plná v osm večer, auto v protisměru či kousanec

Policie na Vysočině přijala za posledních 24 hodin asi 120 oznámení, většinou v souvislosti se silvestrovskými oslavami. Vyjížděla i k několika dopravním nehodám a dvěma případům dětí, které byly pod vlivem alkoholu a skončily v nemocnici. Informovala v sobotu krajská policejní mluvčí Stanislava Rázlová.

Do pátečních 18:00 přijali policisté na tísňové lince kolem čtyřiceti oznámení, ale neevidovali narušení pořádku. „Od šesté hodiny večerní do půl šesté dnešního rána se tento počet zdvojnásobil a operační důstojníci přijali asi osmdesát tísňových hovorů. Z tohoto počtu měla většina oznámení souvislost se silvestrovskými oslavami,“ uvedla mluvčí.

Policie byla u nehod i nevhodného použití zábavní pyrotechniky. V pěti případech eskortovali policisté někoho pod vlivem alkoholu na protialkoholní záchytnou stanici. Do půlnoci řešili policisté dva případy nezletilých pod vlivem alkoholu. Zdravotnická záchranná služba převezla na Havlíčkobrodsku po 20:30 do nemocnice šestnáctiletého chlapce, kvůli otravě alkoholem.

„Kolem půl desáté večer přijali policisté oznámení o třináctiletém chlapci, který na Třebíčsku upadl a zranil se, přičemž byl také pod vlivem alkoholu. Chlapce převezla zdravotnická záchranná služba na ošetření do nemocnice,“ uvedla Rázlová.

Záchytka plná už ve 20:00

Jihočeští záchranáři měli o silvestrovské noci 136 výjezdů, což byl proti běžným službám dvojnásobek. Protialkoholní záchytná stanice byla plně obsazená už po 20:00. Ošetřili tři úrazy zaviněné pyrotechnikou, čtyři pacienty zraněné po napadení i čtyři podnapilé děti. Policie nezaznamenala žádné mimořádné události. Jihočeští hasiči zasahovali o silvestrovské noci u několika požárů odpadu, popelnic či krabic od pyrotechniky.

ZZS JčK @zzsjck Jihočeští záchranáři měli poměrně náročnou silvestrovskou noc - oproti “běžnému” nočnímu provozu měli dvojnásobek výjezdů. Z toho pak… Úrazy způsobené : 3 Úrazy v souvislosti s : 17 Podnapilí dospělí: 6 Podnapilé nezletilé osoby: 4 Napadení: 4 https://t.co/5rkf96vZAl oblíbit odpovědět

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje posílila o silvestrovské noci od 18:00 do 6:00 operační středisko o jednoho operátora. Tísňovou linku 155 zajišťovalo sedm operátorů. Za pacienty vyjelo 46 posádek ve 136 případech, dvojnásobek proti jiným nočním službám.

„Protialkoholní záchytná stanice byla plně obsazená po 20. hodině večerní. K úrazům způsobeným zábavní pyrotechnikou vyjeli záchranáři třikrát. Jedním z nich byl cizí státní příslušník, kterému pyrotechnika poranila obličej a oko a po ošetření byl převezen do českobudějovické nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranářů Zuzana Fajtlová.

Protialkoholní záchytná stanice nabízela před pandemií koronaviru pět lůžek pro dospělé a dvě pro mladistvé, kvůli covidu ale fungují jen tři, řekla Fajtlová. Za hospitalizaci platí pacient 1200 Kč, vyplývá z informací na webu.

Sedmnáctkrát zasahovali záchranáři u úrazů v souvislosti s otravou alkoholem. Ošetřili šest podnapilých dospělých a čtyři nezletilé. „Ve čtyřech případech bylo také nutné ošetřit pacienty po napadení,“ uvedla Fajtlová.

Při silvestrovském dni od 6:00 do 18:00 vyjely posádky ze svých základen ve 155 případech, což bylo z hlediska denního průměru zhruba o 30 procent výjezdů méně. V porovnání s předchozími dvěma roky to ale bylo o 25 výjezdů víc. Už odpoledne skončili dva lidé na záchytné stanici v Českých Budějovicích.

Jihočeští hasiči likvidovali malé požáry v Českých Budějovicích, Písku, Protivíně, Milevsku a Táboře. Silvestrovská noc byla klidná, sdělila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. U požárních zásahů asistovala i policie, doplnil krajský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Novoroční oslavy v centru Prahy na Václavském náměstí. (1. ledna 2022)

Od 20:00 do půlnoci zasahovali hasiči pouze u dvou požárů odpadu a popelnic v Milevsku a Českých Budějovicích. „Pár minut po půlnoci likvidovali hasiči požár vánočního osvětlení na náměstí v Protivíně malého rozsahu,“ uvedla mluvčí.

Uhasili ho za 15 minut, škoda zatím není vyčíslená. Požáry odpadu či krabic od pyrotechniky likvidovali v Písku, Milevsku, v Táboře a také na balkoně panelového domu na českobudějovickém sídlišti Máj. Okolo 3:30 vyjeli hasiči s výškovou technikou k ohlášenému požáru bytu opět na sídlišti Máj. „Jednalo se pouze o spálené potraviny na sporáku. Beze škody,“ uvedla mluvčí.

Hasiči v Pardubickém kraji řešili především požáry kontejnerů a popelnic. Zhruba hodinu po silvestrovské půlnoci vyjížděli k nehodě osobního auta do Heřmanova Městce na Chrudimsku. Auto skončilo převrácené na střeše, nehoda se obešla bez zranění. V sobotu informovala mluvčí pardubických hasičů Vendula Horáková.

Oslavy se počtem zásahů nijak výrazně nelišily

Od 21:00 posledního dne roku 2022 do dnešních 02:00 hasiči v kraji vyjížděli k deseti událostem, z toho v sedmi případech šlo o požáry. Dvakrát pomáhali otevírat uzavřené prostory.

Například necelou hodinu po půlnoci hasiči likvidovali požár zbytku rachejtlí hořících u kontejneru v pardubické čtvrti Rosice. Krátce na to likvidovali požár jasanu v Zámrsku na Orlickoústecku, požár dvou plastových kontejnerů v Blatě u Pardubic a požár kontejneru v Ústí nad Orlicí. „Požáry budou mít pravděpodobně stejnou příčinu, a to pyrotechniku,“ uvedla mluvčí.

Uplynulé silvestrovské oslavy se počtem zásahů hasičů nijak výrazně nelišily od předchozích tří let. Okolo půlnoci na přelomu let 2020 a 2021 hasiči zasahovali u šesti událostí, v letech předtím to bylo u osmi a 14 událostí. Většinou šlo o menší požáry způsobené zábavní pyrotechnikou.

Pražští hasiči zasahovali u 57 požárů způsobených zábavní pyrotechnikou. Loni při zákazu vycházení vyjeli k 18 požárům. Pražští záchranáři pak zasahovali u 421 událostí. Proti loňsku je to více, obecně ale byly oslavy klidné.

Hasiči Praha @HasiciPraha ‼️Během silvestrovských a novoročních oslav jsme v Praze zasahovali u celkem 57 požárů způsobených zábavní pyrotechnikou. V prvních dvou hodinách roku to bylo 37 požárů. Jednalo se o hořící zbytky pyrotechniky, křoviny, odpady a plastové kontejnery. https://t.co/fzV8D7VSok oblíbit odpovědět

Proti loňsku, kdy platila přísná protiepidemická opatření, je to nárůst. Z dlouhodobého hlediska šlo o velmi klidné oslavy závěru roku, řekla mluvčí pražských zdravotnických záchranářů Jana Poštová.

Záchranáři museli ošetřit pět úrazů způsobených zábavní pyrotechnikou. Minimálně v jednom případě šlo o poranění ruky v takovém rozsahu, že zraněný o její část přišel, vyplývá z vyjádření záchranářů.

Dlouhodobý průměr pražských záchranářů za 24 hodin činí podle Poštové kolem 350 výjezdů. V souvislosti s pandemií koronaviru a nejvytíženějším provozem v období zhruba před měsícem to podle Poštové bylo až ke 450 výjezdům. Silvestr a začátek Nového roku tak z tohoto pohledu nebyl nijak výjimečný. Běžně bývá pro pražské zdravotníky silvestrovská směna tou nejnáročnější v roce.

Oslavy příchodu nového roku 2022 v Praze na Staroměstském náměstí. (1. ledna 2022)

Záchranná služba hlavního města poprvé po 16 letech na Václavské náměstí před silvestrovskou nocí nepřistavila modul pro hromadná neštěstí Golem, náhradou za něj byl stan.

Naprosto výjimečné byly pro pražské záchranáře minulé oslavy konce roku, kdy se noční služba vyhnula jakékoliv mimořádné události. V souvislosti s Novým rokem řešili záchranáři v hlavním městě 18 případů, úraz pyrotechnikou zaznamenali jeden. Na silvestra ale platil zákaz nočního vycházení, konzumace alkoholu na veřejnosti, restaurace mohly občerstvení prodávat jen výdejními okénky.

Letošní oslavy v centru Prahy byly klidnější

Zákaz pyrotechniky však pomohl s úklidem v centru města. Pracovníci Pražských služeb mají oproti jiným novoročním úklidům méně práce, nižší tak budou i náklady, řekl v sobotu Zdeněk Záluský z Pražských služeb, který na práci dohlíží.

Letošní oslavy v centru Prahy byly klidnější kvůli epidemii a s ní spojeným protikoronavirovým opatřením, do české metropole přijelo výrazně méně turistů než v dřívějších letech. Podobu oslav ovlivnila i městská vyhláška, která zakazuje například v pražské památkové rezervaci odpalovat zábavní pyrotechniku. I když především kolem půlnoci lidé na Václavském náměstí zákaz nerespektovali, zbylo po oslavách méně odpadu.

„Je to evidentně klidnější, jednoznačně pomohla vyhláška v souvislosti se zákazem pyrotechniky. I odpadu je méně, odhadujeme tak 15 až 20 tun, oproti klasickým novoročním úklidům je to zhruba 50 procent,“ poznamenal Záluský.

Díky klidnějším oslavám mohly první uklízecí stroje na Václavské a Hradčanské náměstí vjet již hodinu po půlnoci, původní plán počítal se začátkem ve 03:00. V 05:00 na strojní úklid navázala asi padesát pracovníků, kteří mají k dispozici 20 kusů doprovodné techniky, jako jsou například komunální vysavače.

Náklady na úklid poloviční

Za úkol mají odstranit následky silvestrovského veselí z Václavského a Staroměstského náměstí, Karlova mostu nebo Nerudovy ulice a z Hradčanského náměstí. Uklízet budou i i ve vedlejších ulicích historického centra.

Celkem se Pražské služby musí postarat na pravém břehu Vltavy o plochu o výměře 133 tisíc metrů čtverečních a na levém břehu o necelých 41 tisíc metrů čtverečních. Hotovo by mohlo být již při ranní směně, tedy asi do 14:00. Včetně řidičů a dalších pracovníků se do uklízení zapojí asi 80 lidí.

Náklady na klasický novoroční úklid z předešlých let byly kolem milionu korun, letos by částka měla být podle Záluského asi poloviční. Záleží například na množství odvezeného odpadu. Loni kvůli zákazu nočního vycházení se novoroční úklid nekonal vůbec. U Pražských služeb si ho objednává hlavní město prostřednictvím své organizace Technická správa komunikací (TSK).

Zabouchnuté dveře do bytu

Hasiči ve Zlínském kraji likvidovali v noci ze silvestra na Nový rok zejména drobné požáry kontejnerů. Ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku pomáhali otevřít zabouchnuté dveře do bytu, ve kterém bylo malé dítě. Noc byla nebývale klidná, po půlnoci jednotky vyjížděly k pěti událostem. Škody způsobené požáry nejsou vysoké, řekla v sobotu před 07:30 mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Plastový kontejner na papír hořel po půlnoci v Otrokovicích na Zlínsku, další dva kontejnery zachvátil v prvních hodinách nového roku požár v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. V blízkosti jednoho z nich se nacházelo několik zaparkovaných aut. „Jedno z vozidel bylo mírně poškozeno požárem,“ uvedla mluvčí.

Ve Valašském Meziříčí hasiče zaměstnal hořící hadr pod balkonem a také zabouchnuté dveře do bytu. „Uvnitř zůstalo samo malé dítě, takže jsme pomáhali se zpřístupněním bytu,“ řekla mluvčí. Před silvestrovskou půlnocí vyjížděli hasiči k doutnající krabici po pyrotechnice ve Starém Městě na Uherskohradišťsku, kterou prolili vodou.

Nejvážnější zásah posledního večera končícího roku zaznamenali hasiči v regionu po 18:00 nedaleko centra Kroměříže, kde osobní auto srazilo dvě chodkyně. Jedna z žen nehodu nepřežila, druhou transportoval vrtulník s vážnými zraněními do Fakultní nemocnice Brno. Na místě zasahovaly všechny složky záchranářů. Velehradská ulice byl po tragické nehodě několik hodin neprůjezdná..

Na dálnici D11 auto v protisměru

Silvestrovské oslavy v Královéhradeckém kraji se podle policie obešly bez vážnějšího narušení veřejného pořádku. Zhruba hodinu po půlnoci policisté vyjížděli na dálnici D11 zastavit auto jedoucí v protisměru. V souvislosti s oslavami příchodu nového roku policisté řešili hlavně potyčky, slovní rozepře či výtržnosti. Popsala v sobotu ráno mluvčí policie Magdaléna Vlčková.

Od 18:00 posledního dne roku 2021 do dnešních 06:00 policisté v kraji zaznamenali na tísňové lince téměř 100 různých oznámení. Za stejnou dobu na přelomu let 2020 a 2021 policisté přijali na tísňové lince 58 oznámení a o rok dříve 71 oznámení.

„Některá oznámená narušení občanského soužití se po příjezdu hlídky na místo ani nepotvrdila. K vážnějšímu narušení veřejného pořádku nedošlo. Společným jmenovatelem řady událostí, k nimž policisté vyjížděli, byl alkohol,“ uvedla mluvčí.

Auto jedoucí po dálnici v protisměru se policistům podařilo zastavit. „Dechová zkouška i test na návykové látky vyšel u řidičky negativně,“ uvedla mluvčí. Po 03:00 policisté také vyjížděli ke střetu auta se zvěří na Jičínsku.

Zhruba dvě hodiny po půlnoci policisté vyjížděli na Jičínsku k opilci, který usnul v kontejneru na odpad. „Po příjezdu hlídky byl předán spolubydlícím. Uvedl že si chtěl odpočinout a záhy patrně usnul,“ uvedla mluvčí. U řady zásahů policisté spolupracovali s hasiči, záchranáři a strážníky.

Policie upozornila na to, že dnes a v neděli se zaměří na dozor na silnicích. Očekává větší provoz, jak se lidé budou vracet z rekreací a oslav domů. Policie bude u řidičů kontrolovat zejména požití alkoholu či jiných nedovolených látek.

HZS Ústeckého kraje @HzsUlk V souvislosti s oslavami nového roku, jsme od půlnoci do třetí hodiny ránní, vyjíždeli k 19 požárům. Nejčastěji se jednalo o požáry kontejnerů na odpad a zbytků zábavní pyrotechniky. V 00:16 tři jednotky likvidovaly požár pergoly u rod. domu v Dubí, okr. Teplice. oblíbit odpovědět

Hasiči v Ústeckém kraji o silvestrovské noci vyjížděli k více než 20 požárům. Nejzávažnější byl podle nich požár bytu ve 14. patře v Mostě. Ve 23:25 tam vyjelo šest hasičských jednotek. Plameny se do prázdného bytu rozšířily přes balkon. Hasiči evakuovali 50 lidí, kteří se po odvětrání budovy mohli vrátit do svých bytů. Nikdo nebyl zraněn. Požár nejspíš způsobila pyrotechnika. Škoda byla odhadnuta na 50 až 100 tisíc korun, řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Faják.

„Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu,“ uvedl dnes po půlnoci Faják k požáru bytu v Mostě. Hořelo v domě nedaleko úřadu práce v ulici M. G. Dobnera.

HZS Ústeckého kraje @HzsUlk Dne 31.12. 23:25 vyjelo šest jednotek hasičů k požáru bytu ve 14. patře panelového domu v Mostě. Hasiči požár likvidovali třemi vodními proudy. V bytě se nikdo nenalézal. Bylo evakuováno 50 osob. Požár vznikl pravděpodobně od zabavní pyrotechniky. https://t.co/rOnSGdh00m oblíbit odpovědět

Od 20:00 do půlnoci hasiči vyjeli ke třem požárům, kromě mosteckého bytu hasili strom a popelnici. Po půlnoci zasahovali u 19 požáru. V Teplicích hořela pergola u rodinného domu, na místo vyjely tři hasičské jednotky. V dalších případech šlo o požáry stromů, nádob na odpad a zbytků pyrotechniky.

Jihomoravští záchranáři museli pár minut po začátku letošního roku pomoct dvěma mužům na Břeclavsku, kteří měli od zábavní pyrotechniky vážné poranění v obličeji. Šlo o nejvážnější případ, u něhož v souvislosti s novoročními oslavami zasahovali. Ostatní zranění petardami byla lehčího charakteru, celkem takto v noci vyjížděli záchranáři k osmi případům.

Ošetřovali také běžné úrazy spojené s opilostí. Hasiči hodnotí noc ve srovnání s posledními deseti lety jako klidnou. I policisté měli méně případů než například před dvěma lety, kdy neplatila žádná opatření proti šíření koronaviru, vyplývá z tiskových zpráv na webu policistů, hasičů a záchranářů.

Hasiči v noci vyjížděli ke 12 událostem, z toho bylo sedm požárů. V Bučovicích hořel malý plastový domek na zahradě, oheň způsobil škodu 40 tisíc korun. Dále šlo o požáry krabic od zábavní pyrotechniky a také o jeden požár kontejneru na odpadky.

Řidič nadýchal 2,17 promile alkoholu

Alkohol byl příčinou řady zásahů záchranářů. Většinou si lidé přivodili tržnou ránu na hlavě či úrazy rukou a nohou. Záchranáři vyjížděli i ke zraněním způsobeným při potyčkách v opilosti nebo u opilých lidí, kteří měli sebevražedné úmysly či ohrožovali svoje okolí. K některým událostem přijeli i policisté. Například v Tišnově museli krotit šest mužů, kteří si vyřizovali u nádraží staré křivdy. Zasahovali i v rodinách, kde se napadali partneři pod vlivem alkoholu.

„Policisté řeší i incidenty, kterým předcházely spory o užití pyrotechniky. Na služebně tak skončil agresor pod vlivem alkoholu, který poškozeného při jednom vyhroceném sporu dokonce kousnul do ruky,“ uvedl ve zprávě mluvčí Pavel Šváb. V brněnských Obřanech také s pomocí taxikáře zadrželi řidiče, který nadýchal 2,17 promile alkoholu.

Silvestrovské oslavy byly v Plzeňském kraji rušné zejména z pohledu zdravotnických záchranářů, kteří v noci vyjížděli ke stovce událostí. Policii zaměstnalo zejména drobné rušení pořádku. Relativně klidnou noc pak měli hasiči.

Podle mluvčí plzeňské záchranné služby Márie Svobodové přelom roku tentokrát záchranáře opravdu zaměstnal. „Během noci vyjížděli ke 100 případům, po půlnoci celkem k 50 událostem v celém kraji. Nejčastější byly úrazy, a to 27 událostí. Nejzávažnější byl pád z výšky v Domažlicích, kde musela zasahovat letecká záchranná služba a 35letou ženu transportovat na emergency fakultní nemocnice Lochotín,“ uvedla Svobodová.

Ve většině se jednalo o rušení nočního klidu

Záchranáři pomáhali na Tachovsku i muži popálenému od pyrotechniky, kterému petarda zasáhla obličej. Podle Svobodové ho převezli do popáleninového centra v Praze na Vinohradech.

Při dopravní nehodě v Plzni zemřel osmatřicetiletý řidič audi. V ulici U Prazdroje vyjel mimo komunikaci a narazil do sloupu veřejného osvětlení. I přes snahu záchranářů musel lékař konstatovat smrt řidiče.

Noc se neobešla bez roztržek mezi lidmi, záchranáři spolu s policií vyjížděli k deseti případům napadení. Letecká záchranná služba zasahovala během noci dvakrát, uvedla Svobodová.

Policie v Plzeňském kraji podle mluvčí Michaely Reindlové mezi 22:00 a 07:00 přijala 118 oznámení. „Ve většině případů se jednalo o rušení nočního klidu a drobná narušení občanského soužití. Žádnou závažnou trestnou činnost neevidujeme,“ uvedla. Podle řídícího důstojníka krajských hasičů byla novoroční noc vcelku klidná a obešla se bez závažnějších událostí.