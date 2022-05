V pražském Braníku se zřítila část domu. Trosky prohledávají policisté se psy

„Jsem na místě. Mohu potvrdit, že před chvílí jsme přijali oznámení, že v Údolní ulici měla spadnout část domu. Samozřejmě na místě jsou složky integrovaného záchranného systému a zjišťujeme zda-li v budově někdo byl či ne,“ popsal pro iDNES.cz policejní mluvčí Jan Rybanský situaci s tím, že ulice je v obou směrech uzavřená.

„Nedokážu vám říci, zda v tom domě někdo byl či ne. To nyní zjišťujeme. Je to čerstvá událost. Nicméně podle všeho by to měl být dům v rekonstrukci. Není však vyloučeno, že by tam mohl být nějaký dělník,“ doplnil Rybanský.

Na místě zasahují i pražští hasiči. „Několik jednotek s vyprošťovacím kontejnerem zasahuje v ulici Údolní u pádu části domu. Na místo jsme povolali kynology městské policie, preventivně záchranná služba a statika,“ uvedl na Twitteru hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy.

Podle předběžných informací se v domě v době pádu neměl nikdo nacházet. Hasiči nyní provádí průzkum a čekají na příjezd statika. Reportér iDNES.cz potvrdil, že podle svědků z místa se v domě s velkou pravděpodobností nikdo nenacházel. „Je asi zřícená asi půlka domu,“ doplnil reportér iDNES.cz.