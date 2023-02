Zachránil ženu s probodeným srdcem. Některé věci mi dojdou až před spaním, říká

„Až když jsme se přiblížili, tak pán, co ji držel v náručí, nám řekl, že byla pobodaná. V tu chvíli mě napadlo, že ten útočník může být ještě někde okolo,“ vzpomíná v Rozstřelu na večer 17. prosince, kdy zachránil se svou kolegyní Míšou Procházkovou život těžce pobodané ženě.

Prvotní obava Karla Kirse se za několik minut potvrdila. V době, kdy oba záchranáři měli plné ruce práce s těžce zraněnou ženou, přiběhl člověk, že za rohem někdo pobodal další ženu.

„V takové chvíli máte samozřejmě strach, protože řešíte i bezpečí svého parťáka. Zavolal jsem policii a potom už jen doufal, že zranění té druhé ženy nebude tak vážné, protože to bychom ve dvou opravdu nezvládli,“ říká a dokresluje své pocity: „Stav první zraněné ženy byl natolik složitý, že vás to v rámci mozkové aktivity úplně zaměstná, takže na delší obavy z možného útoku už moc prostoru nezbylo. V podstatě na žádné emoce. Celá situace mi plně došla až mnohem později.“

Doteď mi není jasné, jak může přežít člověk s probodnutou srdeční komorou

V Rozstřelu Karel Kirs nechává nahlédnout i pod své ruce: „Jako první musíte zastavit krvácení. Paní měla dvě bodné rány, v hrudníku a na břiše, a krvácela velmi silně. V záchrance máme pro tyto situace chytagazu, to je taková hemostatická gáza, která ve chvíli, kdy dojde ke kontaktu s krví, začne tu krev srážet. Je to takový obvaz poskládaný do čtverečku a vy vezmete konec toho obvazu a rvete to do té rány, co nejhlouběji to jde. Potom se musí kanylou podat léčiva určená k zastavení krvácení.

Jenomže paní byla objektivně vykrvácená. Když to řeknu laicky, tak v trubkách už nebyla krev, která by léčivo rychle dovezla tam, kam bylo potřeba. Museli jsme zavést intraoseální vstup, to znamená navrtat kost, konkrétně to byla holeň, a prostřednictvím kostní dřeně tak dostat léky do krevního oběhu. Paní navíc měla ještě náhlou zástavu srdce, ale to se podařilo po krátké resuscitaci zase nastartovat.“

To vše zvládli oba záchranáři bez příprav, které běžně výjezd záchranářů provázejí. Za normálních okolností mají alespoň základní informace o typu zranění od dispečera a mají několik minut, než dojedou na místo, aby si domluvili plánovaný postup.

V sanitce následně společně s lékařem MUDr. Včelou, který na místo dorazil, ještě udělali torakostomii – otvor do dutiny hrudní, aby krev ze zranění mohla odtékat a netlačila na srdce.

„Mimochodem, doktor Včela byl výborný. Neskutečně klidný člověk, toho chcete mít jako lékaře u každého výjezdu,“ neopomene pochválit zasahujícího lékaře stejně jako vzdává hold lékařům Fakultní nemocnice Motol, kteří zraněnou ženu následně operovali. „Mně doteď není úplně jasné, jak člověk s probodnutou pravou komorou srdeční dokáže takové zranění přežít. Je to myslím, světový unikát.“

Záchranáři většinou nevědí, jak jejich případy skončí

Pro Karla Kirse nebyl výjimečný jenom samotný záchranářský zákrok, ale i to, že může sledovat, jak se stav ženy, kterou předali s kolegyní lékařům v nemocnici, dál vyvíjí. „Jako záchranář většinou nevíte, jak případ, u kterého jste byl na začátku, vlastně skončil. Není tam žádná zpětná vazba. Nevíte, jestli váš počáteční odhad byl správný, nevíte, jak vaše počínání dopadlo. To mi trochu chybí.“

O to víc ho těší, že ho kontaktoval manžel zraněné ženy a mohl se s ním potkat a popovídat si: „Bylo to hodně příjemné, dozvěděl jsem se i jiné aspekty výjezdu než jenom ty pracovní. Najednou vím, kdo je ta paní, co dělá, proč byla zrovna na tom místě.“

Že má Karel Kirs svou práci velmi rád, je poznat z každého jeho slova. Přesto přiznává, že komunikace s některými lidmi při výjezdu může být náročná. „Že bych někdy úplně ztratil nervy, to ne, ale mockrát se stalo, že na dispečink zavolal člověk a popsal příznaky, které dispečerka nemůže odmítnout a pak se ukázalo, že jsme jeli zbytečně, protože všechno bylo jinak.“ Vysvětluje, že situace, kdy volat záchranku, určuje zákon. Jde o případy, kdy se jedná o ohrožení zdraví nebo života, nebo pokud máte zranění, které vám působí nějakou silnou bolest. „Je ale na každé osobní zodpovědnosti člověka, jestli si přivolá sanitku, kterou nepotřebuje a tím pádem bere šanci někomu jinému.“

V Rozstřelu dále mluví o tom, jak záchranářům pomáhají moderní technologie, jaké zákroky může dělat záchranář a s kterými už musí čekat na lékaře a popisuje například i to, nakolik se liší jeho současná profese od záchranářů, které vykreslovala první série populárního seriálu Sanitka.

A pokud vás v této souvislosti napadá otázka, zda Karlu Kirsovi nějaký pacient přišel za pomoc poděkovat, tak odpověď také uslyšíte v Rozstřelu.