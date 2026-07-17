Kyslíková láhev v mžiku proměnila rodinné obydlí v trosky. Na místo jako jeden z prvních spěchal Dvořák, který na sociálních sítích popsal dramatické momenty zásahu.
„Dnes letíme k výbuchu v rodinném domě, dým je vidět na desítky kilometrů a my víme, že nepůjde o malý požár,“ přiblížil Dvořák první chvíle cesty na místo neštěstí.
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Tlaková vlna a následný požár dům těžce poškodily, nejhorší následky si však odnesl jeden z obyvatelů, muž jménem Standa. Plameny mu způsobily extrémně těžké popáleniny na devadesáti procentech těla.
Mohla to být jeho poslední slova, přesto myslel na druhé
„Při příletu už je v sanitě, a když vidím jeho tělo, abych odhadl procento popálené plochy, říkám si, že bude snazší spočítat tu nepopálenou,“ popsal situaci lékař. Podmínky uvnitř sanitního vozu byly kvůli snaze udržet pacientovo tělesné teplo extrémní.
„Sanitou se line zápach spáleného masa, co se mísí s chladivým gelem a vytváří vám v nose vjem, který z něj ještě týden nedostanete. Je tam brutálně přetopeno, aby pacient neztrácel teplo, takže se tam nedá moc dýchat,“ doplnil Dvořák s tím, že pacient dostával silné léky proti bolesti a sotva dýchal.
U vozu v tu chvíli prožívala nejtěžší chvíle života pacientova manželka Marcela. „Postarám se o něj jak o vlastního, nebojte. Chcete s ním ještě promluvit než poletíme?“ zeptal se jí lékař, který tušil, že by mohlo jít o Standova poslední slova.
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Manželka nastoupila do sanitky, vzala svého těžce zraněného muže za ruku a snažila se ho uklidnit slovy: „Jsem tady s tebou, neboj.“ Pacientova reakce však všechny přítomné překvapila.
„Mací?“ oslovil svou ženu. „Ano, Stando?“ „Nezapomeň nakrmit mláďata, ať nemají hlad,“ staral se o zvířata navzdory vážným zraněním.
„A já si říkám: ‚Ty vole, ten člověk má nejhorší bolesti v životě a stará se o to, aby zvířata o která se stará, neměly hlad...‘ Občas vás ta práce fakt překvapí...“ přiznal záchranář Dvořák s odstupem času.
Naděje na nový začátek
Ačkoliv byla prognóza zpočátku velmi kritická, dnes už je jasné, že Standova obrovská vůle bojovat přinesla ovoce.
„Dneska už vím, že to říkal proto, že on věděl, že neumře. Bude to stát ještě hodně sil jeho i úžasných zdravotníků v popáleninovém centru v Brně a hodně nocí, kdy ho Marcela drží za ruku, ale Standa ty mláďata brzy nakrmí zase sám,“ uzavřel záchranář Dvořák.
Kromě vleklé a nesmírně náročné léčby se rodina potýká také s materiálními problémy. Výbuch zničil jejich dům a rodina se ocitla bez stabilních příjmů. Z toho důvodu založili přátelé veřejnou sbírku, která má Standovi a jeho blízkým pomoci překonat toto extrémně náročné období a vybudovat nový domov.