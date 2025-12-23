Po střelbě na fakultě zachraňoval životy. Divím se, že se to ještě nestalo znovu, říká

Na náměstí Jana Palacha v Praze tehdy vrah zastřelil 14 lidí, pak zabil i sám sebe. Šedivka měl na místě napřed na starosti evidenci zraněných a jejich rozdělení do nemocnic. V budově následně zůstal až do rána a s koronery.
„Některé věci mě už nerozhodí tolik jako dřív a některé mi už nepřipadají tak důležité,“ zamýšlí se po dvou letech muž, který u zdravotnické záchranné služby pracuje jako vedoucí Pracoviště krizové připravenosti.
Dva roky od střelby na fakultě
Redakce iDNES.cz připomene tragické výročí střelby na filozofické fakultě sérií textů. Na tehdejší události budou vzpomínat lidé, kteří v centru Prahy 21. prosince 2023 zasahovali nebo zde někoho ztratili.
K okamžikům z toho dne se nevyhýbá. Naopak si myslí, že se mu s hrůznou událostí podařilo vyrovnat lépe díky tomu, že se k ní pracovně vracel.
„Událost jsem pro záchrannou službu analyzoval. Poslechl jsem si všechny hovory, přečetl si dokumenty, viděl jsem kamerové záznamy. Když si hovory kvůli analýze pouštím, uvědomuji si, jak jsou hrozné, o každém volajícím z místa vím, jak dopadl. Dělám to ale z edukativních důvodů a řekl bych, že jsou neuvěřitelným zdrojem poznání pro kolegy, kteří u toho nebyli,“ vypráví Šedivka.
Pro záchranáře z ostatních krajů zpracovali doporučení, co by měli v podobné situaci dělat. Upozorňují je, aby se jim třeba nestalo, že se kvůli nedostatku informací dostanou do nebezpečné zóny, aby si dávali vědět, které příjezdové trasy jsou pro sanitku bezpečné. A především, aby nezaplevelovali radiostanice.
„Předávání informací musí být rychlé, jasné. Poranění by pak měli být na místě ošetření taky relativně rychle a co nejdřív odvezeni do nemocnice,“ přibližuje Šedivka. 21. prosince 2023 tyto postupy podle něj fungovaly, prostor pro zlepšení ale viděl a dnes si je jistý, že by byli připravenější. „Já se vlastně divím, že se to za ty dva roky ještě znova nestalo,“ říká.
S kolegy je to sblížilo
Na začátku prosince záchranáři vyjížděli k planému poplachu na jedné z pražských středních škol, kde se nakonec ukázalo, že se jeden z žáků lekl, když uslyšel ránu.
|
Od té doby u sebe nosím zbraň, říká hasič, který zasahoval na filozofické fakultě
Podle Šedivky takových událostí přibývá v době, kdy se o vraždách na filozofické fakultě ve společnosti víc mluví a média ji připomínají. Zároveň jsou podle něj lidé v předvánočním shonu emočně vypjatější a vyčerpanější, proto ho nepřekvapuje, že se snáz nechají rozhodit.
S přeživšími, které před dvěma roky ošetřoval, v kontaktu není. Nevyžaduje to. Necítí se být žádným hrdinou toho dne, dělal jen svoji práci. „Ti lidé si prožili nejhorší den svého života, pro zasahující to samozřejmě bylo taky těžké, ale pořád byli v práci. Ti studenti byli ve škole, když se to stalo. To je přece něco úplně jiného a oni nám nemají vůbec za co děkovat,“ míní Šedivka.
|
Fakulta dva roky po masakru. Reportér se pokusil projít s velkým kufrem do 4. patra
Záchranáři měli bezprostředně po události nařízenou psychologickou pomoc. Šedivka ji zprvu odmítal, nepovažoval ji za přínosnou, dodnes je ale občas s terapeutkou v kontaktu. Ona se mu sem tam ozve a povídají si o fakultě.
Se spoustou kolegů to rozebírá dodneška. S týmem, který ten den na místě velel, se loni v prosince sešli, vzpomněli na oběti, jejich rodiny a ten den si ještě rozebrali. Letos plánovali udělat to stejné. „Sblížilo nás to,“ podotýká.
A jak by se podle něj měla společnost ze střelby na filozofické fakultě poučit? „Lidi by neměli být lhostejní k tomu, co se okolo nich děje. Ať si všímají přátel, kamarádů, kolegů, protože nikdy neví, kdy ten druhý bude potřebovat pomoct. Vždy je lepší pomoc nabídnout hned, když je to potřeba,“ vzkazuje.