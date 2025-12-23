Po střelbě na fakultě zachraňoval životy. Divím se, že se to ještě nestalo znovu, říká

Dominika Hejl Hromková
Seriál   12:56
„Asi jsem trošku zhrubnul,” odpovídá záchranář Ondřej Šedivka na otázku, jak ho změnila dva roky stará zkušenost. Ve čtvrtek 21. prosince 2023 byl v práci, když obdrželi informaci, že na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jsou postřelení lidé. Článek je součástí série iDNES.cz vycházející k dvouletému výročí tragického dne.
Vedoucí Pracoviště krizové připravenosti Zdravotnické záchranné služby hlavního...

Vedoucí Pracoviště krizové připravenosti Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Ondřej Šedivka (19. 12. 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Vedoucí Pracoviště krizové připravenosti Zdravotnické záchranné služby hlavního...
Vedoucí Pracoviště krizové připravenosti Zdravotnické záchranné služby hlavního...
Ondřej Šedivka, záchranář
Filozofická fakulta byla po střelbě uzavřena a obehnána policejními páskami....
35 fotografií

Na náměstí Jana Palacha v Praze tehdy vrah zastřelil 14 lidí, pak zabil i sám sebe. Šedivka měl na místě napřed na starosti evidenci zraněných a jejich rozdělení do nemocnic. V budově následně zůstal až do rána a s koronery.

„Některé věci mě už nerozhodí tolik jako dřív a některé mi už nepřipadají tak důležité,“ zamýšlí se po dvou letech muž, který u zdravotnické záchranné služby pracuje jako vedoucí Pracoviště krizové připravenosti.

Dva roky od střelby na fakultě

K okamžikům z toho dne se nevyhýbá. Naopak si myslí, že se mu s hrůznou událostí podařilo vyrovnat lépe díky tomu, že se k ní pracovně vracel.

„Událost jsem pro záchrannou službu analyzoval. Poslechl jsem si všechny hovory, přečetl si dokumenty, viděl jsem kamerové záznamy. Když si hovory kvůli analýze pouštím, uvědomuji si, jak jsou hrozné, o každém volajícím z místa vím, jak dopadl. Dělám to ale z edukativních důvodů a řekl bych, že jsou neuvěřitelným zdrojem poznání pro kolegy, kteří u toho nebyli,“ vypráví Šedivka.

Pro záchranáře z ostatních krajů zpracovali doporučení, co by měli v podobné situaci dělat. Upozorňují je, aby se jim třeba nestalo, že se kvůli nedostatku informací dostanou do nebezpečné zóny, aby si dávali vědět, které příjezdové trasy jsou pro sanitku bezpečné. A především, aby nezaplevelovali radiostanice.

„Předávání informací musí být rychlé, jasné. Poranění by pak měli být na místě ošetření taky relativně rychle a co nejdřív odvezeni do nemocnice,“ přibližuje Šedivka. 21. prosince 2023 tyto postupy podle něj fungovaly, prostor pro zlepšení ale viděl a dnes si je jistý, že by byli připravenější. „Já se vlastně divím, že se to za ty dva roky ještě znova nestalo,“ říká.

S kolegy je to sblížilo

Na začátku prosince záchranáři vyjížděli k planému poplachu na jedné z pražských středních škol, kde se nakonec ukázalo, že se jeden z žáků lekl, když uslyšel ránu.

Od té doby u sebe nosím zbraň, říká hasič, který zasahoval na filozofické fakultě

Podle Šedivky takových událostí přibývá v době, kdy se o vraždách na filozofické fakultě ve společnosti víc mluví a média ji připomínají. Zároveň jsou podle něj lidé v předvánočním shonu emočně vypjatější a vyčerpanější, proto ho nepřekvapuje, že se snáz nechají rozhodit.

S přeživšími, které před dvěma roky ošetřoval, v kontaktu není. Nevyžaduje to. Necítí se být žádným hrdinou toho dne, dělal jen svoji práci. „Ti lidé si prožili nejhorší den svého života, pro zasahující to samozřejmě bylo taky těžké, ale pořád byli v práci. Ti studenti byli ve škole, když se to stalo. To je přece něco úplně jiného a oni nám nemají vůbec za co děkovat,“ míní Šedivka.

Fakulta dva roky po masakru. Reportér se pokusil projít s velkým kufrem do 4. patra

Záchranáři měli bezprostředně po události nařízenou psychologickou pomoc. Šedivka ji zprvu odmítal, nepovažoval ji za přínosnou, dodnes je ale občas s terapeutkou v kontaktu. Ona se mu sem tam ozve a povídají si o fakultě.

Se spoustou kolegů to rozebírá dodneška. S týmem, který ten den na místě velel, se loni v prosince sešli, vzpomněli na oběti, jejich rodiny a ten den si ještě rozebrali. Letos plánovali udělat to stejné. „Sblížilo nás to,“ podotýká.

A jak by se podle něj měla společnost ze střelby na filozofické fakultě poučit? „Lidi by neměli být lhostejní k tomu, co se okolo nich děje. Ať si všímají přátel, kamarádů, kolegů, protože nikdy neví, kdy ten druhý bude potřebovat pomoct. Vždy je lepší pomoc nabídnout hned, když je to potřeba,“ vzkazuje.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Po střelbě na fakultě zachraňoval životy. Divím se, že se to ještě nestalo znovu, říká

Vedoucí Pracoviště krizové připravenosti Zdravotnické záchranné služby hlavního...

„Asi jsem trošku zhrubnul,” odpovídá záchranář Ondřej Šedivka na otázku, jak ho změnila dva roky stará zkušenost. Ve čtvrtek 21. prosince 2023 byl v práci, když obdrželi informaci, že na Filozofické...

23. prosince 2025  12:56

Ryanair čelí v Itálii astronomické pokutě. Měl zneužívat dominantní postavení

Boeing 737 Max v barvách Ryanair

Letecká společnost Ryanair čelí v Itálii pokutě ve výši 255 milionů eur (asi 6 miliard korun) za zneužívání dominantního postavení vůči cestovním kancelářím. Irská firma označila rozhodnutí italského...

23. prosince 2025  12:56

Přiznal vraždu milenky. Kauza exprimáře míří po odvoláních k vrchnímu soudu

Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...

Případ bývalého primáře Vojtěcha Č., který loni v Plzni zavraždil mladou lékařku a podle spisu se pokusil zabít i rodinnou známou, míří k Vrchnímu soudu v Praze. V kauze totiž padla dvě odvolání....

23. prosince 2025  12:42

Putin odvolal z funkce ruského velvyslance v Česku Zmejevského

Ruský velvyslanec Alexandr Zmejevskij dorazil na schůzku s prezidentem Milošem...

Putin z postu ruského velvyslance v Česku odvolal Zmejevského, který funkci zastával od roku 2016, informovala agentura TASS. Velvyslankyní jmenoval Annu Ponomarjovovou. Vyplývá to z prezidentských...

23. prosince 2025  12:31,  aktualizováno  12:39

Filmaři rychlejší než policie? Dokument vylíčil loupež v Louvru měsíc po události

Návštěvník v Louvru fotografuje šperky císařovny Evženie.

V říjnu se to stalo, v listopadu už měl dokument premiéru. Pod názvem Loupež v Louvru minutu po minutě vytvořil Discovery Channel podrobnou rekonstrukci případu. Její cestu na streamovacích...

23. prosince 2025  12:33

Macinka se setká s Turkem a Babišem. Vyjádření Hradu ho zarazilo

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...

Šéf Motoristů Petr Macinka se s premiérem i Filipem Turkem setká do novoročního oběda Andreje Babiše s prezidentem. Některé pasáže vyjádření Hradu k Turkovi ho zarazily. „Nepřijde mi to jako...

23. prosince 2025  12:12,  aktualizováno  12:29

Severokorejci pronikají na americký trh, Amazon zablokoval 1 800 žádostí o práci

Ilustrační snímek

Technologický gigant Amazon odhalil více než 1 800 žádostí o práci od podezřelých agentů ze Severní Koreje, kteří se snažili využít falešné identity k získání pracovních míst v IT oborech, upozornil...

23. prosince 2025  12:16

Macinka ocenil bývalou velvyslankyni Evu Filipi za přínos české diplomacii

Jak je možné, že se islamistům v Sýrii podařilo tak nečekaně a rychle svrhnout...

Ministr zahraničí Petr Macinka v úterý v Černínském paláci udělil medaili bývalé velvyslankyni v Sýrii Evě Filipi za mimořádný přínos v oblasti diplomacie. Resort tím podle Macinky ocenil její...

23. prosince 2025  11:59

Zvíře, nejočekávanější český film roku 2026

Antonie Formanová vypráví o zatím nejtěžší roli v televizní minisériii o své...

Jedním z nejočekávanějších filmů roku 2026 je celovečerní režijní debut scenáristky Milady Těšitelové. Ve filmu nazvaném Zvíře zkoumá temné stránky mateřství. Do hlavní role obsadila Antonii...

23. prosince 2025  11:59

Chlapec z Brněnska se letos podruhé narodil. Přes jizvy od popálenin opět tancuje

Antonín Hájek. (prosinec 2025)

Letos v létě oslavil Antonín Hájek ze Zbýšova na Brněnsku své dvanácté narozeniny, zanedlouho to ale bude rok od okamžiku, co se vlastně podruhé narodil. Redakce iDNES.cz rekapituluje jeho roční...

23. prosince 2025  11:47

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Kim otevřel nové horské středisko, v pokojích vyzkoušel tvrdost matrací

Severokorejský vůdce Kim Čong-un a jeho dcera stojí u recepce při slavnostním...

Vůdce KLDR Kim Čong-un o víkendu otevřel luxusní horské středisko v Samdžijonu na severu země. Na inspekci hotelů ho doprovodila jeho dcera Ču-ae. Spolu si prohlédli vířivky, restaurace nebo lázně....

23. prosince 2025  11:47

Z vraždy matky obvinili 18letou dívku, podle policie střílela kvůli majetku

Prostřelené okno v domě, kde se stala vražda.

Kriminalisté obvinili z vraždy ženy a pokusu o vraždu muže v Bohuňovicích na Olomoucku jejich osmnáctiletou dceru a jejího o 11 let staršího přítele. Matku podle kriminalistů zastřelila a otce...

23. prosince 2025  11:01,  aktualizováno  11:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.