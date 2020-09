Žáci, jimž školy kvůli karanténě neotevřely, výuce neunikli. Bude distanční

Mezi školy, které se prvního září neotevřely, patří sportovního gymnázia v Kladně. „Jsme v karanténě. Zvládli jsme zorganizovat vydání učebnic pro první ročníky. Zajišťovali jsme balení těch učebnic, měli jsme je v karanténě. Dětem je rozdávala učitelka, která v karanténě není. Pomáhali i naši zaměstnanci z řad uklizeček a sekretářek. Takové bylo naše první září,“ popsala iDNES.cz ředitelka gymnázia Květoslava Havlůjová.

Škola v tomto týdnu plánuje zahájit online výuku nejen pro první ročníky, ale i pro starší žáky. Vše je však v roli třídních učitelů. „Někteří naši učitelé začali s distanční výukou už dnes (v úterý). Jde samozřejmě o starší ročníky. Dokonce někteří učitelé zadávali dnes i úkoly,“ uvedla Havlůjová.

Učitelský sbor by se mohl vrátit zpátky do školy příští týden. Podle Havlůjové by to mohlo být buď 10. nebo 11. září. Bude záležet na tom, jak rychle stihnou dokončit přípravy na zahájení školního roku, i na tom, kolik učitelů se z karantény vrátí.

„Může se stát, že nás tam bude půlka, může se stát, že nás tam bude třetina,“ povzdechla si ředitelka gymnázia s tím, že i pro takové přípravy je škola připravena najet na režim distanční i prezenční výuky zároveň.

„Je to smutné“

Žáci se po prázdninách ihned nevrátili ani do základní školy v Pečkách na Kolínsku. „Škola je zavřená, takže je to smutné. Jinak samozřejmě fungujeme. Třídní učitelé dostali za úkol kontaktovat všechny žáky, přivítat se s nimi na začátku školního roku,“ řekl iDNES.cz ředitel Základní školy Pečky Luboš Zajíc.

Tento týden škola najíždí na zjednodušenou distanční výuku. „V první fázi chceme vyřídit hlavně administrativní věci. Následně seznámit s žáky s tím, co po nich budeme vyžadovat v jednotlivých předmětech. Chceme vyřídit to, co nás obvykle nejvíce zdržuje, abychom od 7. září mohli fungovat naplno,“ dodal.

Právě 7. září by se do školy měla vrátit část učitelského sboru. Tedy konkrétně ti, kteří budou mít negativní výsledek testu na covid-19. Příští týden v pondělí by měl začít školní rok i pro místní prvňáčky. Ti v tomto týdnu do školy nenastoupili.

Ve zvláštním režimu začala svůj další školní rok i základní škola Na Výsluní v Uherském Brodě. „Žáci prvního stupně nastupovali v takovém provizorním režimu, kdy je přivítali nikoliv jejich třídní učitelky, ale náhradní pedagogický personál z Domu dětí a mládeže a nízkoprahového zařízení Šrumec. Paní učitelky děti pozdravily alespoň nějakým způsobem online,“ popsala ředitelka školy Dagmar Bistrá.

Náhradní pedagogický tým bude mít na starost děti po celý týden. Oproti tomu žáci na druhém stupni zůstali doma.

„Dneska třídní učitelé obvolávají své žáky. Dáváme dohromady kontakty, abychom mohli začít vyučovat online. Výuka jako taková by tento týden stejně probíhala velmi omezeně. První dny jsou vždycky jiné. Zítra nás čekají třídnické práce a seznámení se se školním řádem a provozem školy. To všechno zvládneme bez problému i distančně,“ popsala Bistrá s tím, že škola by snad mohla obnovit svůj klasický provoz nejdříve 10. září.

Covidový školní rok

V karanténě jsou také pedagogičtí zaměstnanci základní školy ve Žlutavě. „Provoz školy je na neurčito uzavřen, slavnostní zahájení, nástup do školy ani výuka se v nejbližších dnech nekoná,“ uvedla na stránkách školy ředitelka Hana Zvoníčková. Distanční výuku pro žáky zahájí 4. září.

„Škol, které jsou zavřeny z rozhodnutí krajských hygienických stanic, je v tuto chvíli nad deset,“ řekl Plaga. Podle něj v dalších školách o posunutí začátku školního roku pak rozhodli ředitelé. Neotevřelo tak do 20 škol z celkem 12 tisíc, uvedl Plaga. „Není to ohniskově. Spíše to jsou nahodilé výskyty po celé republice,“ dodal. Podle seznamu spolku Pedagogická komora bylo v pondělí večer v karanténě 20 mateřských, základních a středních škol a gymnázií.

Plaga věří, že je školství na „covidový školní rok“ víc připraveno. Omezení ve školách kvůli koronaviru budou ale na podzim a na jaře nezbytná, řekl ministr. Zmínil nošení roušek. Vyzval děti k ohleduplnosti a odpovědnosti.

Do prvních tříd v úterý nastoupilo 107 800 dětí. Celkem do škol zamířilo na 1,4 milionu školáků a školaček.