Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2026/27 vyhlásilo ministerstvo školství na období 15. března až 15. dubna 2026. Hlásit se do nich mohou děti ve věku od 2 let, nárok na umístění mají ale až ty tříleté. Naopak předškoláka, tedy dítě, kterému nejpozději 31. srpna 2026 bude 5 let, se do školky přihlásit musí – jde o povinné předškolní vzdělávání.
|
Zápis do MŠ 2026: kdo má nárok na přijetí, kdo povinnost chodit a co když není místo
Spádovost mateřských škol
Podobně jako pro základní školy, i pro mateřské funguje spádovost. Podle místa trvalého bydliště je určená školka nebo více školek, kam dítě „spadá“.
Spádovost MŠ v Praze
Školské obvody pro MŠ v Praze (spádovost) se v posledních letech několikrát měnily.
V současnosti spádovost pro MŠ v Praze určuje vyhláška 6/2025, která platí od 1. dubna 2025.
Podle ní jsou téměř všechny městské části samostatnými školskými obvody, takže např. obyvatelé Prahy 1 mohou vybírat ze 7 spádových školek zřizovaných městem, lidé z Prahy 3 dokonce ze 17.
Jen jednu spádovou školku, případně jen dvě, mají spíše okrajové části, jako Zličín, Zbraslav, Řeporyje nebo Suchodol.
Spádovost pro mateřské školy ale nemusí být stejná jako ta pro školy základní. V Praze je například obvyklé, že zatímco u základek je spádovost dána konkrétními ulicemi, pro mateřské školy je spádová celá příslušná městská část, například tedy celá Praha 3 nebo Praha 4.
Do kolika školek můžete přihlásit své dítě?
Počet přihlášek není zákonem omezen. Rodiče se nemusí ohlížet na spádovost a mohou podat přihlášky jak do spádové školky či školek, tak do vzdálenějších mateřinek.
Vzhledem k tomu, že školky přednostně přijímají děti ze „svého“ obvodu, je v nich nižší šanci na přijetí dětí z jiného obvodu.
Ředitelky mateřských škol doporučují to s přihláškami nepřehánět. Pokud se rodič nemůže rozhodnout, radí podat dvě nebo tři přihlášky, více nemá smysl. Nikdy ale nevynechejte spádovou školku, protože v té máte největší šanci na přijetí.
Může být dítě přijaté do více školek?
V případě, že by dítě bylo přijato do více školek, ředitelé či ředitelky se rodičů zeptají, jakou školku upřednostní. Tuto informaci (o preferované MŠ) mohou dát přímo i do přihlášky.
Ve větších městech je obvyklé, že ředitelky komunikují i mezi sebou a řeší spolu jak „duplicity“, tedy přijetí jednoho dítě do více školek, tak i místa pro děti, které sice nebyly do konkrétní školky přijaty, ale splňují kritéria pro přijetí a v jiné školce by se pro ně místo našlo.
Zkušenost, že školky spolu aktivně komunikují, potvrzují například maminky z Prahy a Kladna ve veřejné facebookové skupině Práva dětí a rodičů v kontaktu se zdravotnictvím, školstvím a státem, kterou spravuje právnička Zuzana Candigliota. Ne vždy to tak musí být - v menších obcích, které jsou celé jedním školským obvodem, může být školka jedna a není s kým komunikovat.
Co když dítě nepřijmou do žádné školky?
Zde záleží na tom, jak staré vaše dítě je. V případě, že bude mít třetí narozeniny 1. září 2026 nebo později, nárok na školku nemá. Často se ale stává, že ani tříleté dítě není do školky přijato. Co s tím?
Povinnost zajistit mu místo má obec, a to již od 3. narozenin dítěte. V případě, že vás ani spádová školka nepřijala, obraťte se nejprve na ředitele či ředitelku MŠ, poté na zřizovatele – nejlépe přímo na školský odbor. Místo by vám měli zajistit, případně postupovat podle dalších možností, které jmenuje zákon (více jsme psali v článku o mateřských školách zde).
Mějte ale na paměti, že pokud žijete v místě, které je spádovost daná například celou městskou částí, zřizovatel svou zákonnou povinnost splní, když vám zajistí místo v kterékoli spádové školce. To znamená, že pokud například žijete v Praze 10, která má 20 školek, můžete získat místo třeba ve Strašnicích, i když bydlíte na pomezí Vršovic a Vinohrad.