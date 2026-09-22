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První jednání poslanců podle nových pravidel. Omezeni řečníků na třicet minut

Josef Kopecký
Vysíláme   5:30aktualizováno  17:37
Předseda STAN Vít Rakušan na mimořádné schůzi Sněmovny (22. září 2026)

Předseda STAN Vít Rakušan na mimořádné schůzi Sněmovny (22. září 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda STAN Vít Rakušan na mimořádné schůzi Sněmovny (22. září 2026)
Poslanec Zdeněk Hřib (Piráti) ve Sněmovně upozorňuje na rostoucí úrokové sazby...
Poslanec Zdeněk Hřib (Piráti) ve Sněmovně upozorňuje na rostoucí úrokové sazby...
Jana Černochova a Lucie Bartošová (obě ODS) na mimořádné schůzi Sněmovny (22....
55 fotografií
Už žádné mnohahodinové projevy, jako když Tomio Okamura v minulém volebním období blokoval jednání Sněmovny téměř jedenáct hodin. Poslanci v úterý poprvé jednají podle nových pravidel, která omezila dlouhé projevy. I řečníci s přednostním právem - šéfové stran a klubů i členové vlády - mají nově na své vystoupení maximálně půl hodiny. A víc ani ťuk.

Upravený jednací řád Sněmovny umožnil opozici oddálit schválení programu mimořádné schůze o čtyři hodiny.

Rakušan vyzýval Babiše, ať svolá schůzku zástupců všech stran k tématu bezpečnosti

Nejvýraznějším momentem čtyř hodin, které opozice využila k oddálení projednávání koaličních návrhů byla výzva šéfa hnutí STAN Víta Rakušana premiérovi a předsedovi ANO Andreji Babiše.

Rakušan vyzval ve Sněmovně v tu chvíli nepřítomného Babiše, aby svolal schůzku šéfů všech parlamentních stran k tématu bezpečnosti. „Pokud přijde s jasnou strategií co dělat, tyhle kroky podpoříme,“ řekl Rakušan.

„My máme mimořádnou schůzi – blíží se volby – k zastropování platů politiků. Neměli bychom se tady bavit jako v polském a německém parlamentu i o strategických rizicích? Neměli bychom naši veřejnost stejně transparentně upozornit na to, že rizika, která tady jsou, jsou reálná a jsou větší, než kdy v minulosti tady v Česku byla?“ řekl Rakušan k mimořádné schůzi, která bude ve čtvrtek k zastropování platů politiků.

Předseda STAN Vít Rakušan na mimořádné schůzi Sněmovny (22. září 2026)
Předseda STAN Vít Rakušan na mimořádné schůzi Sněmovny (22. září 2026)
Poslanec Zdeněk Hřib (Piráti) ve Sněmovně upozorňuje na rostoucí úrokové sazby hypoték. (22. září 2026)
Poslanec Zdeněk Hřib (Piráti) ve Sněmovně upozorňuje na rostoucí úrokové sazby hypoték. (22. září 2026)
55 fotografií

A aby přiblížil všem, co přesně znamenají hybridní hrozby a že se mohou týkat opravdu každého, řekl: „Kybernetický útok na nemocnici může znamenat, že váš blízký nedostane včas potřebnou péči.“

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib zase kritizoval koalici za to, že si mimořádnou schůzi ke zmrazení platů politiků naplánovala na čtvrtek, který je obvykle vyhrazen interpelacím na premiéra a další členy vlády.

„Tohle pošlapávání práv opozice se vám vrátí, protože karma je zdarma,“ prohlásil Hřib.

Vláda schválila rozpočet se schodkem 386 miliard. Je proinvestiční, řekl Babiš

Podle šéfa ODS Martina Kupky se koaliční partneři ANO, kteří původně mluvili o razantním snížení rozpočtového deficitu, změnili v lísající se mopslíky. A tak vláda původně navrhovaný schodek 389 miliard korun snížila o pouhé tři miliardy korun na 386 miliard korun.

„Vládne nám vláda podfukářů,“ řekl místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček. Upozornil, že faktický navržený schodek státního rozpočtu je vyšší než 400 miliard korun při započítání třiceti miliard korun nákladů na rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany.

Šéf ODS Kupka již před schůzí řekl, že ani změna jednacího řádu Sněmovny opozici nezabrání, aby mluvila ve Sněmovně o tom, kde podle ní vláda Andreje Babiše chybuje.

Hlasování o nedůvěře vládě bude do voleb. Do konce týdne oznámíme, řekl Grolich

První místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil kritizoval, jak často posílá vláda klíčové normy do Sněmovny ve formě poslaneckých návrhů. Podle poslance ODS Karla Haase se tak aktuálně projednává pět novel trestního zákoníku, z toho jsou pouze dva vládní návrhy.

Šéfka poslanců Pirátů Olga Richterová řekla, že čtvrteční mimořádná schůze, která bude místo interpelací, umožní položit vládě mnohem méně otázek. Premiér Andrej Babiš a šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura se podle ní bojí otázek.

Předsedkyně klubu STAN Michaela Šebelová za populistickou označila snahu o zmrazení platů politiků. Opozice zablokuje zrychlené projednávání návrhu, protože chce mít možnost podávat pozměňovací návrhy, například k výši poslaneckých náhrad.

K projednávání programu se dostala Sněmovna až po polední přestávce a zahájila jednání druhým čtením novely zákona o výrobcích s ukončenou životností. Ve druhém čtení se zákony neschvalují, poslanci mohou předkládat pozměňovací návrhy.

A hned se ukázalo, že změna jednacího řádu vše nevyřeší. O návrhu, který mohl ve Sněmovně projít za deset minut, jak řekl exministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL, už Sněmovna jedná přes tři hodiny.

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V prvé řadě jde ochranu dětí a samoživitelek, řekla Malá k širšímu trestání neplacení výživného

Poslanci mají v úterý ve druhém čtení na mimořádné schůzi projednávat i návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného, na zpřísnění trestů za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti či o zvýšení plateb státu zdravotním pojišťovnám za důchodce, děti, studenty či rodiče na mateřské.

Šéfka poslanců ANO Taťána Malá kvůli tomu prosadila i možnost nočního jednání, tedy jednání po jednadvacáté hodině.

„V první řadě jde o ochranu dětí a samoživitelek,“ řekla Malá k návrhu na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Nyní hrozí až dvouleté vězení lidem, kteří neplatí i z nedbalosti výživné déle než čtyři měsíce a vystaví tím vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Novela vrací postih i ostatních případů neplacení alimentů, které přesáhne třetinu roku.

Podmínkou by ale bylo úmyslné neplnění povinnosti. Soudy by za ně mohly ukládat až roční vězení. K nepodmíněnému trestu by mohly přistoupit v zájmu ochrany společnosti nebo pokud by neexistovala naděje, že by pachatele bylo možné napravit jiným trestem.

Ve hře je nepromlčitelnost vraždy

K návrhu se sešly již dvě desítky pozměňovacích návrhů. Týkají se třeba uzákonění nepromlčitelnosti vraždy a některých dalších trestných činů a změn v takzvaném dětském certifikátu. Jde o zápis do evidence, který pachatelům zamezí v práci s dětmi. Pozměňovací návrhy se týkají také třeba postihování nelegální práce a rozšíření trestného činu kuplířství.

Omezit sázení i možnost jít do hospody, zaznělo v debatě, jak na neplatiče výživného

Další novela trestního zákoníku, kterou mají poslanci na programu, zpřísňuje tresty za týrání člověka ve společné domácnosti a za týrání zvířat na nejméně roční vězení místo nynějšího půlročního.

Navržen je i nový trestný čin, který by se vztahoval na bezdůvodné usmrcení kočky nebo psa ze zavrženíhodných pohnutek.

Za důchodce, děti či studenty přidá koalice zdravotním pojišťovnám 13 miliard

Vládní novela zákona o veřejném zdravotním pojištění předpokládá růst státních plateb za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané zdravotním pojišťovnám. Zvýšení plateb má zajistit finanční rovnováhu veřejného zdravotního pojištění.

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