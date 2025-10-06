Začal soud se Savovem a spol. Stát dle obžaloby připravili o 650 milionů korun

  13:13
Pražský městský soud začal projednávat rozsáhlou daňovou kauzu podnikatele Františka Savova v jeho nepřítomnosti. Podnikatel dlouhodobě pobývá v Británii, soudkyně se jeho účast u hlavního líčení marně snažila zajistit.

Podle advokáta je Savov ochotný vypovídat formou videokonference, což je podle jeho informací od britských právníků možné. Soudkyně ale uvedla, že podle sdělení ministerstva spravedlnosti Británie výslech obžalovaných videokonferencí neumožňuje.

Savov, který byl v Česku známý především jako majitel vydavatelství Mladá fronta, vinu odmítá. Obžalobě čelí už tři roky, hlavní líčení se ale podařilo zahájit až nyní. „Soud vyčerpal všechny možnosti, jak zajistit účast pana obžalovaného. Proto jsme také poměrně dlouhou dobu vyčkávali,“ konstatovala předsedkyně soudního senátu Daniella Sarah Sotolářová. Na Savova pohlíží jako na uprchlého, což mimo jiné znamená, že kdyby se následně vrátil do Česka, může požádat o opakování procesu v jeho přítomnosti.

Státní zástupkyně Iva Bicanová tvrdí, že Savov a dalších devět obžalovaných společně způsobili českému státu škodu 653 milionů korun, jež vznikla vyplácením nadměrných odpočtů DPH na základě fiktivních daňových přiznání. Jedenáctá obžalovaná, jednatelka firmy Astra AT Lenka Nováková, uzavřela s Bicanovou už dříve dohodu o vině a trestu, kterou soud následně schválil.

Savov podle obžaloby organizoval v letech 2009 až 2012 činnost ostatních stíhaných. Instruoval právníky Bohuslava Maléře a Richarda Rolfese, aby vytvořili skupinu firem a ovládali ji pomocí bílých koní dosazených do funkcí jednatelů. „Vytvořil síť obchodních společností - včetně zahraničních tzv. offshore společností - a jejich bankovních účtů. Tyto společnosti fakticky ovládal,“ uvedla Bicanová.

V Česku založené EastMedia, Net Advert, Astra AT a NetFriends podle ní nevykonávaly žádnou ekonomickou činnost a nevedly účetnictví. Na základě fiktivních smluv vydávaly smyšlené daňové doklady a sestavovaly nepravdivá přiznání k DPH, která předkládaly finančním úřadům.

Za krácení daní hrozí Savovovi pět až deset let vězení, obžaloba ho viní také z praní špinavých peněz. Mezi obžalovanými jsou další podnikatelé, důchodce či taxikář syrského původu, kterého dnes musela na pokyn soudu předvést do jednací síně policie. Právník Maléř má pozici spolupracujícího obžalovaného. Kauza je mimořádně obsáhlá, policejní spis bez příloh obsahuje 15 000 listů. Vyšetřování trvalo 8,5 roku.

