Zablokujeme Sněmovnu, aby nedošlo k volbě členů Rady ČT, avizuje Havel

„Je naprosto nepřípustné, aby k této volbě došlo,“ řekl také šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.
„Na tomto postupu jsme domluveni. Je koordinován v rámci celí opozice,“ řekl Jakob.
Sněmovna by měla podle navrženého programu šest členů Rady České televize volit ve středu.
Politici z mediálního výboru zúžili na začátku dubna počet kandidátů do Rady České televize na osmnáct, z nichž zvolí poslanci šest.
Při předvýběru uspěli exministr kultury Daniel Herman, současní radní Pavel Matocha, Lubomír Xaver Veselý, Roman Bradáč i Jiří Šlégr, naopak prvním sítem výběru neprošli herec Hynek Čermák a bývalý novinář Tomáš Etzler, které navrhl spolek Vraťte nám stát.
V pravomoci Rady ČT je jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu veřejnoprávní televize. Výběr nových radních se zároveň koná v době, kdy vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě chystá návrh na zrušení měsíčních poplatků a změnu financování veřejnoprávní televize i rozhlasu.
Havlíček se kvůli rušení poplatků setká s šéfem rozhlasu Zavoralem, Babiš s šéfem ČT
Odpoledne se kvůli tomu setká první vicepremiér a místopředseda ANO Karel Havlíček s generálním ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem. Ve středu se premiér a předseda ANO Andrej Babiš setká s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem.
„Kdybychom chtěli ničit tady veřejnoprávní média, tak jsme to mohli udělat už v minulosti, když bychom neschválili dvě zprávě České televize nebo rozhlasu. My to neděláme,“ řekl po jednání vlády Babiš.
