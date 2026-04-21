Zablokujeme Sněmovnu, aby nedošlo k volbě členů Rady ČT, avizuje Havel

Josef Kopecký
Aktualizujeme   11:34aktualizováno  11:47
Předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel oznámil, že jeho strana pomůže zabránit tomu, aby Sněmovna tento týden volila šestici členů Rady České televize. „Zablokujeme Poslaneckou sněmovnu, aby nedošlo k volbě radních ČT,“ řekl Havel. Blokovat dolní komoru chtějí podle vyjádření TOP 09 i další opoziční strany.

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na mimořádné schůzi Sněmovny (16. dubna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Je naprosto nepřípustné, aby k této volbě došlo,“ řekl také šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

„Na tomto postupu jsme domluveni. Je koordinován v rámci celí opozice,“ řekl Jakob.

Sněmovna by měla podle navrženého programu šest členů Rady České televize volit ve středu.

Politici z mediálního výboru zúžili na začátku dubna počet kandidátů do Rady České televize na osmnáct, z nichž zvolí poslanci šest.

Při předvýběru uspěli exministr kultury Daniel Herman, současní radní Pavel Matocha, Lubomír Xaver Veselý, Roman Bradáč i Jiří Šlégr, naopak prvním sítem výběru neprošli herec Hynek Čermák a bývalý novinář Tomáš Etzler, které navrhl spolek Vraťte nám stát.

V pravomoci Rady ČT je jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu veřejnoprávní televize. Výběr nových radních se zároveň koná v době, kdy vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě chystá návrh na zrušení měsíčních poplatků a změnu financování veřejnoprávní televize i rozhlasu.

Havlíček se kvůli rušení poplatků setká s šéfem rozhlasu Zavoralem, Babiš s šéfem ČT

Odpoledne se kvůli tomu setká první vicepremiér a místopředseda ANO Karel Havlíček s generálním ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem. Ve středu se premiér a předseda ANO Andrej Babiš setká s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem.

„Kdybychom chtěli ničit tady veřejnoprávní média, tak jsme to mohli udělat už v minulosti, když bychom neschválili dvě zprávě České televize nebo rozhlasu. My to neděláme,“ řekl po jednání vlády Babiš.

Aktualizujeme.

Vstoupit do diskuse (37 příspěvků)

Nejčtenější

Zablokujeme Sněmovnu, aby nedošlo k volbě členů Rady ČT, avizuje Havel

Aktualizujeme
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na mimořádné schůzi Sněmovny (16. dubna 2026)

Předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel oznámil, že jeho strana pomůže zabránit tomu, aby Sněmovna tento týden volila šestici členů Rady České televize. „Zablokujeme Poslaneckou sněmovnu, aby...

21. dubna 2026  11:34,  aktualizováno  11:47

21. dubna 2026,  aktualizováno  9:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.