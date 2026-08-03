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Za zvýšených bezpečnostních opatření začíná festival LGBT+ Prague Pride

Josef Kopecký
  5:00
Prahou prošel duhový průchod v rámci festivalu Prague Pride. Účastnily se ho...

Prahou prošel duhový průchod v rámci festivalu Prague Pride. Účastnily se ho desítky tisíc lidí. (2. srpna 2025) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Prague Pride 2025
Prague Pride 2025
Prague Pride 2025
Prague Pride 2025
16 fotografií
Šestnáctý ročník festivalu hrdosti leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+) Prague Pride začíná v pondělí na pražském Střeleckém ostrově. Vyvrcholením týdenní akce bude duhový průvod, který projde v sobotu 8. srpna centrem města, a zakončí ho hudební a společenský program na pražské Štvanici za tenisovými kurty kolem lávky HolKa.

To je největší změna oproti předchozím ročníkům, když duhový průvod hrdosti končil na Letné. Letos povede po nové trase ze spodní části Václavského náměstí přes Náměstí republiky a Staroměstské náměstí ulicí Pařížskou na nábřeží a odtamtud na Štvanici. V duhovém průvodu pořadatelé očekávají kolem padesáti tisíc lidí.

Prague Pride se letos koná za zvýšených bezpečnostních opatření. Jde o reakci na teroristický útok v Berlíně, kde při podobné akci před pár dny najel útočník do davu lidí.

Stovky policistů i vrtulník. Prague Pride doprovodí rozsáhlá bezpečnostní opatření

Na pondělním zahájení na Střeleckém ostrově (od 17:30) vystoupí třeba známá postava české travesti a drag scény Chi Chi Tornado. Všichni příchozí budou procházet bezpečnostní prohlídkou.

Od 3. do 9. srpna se v rámci festivalu Prague Pride uskuteční více než stovka kulturních, vzdělávacích a společenských akcí pořádaných desítkami spolků, institucí, firem i jednotlivců.

Zaměří se na život LGBT+, ale i na další otázky lidských práv a občanské společnosti. Program festivalu je na webu Prague Pride Festivalu.

K vrcholům programu má podle pořadatelů festivalu patřit předpremiéra filmu Šimona Holého Chica Checa s Janem Cinou a Pavlou Tomicovou v hlavních rolích. Vypráví příběh syna, který žije svobodný gay život v zahraničí jako drag queen, a matky, která o jeho tajemství nic netuší.

Páry stejného pohlaví mohou uzavírat partnerství. Manželství zatím nikoli

Od ledna loňského roku mohou v České republice páry stejného pohlaví uzavřít nově partnerství. To mnozí zástupci LGBT+ komunity považují za chabý kompromis, protože usilovali o možnost uzavírat manželství.

Festival s průvodem se konal poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolal bouřlivé protesty, podle nichž byla přehlídka obscénní a nevkusně vnucovala ideologii homosexualismu, což je termín, který použil tehdejší prezident Václav Klaus. V dalších letech protestní akce proti festivalu slábly. Záštitu letošní Prague Pride dal primátor Bohuslav Svoboda z ODS a další komunální politici.

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Za zvýšených bezpečnostních opatření začíná festival LGBT+ Prague Pride

Prahou prošel duhový průchod v rámci festivalu Prague Pride. Účastnily se ho...

Šestnáctý ročník festivalu hrdosti leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+) Prague Pride začíná v pondělí na pražském Střeleckém ostrově. Vyvrcholením týdenní akce bude duhový průvod, který projde...

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