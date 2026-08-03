Za zvýšených bezpečnostních opatření začíná festival LGBT+ Prague Pride

To je největší změna oproti předchozím ročníkům, když duhový průvod hrdosti končil na Letné. Letos povede po nové trase ze spodní části Václavského náměstí přes Náměstí republiky a Staroměstské náměstí ulicí Pařížskou na nábřeží a odtamtud na Štvanici. V duhovém průvodu pořadatelé očekávají kolem padesáti tisíc lidí.
Prague Pride se letos koná za zvýšených bezpečnostních opatření. Jde o reakci na teroristický útok v Berlíně, kde při podobné akci před pár dny najel útočník do davu lidí.
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Stovky policistů i vrtulník. Prague Pride doprovodí rozsáhlá bezpečnostní opatření
Na pondělním zahájení na Střeleckém ostrově (od 17:30) vystoupí třeba známá postava české travesti a drag scény Chi Chi Tornado. Všichni příchozí budou procházet bezpečnostní prohlídkou.
Od 3. do 9. srpna se v rámci festivalu Prague Pride uskuteční více než stovka kulturních, vzdělávacích a společenských akcí pořádaných desítkami spolků, institucí, firem i jednotlivců.
Zaměří se na život LGBT+, ale i na další otázky lidských práv a občanské společnosti. Program festivalu je na webu Prague Pride Festivalu.
K vrcholům programu má podle pořadatelů festivalu patřit předpremiéra filmu Šimona Holého Chica Checa s Janem Cinou a Pavlou Tomicovou v hlavních rolích. Vypráví příběh syna, který žije svobodný gay život v zahraničí jako drag queen, a matky, která o jeho tajemství nic netuší.
Páry stejného pohlaví mohou uzavírat partnerství. Manželství zatím nikoli
Od ledna loňského roku mohou v České republice páry stejného pohlaví uzavřít nově partnerství. To mnozí zástupci LGBT+ komunity považují za chabý kompromis, protože usilovali o možnost uzavírat manželství.
Festival s průvodem se konal poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolal bouřlivé protesty, podle nichž byla přehlídka obscénní a nevkusně vnucovala ideologii homosexualismu, což je termín, který použil tehdejší prezident Václav Klaus. V dalších letech protestní akce proti festivalu slábly. Záštitu letošní Prague Pride dal primátor Bohuslav Svoboda z ODS a další komunální politici.