Za týden se dočkáme zajímavé situace, těší se meteorologové. Zasáhne nás ochlazení

Petra Škraňková
  15:54
Velkou změnu počasí předpovídají meteorologové na příští týden. Březen je sice teplotně nadprůměrný, ale ve čtvrtek se oproti středě ochladí až o 12 stupňů a sněžit má i v nížinách, uvádí v nejnovější predikci.

Poloha frontálního rozhraní příští pátek 27. března 2026 (zatím velmi orientační) podle posledního výstupu modelu ECMWF. | foto: Český hydrometeorologický ústav

„Přibližně za týden se dočkáme zajímavé meteorologické situace,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav v nejnovější predikci. Během čtvrtka meteorologové očekávají od severozápadu citelné ochlazení.

Předpovědní modely totiž naznačují, že se v prostoru střední Evropy začne udržovat frontální a teplotní rozhraní, na kterém by se mohla prohloubit tlaková níže.

„Tato níže může následně postoupit od jihu do oblasti střední Evropy a přinést srážky, které budou s ohledem na chladný vzduch sněhové nejen na horách, ale možná i ve středních polohách,“ vysvětlují meteorologové.

Zatím podle nich není možné přesně říct, kde, kdy a kolik nasněží. „Ve hře je samozřejmě i možnost, že srážky nakonec budou i v dešti ve všech polohách. V aplikacích se vám sice informace i sněžení objevuje, ale berte ji s velkou rezervou - nejistota je zatím velmi vysoká,“ píší na svých sociálch sítích. Právě poloha frontálního rozhraní a případné tlakové níže je zásadní, a bude se postupně upřesňovat.

Předpověď teplot od pátku 20. do pátku 27. března 2026

Počasí o víkendu a příští týden

Po sobotním ochlazení s přeháňkami bude každý den o trochu víc oteplovat. Ale ve čtvrtek přijde velká změna.

V sobotu bude oblačno až zataženo, na většině území občas déšť nebo přeháňky, ráno nad 700 m, postupně nad 900 metrů srážky sněhové. Později od severovýchodu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty dosáhnou 6 až 11 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 2 °C.

Neděle nás čeká jasná až polojasná, během dne bude jen místy přechodně oblačno a ojediněle přeháňky, v polohách nad 1000 metrů smíšené nebo sněhové. Ráno zejména v jihozápadní polovině Čech ojediněle nízká oblačnost nebo mlhy, i mrznoucí. V noci může mrznout, teploty klesnou k +2 až -3 stupňům, přes den teploměry ukážou 9 až 14 °C.

Také v pondělí bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno. Přeháňky se objeví jen ojediněle přeháňky, v polohách nad 1100 metrů i smíšené nebo sněhové. Noční teploty stále kolem nuly, mezi +2 až -3 stupni, přes den zase o něco tepleji než o den dřív, 10 až 15 °C.

Předpověď na úterý je velmi stručná: oblačno až polojasno a nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C.

Ve středu by měla Česko zasáhnout změna. Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Odpoledne a večer od severozápadu déšť nebo přeháňky, v polohách nad 1100 metrů a postupně na severozápadě a západě Čech už nad 500 metrů srážky sněhové. Podle meteorologů by mělo napadnout až osm centimetrů nového sněhu.

Noční teploty se budou pohybovat mezi 6 až 2 stupni, při déletrvající zmenšené oblačnosti kolem nuly. Přes den teploty vystoupají k 11 až 16 stupňům.

Pak by se mělo citelně ochladit. V noci na čtvrtek může opět mrznout a přes den teploměry ukážou jen 4 až 9 °C. Méně citelné bude ochlazení na Moravě a ve Slezsku, kde se teploty udrží kolem 12 stupňů.

Od čtvrtka do soboty by mělo být zataženo až oblačno, na většině území, déšť nebo přeháňky. Na horách a zpočátku v Čechách i ve středních polohách srážky sněhové.

Za týden se dočkáme zajímavé situace, těší se meteorologové. Zasáhne nás ochlazení

