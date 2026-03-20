„Přibližně za týden se dočkáme zajímavé meteorologické situace,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav v nejnovější predikci. Během čtvrtka meteorologové očekávají od severozápadu citelné ochlazení.
Předpovědní modely totiž naznačují, že se v prostoru střední Evropy začne udržovat frontální a teplotní rozhraní, na kterém by se mohla prohloubit tlaková níže.
Jarní počasí zrychlilo Moravu, ukazuje mapa meteorologů. Západ Čech je zpožděný
„Tato níže může následně postoupit od jihu do oblasti střední Evropy a přinést srážky, které budou s ohledem na chladný vzduch sněhové nejen na horách, ale možná i ve středních polohách,“ vysvětlují meteorologové.
Sníh se vrátí i do měst, ukazuje předpověď
Zatím podle nich není možné přesně říct, kde, kdy a kolik nasněží. „Ve hře je samozřejmě i možnost, že srážky nakonec budou i v dešti ve všech polohách. V aplikacích se vám sice informace i sněžení objevuje, ale berte ji s velkou rezervou - nejistota je zatím velmi vysoká,“ píší na svých sociálch sítích. Právě poloha frontálního rozhraní a případné tlakové níže je zásadní, a bude se postupně upřesňovat.
Počasí o víkendu a příští týden
Po sobotním ochlazení s přeháňkami bude každý den o trochu víc oteplovat. Ale ve čtvrtek přijde velká změna.
V sobotu bude oblačno až zataženo, na většině území občas déšť nebo přeháňky, ráno nad 700 m, postupně nad 900 metrů srážky sněhové. Později od severovýchodu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty dosáhnou 6 až 11 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 2 °C.
Neděle nás čeká jasná až polojasná, během dne bude jen místy přechodně oblačno a ojediněle přeháňky, v polohách nad 1000 metrů smíšené nebo sněhové. Ráno zejména v jihozápadní polovině Čech ojediněle nízká oblačnost nebo mlhy, i mrznoucí. V noci může mrznout, teploty klesnou k +2 až -3 stupňům, přes den teploměry ukážou 9 až 14 °C.
Také v pondělí bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno. Přeháňky se objeví jen ojediněle přeháňky, v polohách nad 1100 metrů i smíšené nebo sněhové. Noční teploty stále kolem nuly, mezi +2 až -3 stupni, přes den zase o něco tepleji než o den dřív, 10 až 15 °C.
Předpověď na úterý je velmi stručná: oblačno až polojasno a nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C.
Ve středu by měla Česko zasáhnout změna. Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Odpoledne a večer od severozápadu déšť nebo přeháňky, v polohách nad 1100 metrů a postupně na severozápadě a západě Čech už nad 500 metrů srážky sněhové. Podle meteorologů by mělo napadnout až osm centimetrů nového sněhu.
Jaro začne opět 20. března. Kdy se první jarní den vrátí k 21.? V příštím století
Noční teploty se budou pohybovat mezi 6 až 2 stupni, při déletrvající zmenšené oblačnosti kolem nuly. Přes den teploty vystoupají k 11 až 16 stupňům.
Pak by se mělo citelně ochladit. V noci na čtvrtek může opět mrznout a přes den teploměry ukážou jen 4 až 9 °C. Méně citelné bude ochlazení na Moravě a ve Slezsku, kde se teploty udrží kolem 12 stupňů.
Od čtvrtka do soboty by mělo být zataženo až oblačno, na většině území, déšť nebo přeháňky. Na horách a zpočátku v Čechách i ve středních polohách srážky sněhové.