Za tříleté dítě bez školky až 7 546 Kč měsíčně. Obce budou platit rodičům kompenzace

Pavla Žáková
  10:58
Zápisy do MŠ pro rok 2026/27 skončily. Nárok na přijetí od začátku září mají všechny děti, kterým budou do 31. srpna 2026 tři roky, ale nově také některé mladší. Podle zákona o dětských skupinách musí obce najít místo od 3. narozenin i dětem, které splnily podmínky. Za každé dítě bez místa musí obec jeho rodičům platit finanční náhradu. Kolik to je a jak o peníze žádat?

Novinku, která má velký dopad na obce, přinesla změna zákona o dětských skupinách. Nově musí zřizovatel školky, tedy obec, najít místo pro všechny děti už od jejich 3. narozenin, nikoli až od září, jak tomu bylo dosud. Nařízení se vztahuje jen na děti, které absolvovaly zápisy.

Místo ve školce, nebo peníze

Pro obce to znamená, že musejí mít buď dostatečnou kapacitu školek, nebo provozovat dětskou skupinu, případně zajistit nepřijatým dětem místo v jiné školce či dětské skupině, například v sousední obci. Pokud se jim to nepodaří nebo rodiče takové „nespádové“ místo odmítnou, nezbývá obci než platit.

Problém přiznala například starostka Drahelčic v okrese Praha-západ Petra Ďuranová. Obec má podle starostky 20 „průběžných tříleťáků“, tedy dětí, které oslaví třetí narozeniny během školního roku 2026/27 a pro které by měla mít školka místo, ale nemá.

V obci s 1 700 obyvateli je školka se čtyřmi třídami a staví se tu nová velká svazková škola. Kapacita pro další rozšíření MŠ, navíc takto narychlo, prostě není. Obec tedy zřejmě bude muset rodičům nepřijatých dětí platit finanční náhradu. „Je to 7 200 korun za každé dítě za každý měsíc. Když jsem si to spočítala, vychází to na nějakých tři čtvrtě milionu ročně,“ řekla starostka. Po uzavření zápisů dodala, že ne všechny budoucí tříleťáky nechali jejich rodiče zapsat. „Nakonec je to 10 dětí,“ uvedla pro iDNES.cz.

„Upřímně nevím, jak to řešit." Obec nemá ve školce dost míst a bude platit rodičům

Kolik se platí za neumístěné dítě?

Když jsme o situaci v Drahelčicích informovali, někteří čtenáři se nad částkou 7 200 korun měsíčně za dítě pozastavovali. Když se novela projednávala, mluvilo se totiž o částce 5 000 korun. Ve skutečnosti může finanční náhrada vyšplhat až na 7 546 Kč. Jak je to možné?

Když není místo ve školce, obec bude platit. Kolik rodiče dostanou a za co

Výpočet je založen na výši minimální mzdy a vyplývá ze zákona o dětských skupinách, konkrétně z § 20a odst. 2, vysvětila vedoucí legislativní analytička Sdružení místních samospráv Jindra Tužilová. Částka činí 343 Kč na den, což při 22 dnech v měsíci dělá 7 546 korun. Jde ale o „strop“, vždy záleží na tom, jaké jsou skutečné náklady. Pro žádost o finanční náhradu je rodiče musejí doložit.

V určitých případech se může částka 343 korun na den snížit, ale i zvýšit. Například při umístění dítěte do dětské skupiny na méně než 5 hodin denně se částka půlí. Naopak při docházce do 3 dnů v týdnu místo celotýdenní docházky se denní částka může zvýšit, maximálně ale o 10 %.

Maximální finanční náhrada obce pro rodiče „neumístěného“ dítěte
Maximální částka za den při docházce celý týden 343 Kč
Maximální denní částka při docházce do 5 hodin denně171 Kč
Maximální denní částka při docházce max. 3 dny v týdnu377,30 Kč
Maximální měsíční částka (při plné docházce a 22 pracovních dnech v měsíci)7 546 Kč

„V roce 2026 je denní úhrada za péči o dítě zastropována částkou 343 Kč, při poskytování péče v rozsahu pouze dvou až tří dnů v týdnu je strop stanoven ve výši 377,30 Kč. Při 20 až 22 pracovních dnech je to 6 860 až 7 546 Kč,“ vysvětlila Tužilová.

Jak žádat o peníze za dítě bez MŠ?

Finanční náhradu mohou čerpat jen rodiče dětí, které absolvovaly zápis pro příslušný školní rok a byly odmítnuty z kapacitních důvodů. Pak se s rozhodnutím o nepřijetí a žádostí o řešení situace musí obrátit na obec.

Čtyřicet tisíc dětí nemá místo ve školce. Exkluzivní data, ve kterých obcích chybí

Obec může odmítnutým dětem zajistit místo v dětské skupině nebo v jiné školce (např. v sousední obci). O náhradním řešení musí rozhodnout nejpozději dva měsíce před 3. narozeninami dítěte. Může se také stát, že se do té doby místo v MŠ uvolní, protože se někdo odstěhuje nebo docházku ukončí z jiných důvodů.

Rodiče navrhované řešení musí přijmout. Výjimkou je nabídka místa v nespádové školce, například v sousední obci. Pokud obec žádné místo pro dítě nenabídne, nebo jen nespádové, které rodiče odmítnou, vzniká nárok na finanční náhradu.

Finanční náhrada se poskytuje jen za skutečně vynaložené náklady, a to maximálně do výše určené zákonem (viz tabulka výše). Rodiče musejí vynaložené náklady obci prokázat, a to každý měsíc zvlášť. Proplácí se pak zpětně, po jejich doložení.

„Největší Čech“ byl i velký manipulátor. Autoři odhalují taje politiky Karla IV.

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Změna trestního zákoníku by mohla opět přitvrdit za neplacení výživného

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej...

Poslanci by měli začít projednávat novelu trestního zákoníku, která se týká rozšíření trestného činu neplacení výživného. Nyní hrozí až dvouleté vězení lidem, kteří neplatí i z nedbalosti výživné...

21. dubna 2026  5:38,  aktualizováno  11:19

„Má obličej na kníru.“ Turecký politik zaujal svět mimořádně mohutným vousem

Orhan Avci

Málokdy se stává, aby turecký lokální politik prorazil i mimo svůj region či zemi. Nový předseda okresní pobočky strany Huzur Orhan Avcı ve městě Karlıova to však dokázal. Sociální sítě...

21. dubna 2026  11:17

Za tříleté dítě bez školky až 7 546 Kč měsíčně. Obce budou platit rodičům kompenzace

Zápisy do MŠ pro rok 2026/27 skončily. Nárok na přijetí od začátku září mají všechny děti, kterým budou do 31. srpna 2026 tři roky, ale nově také některé mladší. Podle zákona o dětských skupinách...

21. dubna 2026  10:58

Chlapec s vzácnou diagnózou přežil zástavu srdce, teď prosí o pomoc

Sedmiletý Mari má vzácnou metabolickou poruchu (deficit LCHAD), kvůli které...

Sedmiletý Mari z Olomouce žije s vzácnou metabolickou poruchou. Kvůli ní musí mít přísně nastavenou stravu a jakákoliv větší fyzická zátěž pro něj znamená riziko. Jeho život navíc může ohrozit i...

21. dubna 2026  10:38

Osm let se vyhýbá vězení. Policisté marně pátrají po milovnici olašských sukní

Pohřešovaná žena Jennifer L. (21. dubna 2026)

Tepličtí policisté pátrají už od roku 2018 po Jennifer Lakatošové, která i přes opakované příkazy nenastoupila do vězení kvůli majetkové trestné činnosti. Žena narozená 10. března 1998 je slovenské...

21. dubna 2026  10:33

Podruhé během pár dní. Speciál USA odletěl z Ruzyně do Pákistánu, pak se vrátil

Americký letecký speciál Boeing C-32A.

Na Letišti Václava Havla v pražské Ruzyni v pondělí večer podruhé za pár dní přistál speciál amerického letectva, napsal server Novinky.cz. Potvrzují to i informace webu Flightradar, který sleduje...

21. dubna 2026  10:20

Muže viní, že ubil družku a znásilnil nezletilou. Policie ho žene před soud

ilustrační snímek

Policie navrhla obžalovat muže, který loni v srpnu ve Vrchlabí zbil partnerku tak, že na následky zranění zemřela. Kromě ublížení na zdraví s následkem smrti byl obviněn z pohlavního zneužívání,...

21. dubna 2026  10:07

Jen „chyba“ v navigaci? Nový Dvorecký most i přes zákaz hned projelo auto

Řidič projel nově otevřený Dvorecký most v BMW, navzdory zákazu individuální...

Hned druhý den po zprovoznění nového Dvoreckého mostu v Praze ho i přes zákaz projelo auto. Přestupek okamžitě vyvolal bouřlivé debaty na sociálních sítích a vzbudil pozornost policie. Ta případ pro...

21. dubna 2026,  aktualizováno  9:56

Zlom v poválečné politice, Japonci usnadní vývoz zbraní. Porušení ústavy, míní kritici

Japonská premiérka Sanae Takaičiová hovoří během tiskové konference v kanceláři...

Vláda japonské premiérky Sanae Takaičiové schválila změny usnadňující vývoz zbraní. Agentura AP to označila za zásadní obrat v dosavadní poválečné pacifistické politice Japonska. Kritici naopak...

21. dubna 2026  8:52,  aktualizováno  9:54

Kdo bude nový šéf OSN? Ve hře jsou čtyři jména, tlačí se na zvolení ženy

Kandidáti na příštího generálního tajemníka OSN. Zleva Macky Sall, Michelle...

Před OSN v úterý a ve středu předstoupí čtyři kandidáti na příštího generálního tajemníka organizace. Ten v lednu vystřídá portugalského expremiéra Antónia Guterrese. Kandidáty jsou bývalá...

21. dubna 2026  9:46

Soud řeší pobodání raperů v centru Prahy. Obžalovaný vysvětlil, proč si vyrobil kopí

Obvodní soud pro Prahu 7 zahájil hlavní líčení s obžalovaným Jiřím Jarošem ve...

Obvodní soud pro Prahu 7 začal projednávat případ Jiřího Jaroše, který podle obžaloby loni na jaře pobodal rapera Money Slima a dalšího člena skupiny Churaq Clique. Incident se odehrál v holičství v...

21. dubna 2026,  aktualizováno  9:40

Hasiči stále zasahují u požáru ve skladu plastů, přes noc se objevila další ohniska

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. (20. dubna 2026)

Více než 24 hodin už zasahují hasiči ve skladu plastů, který začal hořet v pondělí brzy ráno v brněnských Přízřenicích. Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky se v noci objevila další...

21. dubna 2026  9:23

