Novinku, která má velký dopad na obce, přinesla změna zákona o dětských skupinách. Nově musí zřizovatel školky, tedy obec, najít místo pro všechny děti už od jejich 3. narozenin, nikoli až od září, jak tomu bylo dosud. Nařízení se vztahuje jen na děti, které absolvovaly zápisy.
Místo ve školce, nebo peníze
Pro obce to znamená, že musejí mít buď dostatečnou kapacitu školek, nebo provozovat dětskou skupinu, případně zajistit nepřijatým dětem místo v jiné školce či dětské skupině, například v sousední obci. Pokud se jim to nepodaří nebo rodiče takové „nespádové“ místo odmítnou, nezbývá obci než platit.
Problém přiznala například starostka Drahelčic v okrese Praha-západ Petra Ďuranová. Obec má podle starostky 20 „průběžných tříleťáků“, tedy dětí, které oslaví třetí narozeniny během školního roku 2026/27 a pro které by měla mít školka místo, ale nemá.
V obci s 1 700 obyvateli je školka se čtyřmi třídami a staví se tu nová velká svazková škola. Kapacita pro další rozšíření MŠ, navíc takto narychlo, prostě není. Obec tedy zřejmě bude muset rodičům nepřijatých dětí platit finanční náhradu. „Je to 7 200 korun za každé dítě za každý měsíc. Když jsem si to spočítala, vychází to na nějakých tři čtvrtě milionu ročně,“ řekla starostka. Po uzavření zápisů dodala, že ne všechny budoucí tříleťáky nechali jejich rodiče zapsat. „Nakonec je to 10 dětí,“ uvedla pro iDNES.cz.
Kolik se platí za neumístěné dítě?
Když jsme o situaci v Drahelčicích informovali, někteří čtenáři se nad částkou 7 200 korun měsíčně za dítě pozastavovali. Když se novela projednávala, mluvilo se totiž o částce 5 000 korun. Ve skutečnosti může finanční náhrada vyšplhat až na 7 546 Kč. Jak je to možné?
Výpočet je založen na výši minimální mzdy a vyplývá ze zákona o dětských skupinách, konkrétně z § 20a odst. 2, vysvětila vedoucí legislativní analytička Sdružení místních samospráv Jindra Tužilová. Částka činí 343 Kč na den, což při 22 dnech v měsíci dělá 7 546 korun. Jde ale o „strop“, vždy záleží na tom, jaké jsou skutečné náklady. Pro žádost o finanční náhradu je rodiče musejí doložit.
V určitých případech se může částka 343 korun na den snížit, ale i zvýšit. Například při umístění dítěte do dětské skupiny na méně než 5 hodin denně se částka půlí. Naopak při docházce do 3 dnů v týdnu místo celotýdenní docházky se denní částka může zvýšit, maximálně ale o 10 %.
|Maximální částka za den při docházce celý týden
|343 Kč
|Maximální denní částka při docházce do 5 hodin denně
|171 Kč
|Maximální denní částka při docházce max. 3 dny v týdnu
|377,30 Kč
|Maximální měsíční částka (při plné docházce a 22 pracovních dnech v měsíci)
|7 546 Kč
„V roce 2026 je denní úhrada za péči o dítě zastropována částkou 343 Kč, při poskytování péče v rozsahu pouze dvou až tří dnů v týdnu je strop stanoven ve výši 377,30 Kč. Při 20 až 22 pracovních dnech je to 6 860 až 7 546 Kč,“ vysvětlila Tužilová.
Jak žádat o peníze za dítě bez MŠ?
Finanční náhradu mohou čerpat jen rodiče dětí, které absolvovaly zápis pro příslušný školní rok a byly odmítnuty z kapacitních důvodů. Pak se s rozhodnutím o nepřijetí a žádostí o řešení situace musí obrátit na obec.
Obec může odmítnutým dětem zajistit místo v dětské skupině nebo v jiné školce (např. v sousední obci). O náhradním řešení musí rozhodnout nejpozději dva měsíce před 3. narozeninami dítěte. Může se také stát, že se do té doby místo v MŠ uvolní, protože se někdo odstěhuje nebo docházku ukončí z jiných důvodů.
Rodiče navrhované řešení musí přijmout. Výjimkou je nabídka místa v nespádové školce, například v sousední obci. Pokud obec žádné místo pro dítě nenabídne, nebo jen nespádové, které rodiče odmítnou, vzniká nárok na finanční náhradu.
Finanční náhrada se poskytuje jen za skutečně vynaložené náklady, a to maximálně do výše určené zákonem (viz tabulka výše). Rodiče musejí vynaložené náklady obci prokázat, a to každý měsíc zvlášť. Proplácí se pak zpětně, po jejich doložení.