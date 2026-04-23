Resort Mrázové hledá sídlo pro nový superúřad. Za realitní služby dá statisíce

Autor:
  16:22
Ministerstvo pro místní rozvoj si najalo realitní služby. Úkolem je najít sídlo pro nově vznikající Úřad rozvoje území. Vláda jeho vznik schválila letos v březnu v rámci projektu na transformaci stavební správy v Česku. Dosavadních 626 stavebních úřadů se tak transformuje do jednoho centrálního. Za služby realitky resort zaplatí statisíce.

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) | foto: Úřad vlády

„Služby spočívající v provádění realitní činnosti směřující k nalezení nového sídla Úřadu rozvoje území od 1. ledna 2027,“ stojí ve smlouvě se společností Sleeping SOOVA.

Společnost vlastní Kateřina Alžběta Stehlíková. Podle obchodního rejstříku se firma zaměřuje mimo jiné na poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství či na nákup, prodej, správu a údržbu nemovitostí.

Realitka má za úkol podle smlouvy najít vhodnou administrativní budovu v Praze. Současně resort požaduje, aby budova měla kanceláře pro 200 až 300 pracovníků nového úřadu. „Vybavené standardním kancelářským nábytkem, jednací místnosti a parkovací místa,“ požaduje.

Mluvčí ministerstva Veronika Lukášová pro iDNES.cz doplnila, že resort nemá v plánu budovu pořizovat. „Jedná se o možný pronájem kancelářských prostor za podmínek, které budou ekonomicky výhodné,“ popsala.

Cílem podle jejích slov je dosáhnout plnění v souladu s principy 3E, tedy účelnost, hospodárnost a efektivnost.

„Hlavním důvodem je skutečnost, že ministerstvo nedisponuje pro uvedenou činnost vlastními zaměstnanci, kteří mají požadovanou odbornost v oboru realitního zprostředkování a znalost realitního trhu na území Prahy,“ uvedla Lukášová k důvodům, proč si resort najal externí realitní služby.

Externího odborníka bude podle jejích slov platit ministerstvo, aby hájil výhradně jeho zájmy, nikoliv zájmy pronajímatelů. „Jeho úkolem je identifikovat 3 až 5 vhodných objektů, vyjednat slevy a zajistit, aby případné stavební úpravy nehradilo ministerstvo,“ popsala.

Zdůraznila, že resort nebude platit už žádné další služby za sjednání pronájmu, což obvykle bývají až tři měsíční nájmy realitní kanceláři či realitním agentům.

Prohlídky i příprava dokumentů

Resort za služby zaplatí zhruba 600 tisíc korun s DPH. „Celková cena za 1 hodinu poskytování služeb činí 2 408 korun včetně DPH. Tato hodinová cena zahrnuje veškeré náklady spojené s uvedenými službami, tedy včetně dopravy, parkovného, nákladů na pořizování listinných podkladů či kopií,“ uvádí smlouva.

Mluvčí ministerstva však zdůraznila, že poskytovatel není realitní společností. „Předmětem činnosti bude dále zejména identifikace alespoň 3 až 5 vhodných pronajímatelů, zprostředkování prohlídek prostor, příprava právních dokumentů včetně smluvní dokumentace, jednání s pronajímatelem a související realitní služby,“ podotkla Lukášová.

Za komplexní služby ministerstvo zaplatí podle mluvčí běžnou cenu. Podle jejích slov resort provedl průzkum, kdy oslovil tři potencionální dodavatele. Dodavatele vybrali na základě kritéria nejnižší hodinové sazby.

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) pro iDNES.cz řekla, že resort hledal svoje prostory. „Nicméně žádná z budov, které bychom mohli uvolnit, nesplňuje dané požadavky,“ vysvětlila.

Dodala, že ministerstvo ale jedná s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, zda stát nedisponuje vhodnou a volnou budovou ve svém vlastnictví, která by potřeby pokryla.

Ohledně toho, proč bude sídlo v Praze dodala: „Pokud chceme kvalitní, zkušený a kvalifikovaný personál, který má příslušné vzdělání a kompetence pro rozhodování, tak to jsou lidé, kteří jsou v Praze.“

Vláda letos v polovině března schválila projekt na transformaci stavební správy v Česku. Dosavadních 626 stavebních úřadů se tak transformuje do jednoho centrálního úřadu – Úřadu rozvoje území se 14 krajskými ředitelstvími, územními pracovišti a případně dalšími detašovanými pracovišti.

Obdobnou strukturu má podle ministerstva například katastrální správa. Vznik centrální stavební správy je podle resortu hlavní prioritou současné vlády.

„Povolování staveb v České republice je extrémně pomalé a složité. Reforma stavební správy v Česku je absolutně nezbytná. Kvůli byrokracii se projekty připravují deset i více let, a to brzdí výstavbu bytů, infrastruktury i rozvoj celé ekonomiky,“ řekl v minulosti premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle jeho slov je nutné systém zásadně změnit a urychlit stavební řízení. „Chceme nastartovat výstavbu infrastruktury, bytů pro lidi i investice firem. Rychlejší výstavba přinese rychlejší růst HDP a samozřejmě i další příjmy státního rozpočtu,“ doplnil tehdy Babiš.

Plán transformace stavební správy v Česku je rozložen do následujících pěti let. V letošním roce proběhnou přípravy, a především se očekává přijetí novely stavebního zákona, která je klíčem ke změně. Novela právě prochází legislativním procesem v Poslanecké sněmovně.

„Stavební zákon je prioritou celé vlády. Ze všech stran slyšíme, že další odkládání reformy už není možné. Proto postupujeme systematicky a paralelně připravujeme jak legislativní změny, tak jejich praktickou implementaci,“ uvedla v březnu ministryně pro místní rozvoj Mrázová.

Reforma počítá se čtyřmi fázemi. Po letošních přípravných krocích má vzniknout v roce 2027 nový Úřad rozvoje území, do kterého se integrují agendy z ústředních orgánů státní správy, krajů a obcí.

Postupně se tak má stát v celé České republice, od přespříštího roku bude nová struktura státní stavební správy fungovat v plném režimu podle stavebního zákona.

Vstoupit do diskuse (25 příspěvků)

Resort Mrázové hledá sídlo pro nový superúřad. Za realitní služby dá statisíce

Nový vizuál státu je už možné vidět při tiskových konferencí na Úřadu vlády.

Ministerstvo pro místní rozvoj si najalo realitní služby. Úkolem je najít sídlo pro nově vznikající Úřad rozvoje území. Vláda jeho vznik schválila letos v březnu v rámci projektu na transformaci...

23. dubna 2026  16:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.