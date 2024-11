Evropská unie podcenila závislost na Číně, shodli se Vondráček s Vystrčilem

„Nedali jsme si pozor a připustili jsme strategickou závislost v této oblasti na Čínské lidové republice. Na to si máme dávat pozor, protože v nějakém okamžiku nás to může stát obrovské peníze, abychom nazpátek kybernetickou bezpečnost získali, nebo nás to bude stát, že se o nás bude vědět daleko více, než bychom chtěli,“ řekl Vystrčil.

„Souhlasím s tím, že o tom měla přemýšlet celá Evropa. Nyní vydává směrnici NIS2, kde říká, tohle udělejte, a my to všichni budeme platit,“ dodal předseda Senátu.

Také podle Vondráčka EU podcenila hrozbu závislosti na Číně v oblasti elektroniky, podobně tomu podle něj bylo u výroby součástí pro fotovoltaické elektrárny nebo některých léků. Nynější náprava situace bude podle Vondráčka znamenat pro soukromé subjekty náklady v řádu desítek miliard korun.

Vondráček ale kritizoval navrhovaný zákon o kybernetické bezpečnosti, který je v některých oblastech přísnější než evropská směrnice. Podle Vondráčka je problematické zejména nastavení pravomocí pro Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). „V zákoně je bianco šek pro NÚKIB, aby svými vyhláškami určoval, koho bude regulovat, co bude přikazovat, jak bude kontrolovat plus obrovská byrokratická zátěž,“ řekl.

Vládní návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti v září prošel ve Sněmovně prvním čtením. Norma má umožnit prověření dodavatelů, kteří by mohli představovat pro stát bezpečnostní riziko, a také jejich vyloučení. Podle kritiků by se předloha v navrženém znění mohla dotknout mnoha malých firem, zvýšit byrokracii i počet státních úředníků.

Už koncem roku 2018 vydal NÚKIB varování před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE, považuje je za bezpečnostní hrozbu. Před technologiemi firmy Huawei opakovaně varuje i Bezpečnostní informační služba (BIS).

„Politik by se neměl prezentovat tanečky na TikToku“

V další části pořadu se oba politici zabývali i otázkou sociálních sítí a především čínské platformy TikTok. Tu používá čím dál více politiků ve vrcholných pozicích. Nedávno oznámil svůj vstup na tuto platformu i český premiér Petr Fiala (ODS). Aktivně zde působí také předseda ANO Andrej Babiš či místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová.

„Neumím si představit, že bych na těch sociálních sítích měl nějaký obsah, o kterém bych nebyl stoprocentně přesvědčený, že ho tam chci,“ vysvětloval. Jako další důvody, proč na síti není, je působení na dalších platformách a málo času. „Ve světě není výjimkou, že se dobrý herec stal politikem, ale nemělo by to znamenat, že se bude politik prezentovat pouze tím, že tancuje na TikToku. Měl by být hlavně dobrým politikem,“ myslí si Vystrčil.

„Je to nový druh komunikace, každá ta sociální síť má svůj styl. Naše politiky to baví a nemyslím si, že by to způsobilo ztrátu důstojnosti toho politika,“ řekl Vondráček o TikToku, na kterém ale sám nepůsobí.

Vondráček by Senát reformoval či změnil

Senátoři před několika dny rozhodli o znovuzvolení Miloše Vystrčila do funkce předsedy horní komory parlamentu. Ten se v úvodu debaty zastal role Senátu. „Já jsem přesvědčen, že Senát své role plní dobře, je důležitý jako stabilizační prvek,“ řekl.

„Senát má také smysl v tom, že pokud se někdo snaží protlačit nějaký zákon, musí myslet na to, že musí projít i přes Senát. Často tak ten zákon ani nevznikne. mohlo by se stát, že by se obnažil důvod, proč vznikl. Jak vidíme na Slovensku, či Maďarsku, tam ta funkce Senátu chybí,“ doplnil Vystrčil. „V Senátu sedí samí vítězové voleb, není to tak, že by měl někdo potřebu někoho napadat,“ zakončil svou obhajobu.

Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček sice souhlasil s tím, že je Senát dobrý pro stabilizaci, ale zároveň jsou podle jeho názoru i jiné cesty. „Umím si představit i změnu Ústavy, nebo jiné řešení,“ uvedl. Zmínil také, že Senát je drahý.