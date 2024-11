Šlachta kritizoval nízký nárůst mezd policistů. Aspoň malý pokrok, odvětil Rakušan

Platy hasičů a policistů bylo téma, které rezonovalo v debatě nejvíce. Ohodnocení 30 tisíc korun hrubého měsíčně je podle Šlachty za natolik nebezpečnou práci velmi nízké ohodnocení. „Já se nedivím, že ti kluci třeba po čtyřech letech ze služby odchází.“

Ministr vnitra naopak pozitivně popsal zlepšující se situaci v řadách policie. „Úbytek policistů začal v roce 2019, v roce 2023 se ta čísla obrátila a dnes jich máme 40 tisíc.“

Také slibovaný nárůst mezd o 2 500 korun měsíčně je podle Šlachty stále málo. Ministr vnitra s ním souhlasil, upozornil však, že z původních 26 tisíc měsíčně je to alespoň malý pokrok.

Otázkou byly také služební výsluhy, který náleží vysloužilým policistů. Ty v loňském roce činily 12 miliard korun. Vypočítávají se z posledních dvanácti měsíců služby. Podle Šlachty by měli být však kvalitně finančně ohodnoceni především policisté v aktivní službě a nemůžeme si z rozpočtu dovolit platit tak velké výsluhy.

„Já jsem na začátku ministerské éry slíbil, že na výsluhy se sahat nebude a to jsem také splnil,“ okomentoval ministr vnitra. Změna policie je podle Rakušana nastartovaná. Ministerstvo vnitra má letos navýšený rozpočet oproti loňsku o deset miliard.

Debata se dotkla také novely lustračního zákona. Ta by měla zaručit, že by se do vlády nesměli dostat lidé, kteří v minulosti spolupracovali s komunistickým režimem. Šlachta považuje věc za nepodstatnou a poukazuje na fakt, že s touto novelou přichází vláda v době, kdy se blíží volby. „Kdo udával a spolupracoval s STB by neměl být členem vlády,“ okomentoval Rakušan.

V příštích parlamentních volbách bude mít Šlachta příležitost zabojovat případně i o křeslo ministra vnitra. Zda půjde jeho Přísaha do voleb také se stranou Motoristi zatím nepotvrdil. Rozhodnutí by mělo padnout do konce roku.