Turek se omluvil za výrok o parazitech. Myslel jsem aktivisty, ne úředníky, tvrdí

Turek se v debatě snažil usměrnit svůj výrok o parazitech na ministerstvech. „Já jsem hovořil o někom, kdo pracuje proti zájmu ministerstva, konkrétně o pánovi, který za peníze ministerstva pracoval v rozporu se zadáním. My jsme chtěli zmenšovat akcelerační zóny a on tomu chtěl zabraňovat,“ tvrdí.
Turek čelí kritice kvůli slovům o deratizaci parazitů. Jako nacisti, řekl Hladík
„Je to lež, všem úředníkům ministerstev se omlouvám, pokud se jich to dotklo a pokud věří tomu, že jsem to tak řekl,“ dodal Turek. Podle poslance Lukáše Vlčka využívá slova nacistické propagandy. „Já nevím, kdy se mám smát a kdy brečet,“ řekl Vlček. „Tohleto jsou přesně slova, která používal Adolf Hitler ve třicátých letech,“ dodal. Podle Turka to s tím nemá nic společného.
Jestli chceme čísla obchodních bilancí zlepšovat, musíme udržovat pragmatické vztahy s Čínskou lidovou republikou, řekl rovněž Turek.
„Kdybychom řešili, jak jsou dodržována lidská práva v Kataru, nebo Ázerbájdžánu, nekoupili bychom si vůbec nic,“ tvrdí. „Pro mě není zajímavé, jaký je režim v té zemi. To bychom pak nemohli obchodovat s nikým. Pro mě je zajímavé, jak velkou obchodní výměnu s tou zemí máme,“ uvedl poslanec za Motoristy. Minulé návštěvy na Tchaj-wan označil za aktivismus. S Ruskem ale obchodovat nechce, odkazuje se na probíhající konflikt.
Spolupráce s Tchaj-wanem může být přínosnější než ta s Čínou, míní prezident
Předseda sněmovního výboru pro veřejnou správu Lukáš Vlček s tím nesouhlasí. „Nadšení Čínou bych mírnil,“ míní. Pragmatická politika je podle něj často na škodu k obchodnímu vztahu. „Když se podíváme i třeba na počet pracovních míst, která generují tchaj-wanské investice oproti těm čínským v České republice, tak je to zhruba 30 000 pracovních míst, která v minulosti směřovala do České republiky z Tchaj-wanu, oproti zhruba čtyřem z Číny,“ řekl Vlček.
„Je to kudla do zad českému průmyslu,“ řekl na adresu komplikacím u cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Dle něj je to bodnutí do zad firmám, start-upům a univerzitám.