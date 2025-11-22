Premiér jedině Babiš, Turek se dál řeší, prozradil k jednáním o nové vládě Havlíček

Autor:
  13:09
„Pokud nenastane nic mimořádného, vláda bude uspořádána v podobné době jako v roce 2021, předpokládám tedy někdy kolem půlky prosince,“ uvedl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček v pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova. Podle Havlíčka by měl Andrej Babiš přinést nominaci nové vlády na Hrad příští týden, v koalici panuje shoda, že jiný kandidát na post premiéra nepřipadá v úvahu.
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček. (19. listopad 2025)

Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček. (19. listopad 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček, Alena Schillerová a...
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Alena Schillerová, Karel Havlíček a...
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Alena Schillerová, Andrej Babiš a Karel...
Šéf hnutí ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš na setkání se svými...
10 fotografií

Podle Karla Havlíčka půjde předseda hnutí ANO s konkrétními jmény, která by se měla objevit v nové vládě, na Hrad během příštího týdne. Podle místopředsedy hnutí ANO nebrání jmenování nové vlády ani střet zájmů Andreje Babiše.

V pořadu Za pět minut dvanáct Havlíček zopakoval, že jediným nominantem nové koalice na post premiéra je Babiš. „Jsme ve shodě v koalici a náš jediný kandidát na premiéra je Andrej Babiš. A pan Babiš se také premiérem stane,“ řekl ve vysílání.

Soud poslal do Sněmovny spis k Babišově kauze Čapí hnízdo

Otázkou zůstává, zda se mezi nominanty nové vlády objeví také Filip Turek, o kterém se mluvilo jako možném ministru zahraničí. Předseda Motoristů Petr Macinka se v uplynulých dnech sešel s prezidentem Petrem Pavlem na Hradě. Kromě programového prohlášení se zabývali právě i Turkem.

„Prezident republiky vyčká na seznam kandidátů do vedení resortů od předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, se kterým jedná o sestavení nového kabinetu. Spolu budou řešit jmenování vlády,“ uvedla Kancelář prezidenta v tiskové zprávě po jednání Pavla s Macinkou.

Macinka jednal o Turkovi. Pavlovi by se líbilo, kdyby na Babišově seznamu nebyl

„Já jsem mnohokrát řekli, že se mi jeho výroky nelíbí, ať jsem ale objektivní, já nevím, co všechno říkal. Jsme s Motoristy v koalici, jednáme s nimi, dejte nám ještě týden a budeme vědět více,“ uvedl Havlíček směrem k Turkovi.

Filip Turek na sebe v minulosti už několikrát upozornil, a ne vždy v dobrém světle. V červnu 2025, jen několik měsíců před volbami do Sněmovny, přinesl server Page not Found zprávu, že na něj bývalá partnerka podala trestní oznámení. Viní ho ze znásilnění a roky trvajícího týrání.

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Největší pozdvižení vyvolaly screenshoty jeho příspěvků a komentářů na sociálních sítích, které už po volbách v říjnu 2025 zmapoval Deník N. Podle textu používal „otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky“ a také narážky na Hitlera a Mussoliniho. Část příspěvků z jeho sociálních sítí jeho spolupracovnice promazala, další například schvalující vraždu padesáti muslimů na Novém Zélandu nebo výzvu „Do pece s takovými studenty“, tam ale zůstaly.

Vstoupit do diskuse (42 příspěvků)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Řidička zemřela poté, co v Senici na Hané vjela na přejezdu do cesty vlaku

Při srážce vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané zemřela ráno řidička...

Při srážce osobního vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané v sobotu ráno zemřela řidička osobního vozidla. Na regionální železniční trati ze Senice na Hané ve směru do Litovle a Příkaz byl po...

22. listopadu 2025  10:46,  aktualizováno  13:23

Premiér jedině Babiš, Turek se dál řeší, prozradil k jednáním o nové vládě Havlíček

Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček. (19. listopad 2025)

„Pokud nenastane nic mimořádného, vláda bude uspořádána v podobné době jako v roce 2021, předpokládám tedy někdy kolem půlky prosince,“ uvedl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček v pořadu Za pět...

22. listopadu 2025  13:09

Ukrajina nemá šanci zvítězit, míní Vance. Kritiky plánu označil za zkrachovalce

Sledujeme online
Viceprezident J. D. Vance ve Washingtonu (20. listopadu 2025)

Ukrajina by neměla na dosah vítězství proti Rusku, ani kdyby dostávala více peněz a více zbraní. V noci na sobotu to uvedl americký viceprezident J.D. Vance. Podle něj je cílem návrhu americké dohody...

22. listopadu 2025  8:30,  aktualizováno  13:01

Sjezd sudetských Němců v Brně je logický krok, vítá Bernd Posselt setkání

Šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt (27. května 2023)

Konání sjezdu sudetských Němců v Brně v příštím roce pokládá šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) Bernd Posselt za logický krok v rámci harmonického vývoje vzájemných vztahů mezi ČR a...

22. listopadu 2025  12:31

Žena bojuje se zákeřným nádorem mozku. Léčba zabírá, pojišťovna ji platit nechce

Lenka Kadeřábková se léčí s nádorem mozku pomocí metody TTF Optune.

Už pět měsíců bojuje Lenka Kadeřábková s nádorem mozku, takzvaným glioblastomem, pomocí elektrického proudu. Lékaři tumor odstranili a díky speciální léčbě je nyní žena prakticky zdravá. Vyhráno ale...

22. listopadu 2025  12:30

Neplať víc, než musíš. Využij Lítačku. Praha startuje kampaň ke zdražení jízdného

Jízdenky po zdražení bude výhodnější nakupovat v aplikaci Lítačka

Odstartovala informační kampaň ke zdražení jízdného v městské dopravě v Praze a v tarifních pásmech Pražské integrované dopravy. Největší novinkou je rozlišení ceny jízdného podle způsobu nákupu....

22. listopadu 2025  12:29

Mám v zadku motor, ale zároveň se učím i relaxovat, říká Slavice Ewa Farna

Václav Noid Bárta vyhrál kategorii zpěvák roku (21. listopadu 2025)

Českého slavíka opět ovládla Ewa Farna. Získala zlatou trofej v kategorii Zpěvačky a je i Absolutní slavicí. Střídání stráží ovšem nastalo na postu zpěváků – dosud zdánlivě nepřemožitelného Marka...

22. listopadu 2025  12:03

Hasiči likvidují rozsáhlý požár ve Vysokém Mýtě. Halu bude nutné zlikvidovat

Hasiči likvidují požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu 2025)

Hasiči od noci likvidují rozsáhlý požár průmyslové haly v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě, oheň je již lokalizován. Podle operačního důstojníka nebyl nikdo zraněn, škoda dosáhne předběžným odhadem...

22. listopadu 2025  7:33,  aktualizováno  11:43

Na východě Moravy a Slezska napadne až 15 cm sněhu, varují meteorologové

Na východě Moravy a Slezska bude během víkendu sněžit, podle meteorologů...

V noci na neděli bude podle meteorologů sněžit na severovýchodě Moravy a Slezska. Napadnout by mělo kolem pěti až deseti centimetrů. V Beskydech očekávají až 15 centimetrů sněhu, během neděle by mělo...

22. listopadu 2025  11:22

Čínský čaj, nebo drogy? Na jihokorejské břehy se vyplavují „tajemné“ balíčky

Vlny narážejí na pobřeží jižního letoviska Jeju v Jižní Koreji. (20. října 2024)

Od letošního září vyplavuje moře na břeh jihokorejského ostrova Čedžu malé balíčky, které na první pohled vypadají jako čínský čaj. Ovšem pod barevným obalem s čínským znakem „čaj“ se skrývá droga...

22. listopadu 2025  11:20

Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce

Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...

Trumpova bývalá spojenkyně končí v Kongresu. Skvělé, raduje se prezident

Prezident Donald Trump se zdraví s republikánskou kongresmanku Marjorie...

Republikánská politička Marjorie Taylorová Greeneová, která byla kdysi věrnou spojenkyní prezidenta Donalda Trumpa, oznámila rezignaci ze Sněmovny reprezentantů. Stalo se tak po ostré kritice od ...

22. listopadu 2025  10:38

Velvyslanec Bartuška šel poprvé ke Karlu III. Radili mu, ať si ho nastuduje v seriálu Koruna

Král Karel III. se setkává s českým velvyslancem Václavem Bartuškou v...

Nový český ambasador v Londýně Václav Bartuška se ve čtvrtek setkal s britským králem Karlem III. Monarcha velvyslance přijal v Buckinghamském paláci v Londýně, kde si od něho převzal jeho pověřovací...

22. listopadu 2025  10:04,  aktualizováno  10:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.