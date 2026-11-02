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Za hrdinství byl vyznamenán už jako dítě, v USA velmi zbohatl, říká historik o Mašínovi

Robert Oppelt
  16:05

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Historik Petr Blažek se dlouhodobě zabývá historií 20. století, zejména doby komunistické totality. | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Ve věku 94 let zemřel Josef Mašín, hrdina druhého i třetího odboje a příslušník rodiny, která se zapsala do novodobé historie naší země jako málokterá jiná. Jaký to byl člověk a jak na něj vzpomínat, přibližuje v rozhovoru jeho přítel, historik a ředitel Muzea paměti XX. století Petr Blažek

Kdo byl Josef Mašín? Vy osobně ho na rozdíl od části veřejnosti za kontroverzní osobnost nepovažujete.
Já ho za kontroverzní osobnost určitě nepovažuju. Byl to skutečný účastník druhého i třetího odboje. Po druhé světové válce patřil vůbec k nejmladším, ne-li úplně nejmladším lidem, kteří byli za své hrdinství vyznamenáni. Do odbojových aktivit se zapojil spolu s bratrem Ctiradem a matkou Zdenou už v roce 1940 v rámci poděbradské odbojové skupiny. S bratrem tehdy dokázali zachránit dva sovětské vojáky z transportu smrti a prováděli různé drobné sabotáže. Po únoru 1941 se pak přirozeně stal účastníkem protikomunistického odboje. I tehdy patřil k těm nejmladším. Když se na podzim roku 1953 s bratrem a Milanem Paumerem doslova prostříleli přes východní Německo do svobodného západního Berlína, bylo mu pouhých 21 let.

Všichni tři nejprve vstoupili do speciálních jednotek americké armády, ze kterých později vznikly legendární Zelené barety. Byly to elitní útvary, v nichž pokračovali v boji proti komunismu. Josef Mašín navíc prošel výcvikem specializované jednotky, což byl ten nejtvrdší možný dril i mezi samotnými výsadkáři.

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