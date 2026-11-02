Kdo byl Josef Mašín? Vy osobně ho na rozdíl od části veřejnosti za kontroverzní osobnost nepovažujete.
Já ho za kontroverzní osobnost určitě nepovažuju. Byl to skutečný účastník druhého i třetího odboje. Po druhé světové válce patřil vůbec k nejmladším, ne-li úplně nejmladším lidem, kteří byli za své hrdinství vyznamenáni. Do odbojových aktivit se zapojil spolu s bratrem Ctiradem a matkou Zdenou už v roce 1940 v rámci poděbradské odbojové skupiny. S bratrem tehdy dokázali zachránit dva sovětské vojáky z transportu smrti a prováděli různé drobné sabotáže. Po únoru 1941 se pak přirozeně stal účastníkem protikomunistického odboje. I tehdy patřil k těm nejmladším. Když se na podzim roku 1953 s bratrem a Milanem Paumerem doslova prostříleli přes východní Německo do svobodného západního Berlína, bylo mu pouhých 21 let.
Všichni tři nejprve vstoupili do speciálních jednotek americké armády, ze kterých později vznikly legendární Zelené barety. Byly to elitní útvary, v nichž pokračovali v boji proti komunismu. Josef Mašín navíc prošel výcvikem specializované jednotky, což byl ten nejtvrdší možný dril i mezi samotnými výsadkáři.