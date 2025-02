Plné obchody a spokojenost s Putinem. Jak ruská soft propaganda cílí na Čechy

Olga Vlasovová se narodila a vyrůstala v Rusku. Následně se s rodiči přestěhovala do Česka, kde žila téměř třináct let. Studovala tady na gymnáziu a poté na právnické fakultě v Praze. V době, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, se rozhodla vrátit zpátky do rodné země a tvořit obsah v češtině na sociální sítě. „Uvidíš to, co ti neukáže televize. Zamiluješ se do Ruska,“ slibuje sledujícím svého instagramovém účtu Z Ruska s láskou.