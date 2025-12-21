Z přivýdělků je dnes zlatý důl. Hodinový manžel si přijde i na 800 korun za hodinu

„Mnoho věcí jsem už uměl nebo se je naučil za pochodu. Teď si jako hodinový manžel v Praze vydělám 80 až 100 tisíc měsíčně během dvou týdnů, zbylé dva týdny jsem doma,“ řekl redakci iDNES.cz. Za dvě hodiny práce včetně dopravy si účtuje 1 800 korun, nabídka zahrnuje vrtání, montáže nábytku, baterií nebo garnýží, malování či tapetování. I když konkurence přibývá, zakázky má od rána do večera.
Nejvyšší sazby jsou v Praze, Brně a Středočeském kraji, kde se i běžná hodinová práce zedníka nebo obkladače dostává k 800 korunám.