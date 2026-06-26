Podle zjištění iDNES.cz přesně takto v Česku potichu vzniká obří a vysoce výnosný průmysl. Řada radnic začala městské kamerové systémy (MKS) využívat k hromadnému lovu na přestupky řidičů.
Rozdíl oproti zažité praxi je přitom propastný. Dosud lidé buď narazili na fyzickou hlídku, našli lístek za stěračem, nebo je zachytil označený dopravní radar. Nyní se ale do role neviditelných policistů potichu zapojily i běžné plošné kamery vysoko na sloupech, u kterých veřejnost dosud žila v domnění, že pouze pátrají po zlodějích a dohlížejí na bezpečí v ulicích.