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Z Egypta pašovali látky k výrobě pervitinu, obvinili kriminalisté šestici lidí

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  10:53
Kriminalisté zadrželi a obvinili šest lidí, kteří podle nich dováželi z Egypta prekurzory k výrobě pervitinu jako organizovaná skupina. Obchodovali s nimi, vyráběli i prodávali drogy. Léky a další suroviny vozili například v dózách od vlasové kosmetiky, v balení od kávy nebo rozpuštěné v lahvích od limonády, uvedla policie. Pěti ze zadržených hrozí až osmnáctiletý trest vězení.

Šesté obviněné hrozí podle mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasové až 12 let za mřížemi. Čtyři ze zadržených poslal soud do vazby.

Zajištěné drogy, střelivo a peníze při zadržení šesti lidí, kteří z Egypta pašovali prekurzory k výrobě pervitinu. (28. srpna 2026)
Policie obvinila šest lidí, kteří podle nich z Egypta pašovali prekurzory k výrobě pervitinu a prodávali drogy. (28. srpna 2026)
Pervitin pašovaný v lahvích od limonády z Egypta (28. srpna 2026)
Policie obvinila šest lidí, kteří podle nich z Egypta pašovali prekurzory k výrobě pervitinu a prodávali drogy. (28. srpna 2026)
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Organizovanou skupinu tvořili podle policie tři muži a tři ženy. Měli rozdělené úkoly. Hlavní dealer dodával prekurzory, chemikálie a další předměty k výrobě pervitinu. Další muž působil jako hlavní výrobce, také sháněl suroviny a financoval jejich dovoz z Egypta.

„S nákupem a pašováním léků ze zahraničí měla pomáhat i jeho sestra. Podle detektivů dokázala poradit i postup, jak z konkrétních léků chemickou cestou získat účinnou látku,“ uvedla mluvčí.

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Žena podle ní létala do Česka zhruba jednou za měsíc. Při jedné z cest ji zadržela egyptská policie.

Další obviněná podle Šmoldasové zprostředkovávala komunikaci mezi sourozenci. Dále zajišťovala předávání dovezených surovin či drog, financí a také informací. Ostatní členové skupiny působili jako kurýři a dealeři pervitinu.

„Léky k výrobě drog podle kriminalistů pašovali vždy po několika kilogramech. Za suroviny se měl organizátor revanšovat hotovým pervitinem určeným k další distribuci,“ popsala mluvčí.

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Kriminalisté podle Šmoldasové v České republice zajistili stovky gramů pervitinu a jódu, pseudoefedrin a další suroviny a pomůcky k výrobě pervitinu, ketamin a anabolika. Dále zajistili část samopalu, střelivo a nůž upravený ke střelbě. Drogy byly například ukryté v trezoru za zrcadlem nebo v atrapě granátu.

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