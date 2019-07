Jak napálit děti. Youtubeři lákají na obrovské magnety a detektory duchů

Mladík vytahuje speciálním magnetem z Vltavy něco, o čem prohlašuje, že jde o nevybuchlý granát. Na jiném videu na serveru YouTube jeho kolega pobíhá po hřbitově s blikající krabičkou, kterou označuje za spolehlivý detektor duchů. V jiném spotu zase zkoumají hadrovou panenku, která je podle nich prokletá.

Videa na internetu sledují statisíce dětí, takže o sledovanost autorům zase tolik nejde. Ve skutečnosti je to součást dobře promyšleného tvrdého byznysu zacíleného na děti - jedna velká skrytá reklama. Její autoři přitom mohou být v klidu. Teoreticky jim sice hrozí až milionové pokuty, ale české úřady se nedokážou dohodnout, která instituce by podobné praktiky měla postihovat.

Redakce iDNES.cz zmapovala s youtubery provázané internetové obchody, které magnety, panenky, detektory duchů, ale i obyčejné gumové náramky či obaly na mobil s logem youtuberů prodávají až za tisíce korun.

Youtubeři si nechávají platit od různých značek za prezentaci oblečení, kosmetiky či nápojů ve svých videích. To není nic nového. Stále více se pokoušejí nadchnout děti pro své vlastní produkty. Reklama na ně je někdy na hranici podvodu. A rodiče často tlaku dětí podlehnou, aby jim pořídili to, co používají jejich oblíbenci.

„Ve světě youtuberů se moc nevyznám. Je pro mě proto těžké odlišit, komu se na sítích dá věřit a komu ne. A bohužel nemám přehled, na co se dcera dívá se spolužáky ve škole. V nějakém videu viděla lov duchů, panenku našla na e-shopu, na který video odkazuje,“ popsala maminka dvanáctileté školačky Lucie B.

Drobná hadrová postavička je na prodej za tři a půl tisíce korun. Prodejci deklarují, že má v sobě zabudovaný senzor, který reaguje na změnu statického pole v její blízkosti. Přitahovat k sobě má zejména duše žen a malých dětí. Její dcera po strašidelné panence toužila dlouho, několikrát kvůli odmítnutí hystericky plakala. Lucie panenku své dceři přesto nepořídila, avšak syn její kamarádky si u své matky nakonec vyprosil detektor duchů, tedy další předmět, který stejný e-shop nabízí.

„Zpětně to vnímám jako chybu. Jenže syn na mě hodně tlačil. Argumentoval tím, že detektor nutně potřebuje, aby se s ním spolužáci bavili,“ líčí maminka Klára N. Detektor, který na svém kanálu propagují populární youtubeři TvTwixx, jež sleduje na sociální síti na tři čtvrtě milionu lidí, jí stál 1200 korun. „Je mi jasné, že duchy přístroj neregistruje. V bytě byl poměrně aktivní, ale to spíš blízko u televize nebo jiné elektroniky,“ připouští Klára.

Zákon přitom skrytou reklamu zakazuje. Dle některých právníků by měla youtubery postihovat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Ta ale od záležitosti dává ruce pryč. Podle předsedy rady Ivana Krejčího dohlíží instituce pouze na poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, kterými soukromé video blogy nejsou. „Rada obsah videí na YouTube nereguluje a nevztahují se na ně ustanovení zákona o audiovizuálních službách,“ řekl Krejčí.

Další právníci odkazují na zákon o ochraně spotřebitele, podle kterého mají nekalé reklamní praktiky řešit příslušné živnostenské úřady. Ty sice odpovědnost nepopírají, avšak youtubery aktivně nekontrolují. Nejprve by někdo musel podezření na skrytou reklamu na úřad nahlásit. A youtubeři spoléhají na to, že se to nestane. V případě, že by jim takovou činnost někdo prokázal, hrozí jim až pětimilionová pokuta.

Něco jako Rolling Stones

Zodpovědnost uhlídat a filtrovat nabídky tak zůstává na rodičích. Pro dnešní generaci dětí jsou tvůrci videí celebritami. Pravidelně hltají jejich tvorbu nejen na YouTube, ale i na Instagramu nebo stále populárnějším TikToku. S oblibou navštěvují i Utubering, tedy festival české YouTube scény. Právě na této akci se od stánků s reklamními předměty jednotlivých youtuberů rok co rok vinou dlouhé fronty rodičů.

Ti řeší, kterým youtuberům svěřit své peníze a kterým ne. Děti chtějí třeba jejich trička nebo kšiltovky jako youtubera s jménem MikeJePán, který nechvalně proslul videi, na kterých porušuje předpisy a vyhledává konflikty s policií. Ten prodává svoje kšiltovky za pět set korun. V minulosti nabízel i takzvané pojištění proti pokutám, což je dle právníků nesmysl.

Mnozí youtubeři se ale fanoušky nesnaží programově „obrat“. Část youtuberů své reklamní předměty prodává skrze vlastní e-shopy, jiní spolupracují s agenturami. Jednou z nich je společnost Real Geek, která reklamní předměty pro tvůrce videí vyrábí už přes osm let. Na jejich e-shopu se trika, mikiny a další věci dají sehnat za ceny, které jsou srovnatelné s cenou oblečení v kamenných obchodech.

„S každým youtuberem řešíme, co budeme vyrábět. Snažíme se, aby věci seděly k jeho tvorbě. Kromě triček tak nabízíme i personalizované věci. Podle toho, na co se tvůrce zaměřuje,“ vysvětluje jednatel Real Geek Jan Bartek. Předměty, které jeho společnost nabízí, přitom nemají sloužit primárně k výdělku, jeho klientům jde zejména o bližší identifikaci s fanoušky.

Byznys s neznámou

Kolik přesně youtubeři z prodeje textilu a doplňků mají, není jasné. Redakce oslovila několik youtuberů, nikdo se však vyjádřit nechtěl. Ti nejsledovanější si ovšem v Česku přijdou na statisíce měsíčně. Za zhlédnutí videí jim platí samotná sociální síť i výrobci produktů, kterým dělají reklamu. Dá se ale předpokládat, že u některých tvůrců prodej jejich vlastních předmětů tvoří výraznou část jejich příjmů.

Pod přezdívkou MenT na internetu vystupuje Jan Macák. Jeho kanál na YouTube odebírá přes milion lidí. Na e-shopu, který spravuje sám, fanouškům nabízí i mikiny nebo batohy. „Merch tvoří určitě část mých příjmů, rozhodně se však nejedná o většinu,“ řekl Macák.

Syn Viktora M. však otci před pár týdny ukázal své nové idoly – youtubery vytahující ze dna Vltavy nejrůznější předměty. Pomocí velkých magnetů z vody vysvobozují například fotbalové branky, mince nebo dokonce předmět, který vydávají za granát z druhé světové války. Tato videa mají především u dětí veliký úspěch. Pravidelně je sledují stovky tisíc lidí. Jedním z nich je i Viktorův syn.

„Bylo mu jasné, že bych mu magnet nekoupil. Za vysvědčení tak přemluvil babičku.“ Seniorka za 750 korun pořídila magnet s deklarovanou nosností tři sta kilogramů. Za menší částku pořídila ještě lano. „Co s tím teď syn bude dělat, to netuším. Rozhodně mu nedovolím, aby si s kamarády půjčil na Vltavě šlapadlo a šel něco vytahovat,“ dodává Viktor s tím, že mu právě tato zábava připadá pro žáky základní školy nebezpečná.