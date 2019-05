Na internetu propagují nelegální sázky, reklama cílí hlavně na děti

Muž v masce, který si říká „Záhadný milionář“ v luxusním hotelovém pokoji elektronicky zastřeným hlasem vysvětluje princip, jak podle něj každý může jednoduše a rychle zbohatnout. Dojem má podpořit i to, že přijel velkým terénním mercedesem a na gauči mu po bocích sedí dvě modelky - dvojčata. Stačí mu údajně předat pět tisíc a on z nich ve sportovních sázkách udělá dvojnásobek. Vypráví, že má tým analytiků, a dokonce i kontakty na sportovce a manažery jednotlivých týmů. A identitu si stráží, aby ho nikdo za geniální nápad nepostihl.

Dospělému člověku dojde, že jde o podvod. Na portálu Youtube má ovšem takové sugestivně natočené video už 300 tisíc zhlédnutí. A děti, na které cílí, pak peníze skutečně posílají.

Vidinu snadného zbohatnutí pomocí hazardu na sociálních sítích mezi dětmi podle zjištění iDNES.cz propagují někteří youtubeři. Zmíněné video se například objevilo na profilu mladíků, kteří vystupují pod přezdívkou TVTwixx. A sleduje je na tři čtvrtě milionu lidí, řada nezletilých. TVTwixx se v médiích objevili, když před čtyřmi lety výkonnou petardou zničili městský autobus a natočili se u toho. Před dvěma lety natáčeli videa v opuštěné vile Radovana Krejčíře.

Podvodných tipů na sázení cílící na děti iDNES.cz na internetu dohledala mnoho. Například sázkařskou skupinou JAGR BETS, která v názvu využívá jméno legendárního hokejisty Jaromíra Jágra, propagují i youtubeři Datel a Fizistyle. Oba kanály sledují další stovky tisíc lidí. A díky velké podpoře z řad youtuberů nalákalo sázení spousty dětí.

Samotným youtuberům na videu nic špatného nepřijde. „V našem videu a příspěvcích na IG (Instagramu, pozn. red.) bylo jasně řečeno, o co se jedná a že je to od osmnácti let. Proto to bereme jako naprosto dostačující. Stejnou věc sdělila i společnost JagrBets jednotlivým účastníkům. Je to stejně rizikové asi jako, když člověk jde do kasina nebo si vsadí na zápasy sám podle vlastní předpovědi,“ uvedl za kanál TVTwixx manažer Petr Sedláček.

Video však znepokojilo rodiče dospívajících dětí. „Synovi se blížily narozeniny, takže jsme mu dali možnost vybrat si dárek. Hodně nás překvapilo, když přišel a chtěl, abychom peníze poslali na účet cizího člověka. Prý ho poté pustí do zvláštní tajné skupiny na internetu,“ vypráví Ivana H., matka dvanáctiletého Tomáše. S manželem peníze cizímu člověku poslat nechtěli. „Syn argumentoval, že cizí člověk to není. Má jít o kamaráda youtuberů, které rád sleduje. Když nám video pustil, nestačili jsme se divit.“ Peníze neposlali, Tomáš dostal k narozeninám jiný dárek a rodiče mu teď více kontrolují, na co se na internetu dívá.

Peníze pravděpodobně neuvidíte

Mnohé další děti však takové štěstí nemají. Kampaní se dojem, že sázení na webu je ideální způsob, jak si vydělat, podařilo vzbudit i v dalších. Navzdory tomu, že za „utajenou“ postavou, která slibuje rychlé zbohatnutí například ve zmíněném videu, je ve skutečnosti ruský blogger Krapozavr, který na svém profilu běžně ukazuje svůj obličej a život z ulic Moskvy. A luxusní automobil, na který si prý vydělal sázením, je z pražské autopůjčovny.

„Zpětně to nechápu, ale nabídka se mi hodně líbila. I proto, že TVTwixx sleduji delší dobu, častokrát jsem na jejich doporučení dal. Poslal jsem přes pět tisíc, které jsem už neviděl,“ popisuje student Vojtěch S.

Dál už sázet nechtěl, po přemlouvání od kamarádů zkusil vsadit ještě menší částku. A tentokrát mu skupina „výhru“ skutečně vyplatila. „Namotivovalo mě to. Oni přece neslibovali stoprocentní úspěšnost. Vsadil jsem ještě jednou, skoro deset tisíc. Peníze se mi samozřejmě znovu nevrátily,“ přiznal Vojtěch.

K sázení nabízí internetoví vykukové dětem dva způsoby. Za tisíce korun si mohou zaplatit vstupenku do speciální skupiny v šifrované aplikaci na zasílání zpráv Telegram. Tam údajně dostanou tipy na nejrůznější spolehlivě výhodné sázky. Druhou možností je právě to, že pošlou peníze zcela neznámým lidem, kteří spolupracují s youtubery a ti údajně vsadí za ně.

Legální konkurence, která sázky přijímá až od osmnácti let a podléhá zákonné regulaci, proti něčemu takovému varuje. „Různé weby zaručující snadný výdělek prostřednictvím zakoupení „zaručených tipů“ na události s předem neznámým výsledkem nebo zprostředkující sázky u zahraničních sázkových kanceláří jsou podvod. Náš tip pro veřejnost je jednoduchý – vyhněte se takovým nabídkám obloukem,“ radí vedoucí komunikace sázkové kanceláře Tipsport Václav Sochor. „Nejen, že své peníze velmi pravděpodobně už neuvidíte ani v případě výhry, ale navíc se tím i vy můžete podílet na trestné činnosti,“ dodal Sochor.

Ti, kteří děti na hazard na internetu lákají, přitom podle expertů dost pravděpodobně porušují hned několik zákonů. Pravděpodobně se dopouštějí podvodu. Uživatel s přezdívkou mr.krapi na svém instagramovém účtu pravidelně zachycuje, jak prý vydělává. Slibuje, že pod vedením jeho skupiny by případní zájemci mohli za vsazených pět tisíc dostat zpět tisíc necelých deset. Ze vsazených dvaceti tisíc pak dokonce částku převyšující 81 tisíc korun. Jak ale potvrzují napálení, které redakce kontaktovala, takové částky je takřka nemožné získat. „Vyhrál jsem pouze jednou, asi dva tisíce. Oproti tomu, co jsem jim poslal, je to jen zlomek,“ připouští napálený Patrik K.

A proti zákonu může být i samotná reklama na hazard. Problém by mladíci natáčející videa mohli mít ze dvou důvodů: z obsahu jejich kanálu je zřejmé, že videa cílí hlavně na nezletilé děti, což samozřejmě není legální. Dalším problémem je to, že reklama na hazard v Česku není zakázaná zcela, musí však vždy obsahovat jasné varování ve znění: „Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!“. Ani to ve dvanáct minut dlouhém videu TVTwixx nenajdeme.

Dětem imponuje luxusní život

Právě reklama cílící na dospívající je obzvlášť ošemetná. „U mladých lidí a dětí může být cokoliv, s čím se setkávají opakovaně, modelem a vzorem světa. Kvůli nízkému věku nemusí dokázat dokážou odlišit nevhodnost – nejen problematického chování, ale také vůbec jeho sledování či zaznamenávání. Následkem může být nápodoba či nebezpečný obdiv,“ poznamenává psycholog Dalibor Špok.

Redakce oslovila několik fanoušků youtuberů TVTwixx, Datla i Fizistyle. Většina z nich se shoduje, že na ně život záhadného milionáře živícího se hazardem udělal dojem. „Nemám vlastní bankovní účet, takže na něj jenom koukám na Instagramu. Líbí se mi, co tam dává. Hlavně se mi líbí jeho auto,“ svěřil se jedenáctiletý fanoušek Matěj.

Na reklamu na sázkové kanceláře dohlíží celní úřady. Pokud celníci odhalí reklamu na nelicencovanou sázkovou kancelář, hrozí jejímu šiřiteli pokuta až 2 miliony korun.

„Celebrity“ na sociálních totiž odkazují na internetové sázkové kanceláře, které v Česku nemají licenci. Portál iDNES.cz narazil na to, že jsou nezletilí vybízení k registraci u firem betwinners a 1WIN, které jsou registrované v Rusku. Provozovatelům za to hrozí až padesátimilionová pokuta.

„Ministerstvo financí průběžně na internetu monitoruje dodržování zákona o hazardních hrách. Jestliže dojde k závěru, že je hazardní hra zaměřena nebo cílena na osoby s bydlištěm na území ČR, pak je zahájeno řízení ve věci zápisu na seznam nepovolených internetových her. Následkem je povinnost blokovat internetovou stránku,“ uvedl mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík.

Potíž ovšem je, že technicky zákon řeší blokaci zpřístupněním webové adresy. A ty ruské sázkové kanceláře bleskově střídají. Pokud jednu z nich nechá ministerstvo zablokovat, po internetu se obratem rozšíří nová adresa, na které je nepovolený hazard přístupný.