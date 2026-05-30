Vandal pocákal dům novinářky Witowské. Pokud má někdo problém, ať přijde, řekla

Autor:
  11:11
Neznámý pachatel pocákal fasádu domu, ve kterém žije moderátorka Světlana Witowská. Ta na sociální síti uvedla, že bude situaci řešit s policií. „Autorovi bych chtěla vzkázat, že pokud má nějaký problém, může nám ho přijít říct a pobavíme se,“ napsala. Čin odsoudil také její partner Petr Kolář, který je poradcem prezidenta Petra Pavla.
Vandal poničil dům moderátorky Světlany Witowské, ta se obrátí na policii. Žije v něm s poradcem prezidenta Petrem Kolářem. (29. května 2026) | foto: Profil Světlany Witowské na sociální síti X

„Kdyby ten výtvarný hrdina třeba zazvonil, slušně se představil a řekl mi, že má se mnou problém a potřebuje si to vyříkat, případně si to rozdat na férovku na pěsti, tak bych to i ocenil. Ale tohle… Je to ubožák a zbabělec,“ napsal k příspěvku Kolář.

Witowská tvoří s Kolářem pár již několik let. Nejvíce se proslavila jako moderátorka České televize, kde působila poprvé již v roce 1996. Mezi lety 2005 a 2010 pracovala v TV Prima a moderovala hlavní zpravodajskou relaci. Poté se vrátila zpět do České televize, kde moderovala od roku 2014 pořad Interview 24. Hlavní zpravodajskou relaci České televize Události moderovala dva roky. V roce 2018 získala novinářskou cenu Karla Havlíčka Borovského.

Witowská míří do Českého rozhlasu, bude moderovat pořad Osobnost Plus

Od března 2025 působí v Českém rozhlasu, kde moderuje pořad Osobnost plus, střídá se s Barborou Tachecí.

Kolář v současnosti patří k nejdůležitějším lidem v okolí prezidenta Petra Pavla, právě on jej mimo jiné přesvědčil ke kandidatuře. Následně pomáhal se sestavováním týmu a ovlivňoval i strategii předvolební kampaně.

Komerční sdělení
