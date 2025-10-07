Willík bojuje o šanci na lepší život. Drahá léčba přibrzdí vzácnou nemoc

Ivana Lesková
  9:23
William je blonďatý kluk se šibalským úsměvem. Umí řádit tak, že i zdatný fyzioterapeut má co dělat, aby ho udržel chvíli v klidu. Na první pohled není poznat, že kvůli vzácné genetické nemoci, která ničí svaly, skončí chlapec nejpozději v pubertě na vozíku. Rodina proto shání 80 milionů korun na genovou léčbu Duchennovy svalové dystrofie, kterou může hoch dostat v americkém Bostonu. Moc času nemá.

„Bojujeme o Willíkovo dětství a jeho budoucnost. Většina dětí s Duchennem je na vozíku od 12 nebo 14 let, postupně ztrácejí možnost pohybu a umírají v mladém věku. Novou naději přináší genová terapie Elevidys, která zatím není dostupná v Evropské unii. Sháníme peníze, aby ji Willík mohl podstoupit v USA. Zbývá mu necelý rok, protože v září mu bylo pět a léčbu může dostat nejpozději před dovršením šesti let,“ líčí chlapcova babička Šárka Paloučková.

Pro vnuka založila sbírku na platformě Donio. Současně oslovuje i jiné zahraniční kliniky, které spouštějí klinické studie Duchennovy svalové dystrofie. Tam by mohl mít léčbu zdarma, ale zatím nedostal šanci.

Jedna klinika odmítá přijímat děti z Unie, jiná žádá, aby pacient žil kvůli sledování pět let po podání léčiva v Kanadě. „Kdyby nás někde přijali, udělám vše. Nechám práce a kvůli svému jedinému vnukovi se přestěhuji do Kanady,“ říká 55letá žena.

Osmiletý Matyáš ztrácí svaly. Zhoršuje se to, ale jsme tu pro něj, říká jeho táta

Podle Paloučkové může genová terapie zmírnit nemoc natolik, že chlapec by mohl zůstat ještě mnoho let v pohybu a žít déle než bez léčby. „V květnu, když po pádu přestal chodit, jsme se vyděsili, že už se nepostaví. Po pár týdnech se naštěstí rozchodil, přesto už se pro něj vyrábí vozíček,“ vysvětluje důvody, proč se snaží vnukovi rychle pomoci.

Na první pohled teď není na Willíkovi znát, že má vážný problém. Po dvou týdnech pobytu v ostravském neurorehabilitačním centru Arcada tam řádí jako zdravé děti. Sotva vejde do místnosti určené ke stimulaci smyslů, nadšeně se vrhá do bazénu s plastovými míčky. Chvíli se v nich válí, pak je vyhazuje. Jeden letí s takovou razancí, že praskne.

Malému Willíkovi můžete přispět na léčbu zde na portálu Donio: Odkaz

Šéf fyzioterapeutů v centru Abdallah Walweel je trpělivý, usměvavý a vynalézavý. Přizpůsobuje se potřebám rozdováděného chlapce. Často ho zvedá, hraje si s ním i na auto nebo letadlo, ale při každé aktivitě se snaží protahovat jeho chodidla a posilovat stabilitu těla.

Protože Willík, po mamince Čech a po tátovi Ir, žije v Irsku a česky moc neumí, domlouvá se s ním Walweel angličtinou. Řeč ovládá perfektně, protože v Jordánsku, odkud pochází, se ji učil už jako malý.

Je akční, ale bez léčby nebude

Ačkoli má fyzioterapeut přes třicet let praxe v oboru, po hodině práce s hyperaktivním chlapcem je utahaný a má propocené bílé pracovní triko.„Je hodně akční. Ale protože jeho tělo kvůli genetické poruše genu DMD nedokáže vyrábět bílkovinu dystrofin, jeho svalové buňky postupně odumírají a pružná svalová vlákna nahrazuje tuhá vazivová nebo tuková tkáň,“ říká o Willíkovi.

William je blonďatý klučina se šibalským úsměvem. Zatím je hyperaktivní a na první pohled není poznat, že kvůli vzácné genetické nemoci, která ničí svaly, bude nejpozději v pubertě na vozíku. Rodina pro něj shání 80 milionů korun na genetickou léčbu v USA.
Pětiletý Willík se narodil s vzácnou genetickou nemocí. Žije v Irsku, ale poslední dva týdny strávil s mámou pocházející z Česka i babičkou v Ostravě. Intenzivně rehabilitoval v centru Arcada, kde rodina také bydlela. „Pátrala jsem, ale v Irsku takové služby nikdo nenabízí,“ říká chlapcova babička Šárka Paloučková.
Willík si dva uplynulé týdny užíval rehabilitace v ostravském neurorehabilitačním centru Arcada. S fyzioterapeutem Abdallahem Walweelem se totiž dobře bavil a dával mu pořádně zabrat.
Willík si oblíbil vedoucího fyzioterapeutů v ostravském neurorehabilitačním centru Arcada. Abdallah Walweel si s hyperaktivním chlapcem umí poradit. Neváhá si s ním hrát třeba na letadlo nebo auto. Ale po hodině práce má propocené triko.
17 fotografií

Babičce doporučuje, aby s ním dospělí i doma denně rehabilitovali, hlavně protahovali a uvolňovali svaly, aby se co nejdéle obešel bez vozíku. „Nesmíte to ale přehnat. Hoch by neměl chodit po schodech, protože tím se jeho svaly rychleji unaví a poškodí,“ vysvětluje jí fyzioterapeut.

V Česku se rozjíždí unikátní „továrna“ na výzkum a léčbu vzácných nemocí

V centru Arcada denně intenzivně rehabilituje asi 50 – 60 dětí i dospělých s neurologickými diagnózami. Stejně jako Willík přijíždějí tam i další děti z ciziny, kde podobná péče není. Rodina Willíka využila i možnost ubytování přímo v centru. Část z dvanácti apartmánů slouží dětem v bdělém kómatu. V takovém stavu je už 18 let také syn Miloše Svobody. Ten právě kvůli němu vybudoval ambulantní zařízení, které pomáhá i dalším lidem.

Willíkova rodina je v centru nadšená. „U nás takové služby nejsou. Teď už víme, jak máme s chlapcem cvičit. Po schodech ho nosíme. A vidíme, že se lepší jeho celková stabilita i chůze. Od mala chodí po špičkách, ale teď častěji došlapuje na celé chodidlo,“ popisuje Šárka Paloučková.

Synova tragédie přivedla muže k založení centra. Jiným pomáhá probouzet do života

Chlapci podle ní pomohla i metoda tréninku mozku (neurofeedback), při které zdravotníci pomocí elektrod a počítače sledují jeho činnost. Jemnými změnami obrazu či zvuku pak mozek dostává signály, díky nimž se učí zklidnit a lépe soustředit.

„Po prvním vyšetření ostravští zdravotníci potvrdili, že má poruchu pozornosti s hyperaktivitou. Ale ujistili nás, že není autista, což naznačovali irští lékaři,“ dodává babička Willíka.

Rodí se vážně nemocní. Ale nikdo neví, co jim je. Rodiny dětí si radí navzájem

Podle Jitky Reineltové, ředitelky organizace Parent Project, která sdružuje rodiny pacientů se svalovou dystrofií a dalšími vzácnými nervosvalovými nemocemi, je v Česku asi 350 až 500 lidí s těmito potížemi. Nejstarším není ani 30 let.

„Denní rehabilitace jsou v péči o tyto pacienty nezbytností,“ říká Reineltová. A dodává, že zdejší rodiny zatím o genovou terapii neusilují, protože není schválená Evropskou lékovou agenturou, má svá rizika a nejsou známé dlouhodobé účinky.

„Většina pacientů dostává kortikosteroidy. Ale už je schválený nový lék Duvyzat pro chodící děti od šesti let věku, který dokáže zpomalit postup nemoci a má méně vedlejších účinků. Zatím lze žádat pojišťovny o jeho úhradu podle paragrafu 16, který umožňuje ve výjimečných případech hradit z veřejného zdravotního pojištění i léky jinak nehrazené,“ říká Reineltová.

Přibývá lidí, kteří žádají o léky soud. Pojišťovny jim léčbu odmítají platit

Potvrzují to i lékaři. „Přicházejí nové léky, které mohou zpomalit postup nemoci podobně jako genová terapie. Ta sice působí jinak, ale nemoc také nevyléčí, jen zpomalí. A není vhodná pro každého. Riziková je pro děti nechodící, s nemocemi jater nebo srdce,“ upozorňuje lékařka z Neuromuskulárního centra Fakultní nemocnice Brno Lenka Juříková.

Podle ní je problematika léčby Duchennovy svalové distrofie složitá. „Ale pokud by genová terapie byla časem schválená i v Evropě, mohla by pomoci asi deseti českým dětem ročně,“ míní lékařka.

Willíkovi utíká čas

Babička Willíka sleduje vývoj a schvalování všech nových léků ve světě. „Každý lék na Duchennovu svalovou distrofii má svá pro a proti. Ale žádný zatím nenabízí takový přínos jako genová terapie. Tu dostalo ve světě už přes tisíc dětí. V Bostonu byl prvním pacientem v září 2023 čtyřletý Lucas, který pak udělal velké pokroky,“ líčí Paloučková.

Genová léčba totiž podle ní jako jediná řeší základní příčinu nemoci: neschopnost těla produkovat dystrofin. „Po genové terapii může tělo produkovat protein podobný dystrofinu, což zpomaluje postup nemoci,“ vysvětluje. A dodává, že Willíkovi utíká čas, protože léčbu zatím nemůže dostat žádné dítě starší šesti let.

Oporu má chlapec i ve skupině českých podporovatelů, kteří rodině pomáhají shánět sponzory. „Upozorňujeme na sbírku pro Willíka, jejíž patronkou je sportovkyně Gabriela Soukalová. Jsme rádi za každý příspěvek, ale zatím se nedaří sehnat potřebnou částku. Čím déle bude chlapec čekat na genovou léčbu, tím více u něj bude přibývat nevratných změn,“ říká koordinátorka skupiny Yvona Břoušková.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Ústavní soud zrušil letošní zmrazení platů soudců. Poukázal na nesystémové zásahy

Letošní zmrazení platů v justici neobstálo před Ústavním soudem (ÚS), fixní platovou základnu zrušil. Stát musí platy zpětně dorovnat, podle odhadu ministerstva spravedlnosti jde o více než 800...

7. října 2025  9:12,  aktualizováno  9:38

Rána pro irského premiéra. Prezidentský kandidát odstoupil kvůli nevrácenému nájmu

Jim Gavin, kandidát strany Fianna Fáil na post irského prezidenta, se vzdal své účasti ve volbách. Stalo se tak poté, co vyšlo najevo, že před 16 lety nevrátil přeplatek na nájemném ve výši 3300 eur...

7. října 2025  9:36

Srážka kamionu s autem zastavila D1 na Vyškovsku, náklaďák zřejmě nedobrzdil

Dálnice D1 na 212. kilometru u Holubic na Vyškovsku ve směru do Prahy stojí kvůli nehodě kamionu a osobního auta. Kamion patrně nedobrzdil. Kvůli přivolanému vrtulníku a jeho přistávání je dálnice ve...

7. října 2025  9:28,  aktualizováno  9:34

V 54 letech zemřel Jan Šatra. Hrál v kapele Laura a její tygři, byl i součástí StarDance

V pondělí v pouhých 54 letech zemřel trombonista Jan Šatra. Zkušený hudebník, který vedle trombonu hrál i na klavír, působil v kapelách Laura a její tygři, Šum svistu či Yo Yo Band. Lidé si jej mohou...

7. října 2025  9:28

Willík bojuje o šanci na lepší život. Drahá léčba přibrzdí vzácnou nemoc

William je blonďatý kluk se šibalským úsměvem. Umí řádit tak, že i zdatný fyzioterapeut má co dělat, aby ho udržel chvíli v klidu. Na první pohled není poznat, že kvůli vzácné genetické nemoci, která...

7. října 2025  9:23

Náklaďák na Znojemsku zdemoloval auto u krajnice, řidič v nemocnici bojuje o život

Vážná dopravní nehoda v úterý ráno obousměrně uzavřela silnici I/53 u Těšetic na Znojemsku. Nákladní vůz tam narazil do osobního auta s přívěsem stojícím na kraji vozovky směrem na Znojmo. Na místě...

7. října 2025  7:52,  aktualizováno  9:01

KOMENTÁŘ: Babiš versus Fiala, největší rivalové vánočních pohádek

Premium

Děkujme Pánubohu a ústavě, že máme parlamentní volby pouze jednou za čtyři roky. Kdyby se totiž vyskytovaly častěji, televize by ve velkém rušily seriály a místo nich zařazovaly debaty...

7. října 2025

Vánoce a advent 2025

Advent je období čtyř nedělí před Štědrým večerem. Letos začíná v neděli 30. listopadu 2025 a končí na Štědrý den 24. prosince 2025 po západu slunce. Vánoce se slaví od čtvrtka 25. prosince do první...

7. října 2025  8:58

Nejdřív Sněmovna, potom teprve vláda. O důvěru by mohla žádat někdy kolem Vánoc

Před čtyřmi lety čekalo Česko na novou vládu 69 dní, před osmi lety dlouhých 264 dnů po volbách. Tentokrát bude cesta k nové vládě pravděpodobně patřit k těm rychlejším. Se svoláním ustavující schůze...

7. října 2025  8:20

Smrtící metanol straší Brazilce, raději abstinují. V São Paulo zemřelo už 15 lidí

Brazílie řeší případy otravy metanolem, které se v současnosti soustředí ve městě São Paulo a jeho okolí. Úřady vyzvaly spotřebitele k velké opatrnosti, což vedlo k propadu prodejů alkoholických...

7. října 2025  7:44

Ženy se po 35 letech dozvěděly, že byly při porodu zaměněny. Bydlely kousek od sebe

Před skoro 35 lety v nemocnici ve Štýrském Hradci zaměnili dvě novorozené holčičky. Ženy se nyní díky testům DNA dozvěděly, kdo jsou jejich rodiče, a poprvé se s nimi mohly setkat.

7. října 2025  7:04

V Kalifornii se zřítil vrtulník zdravotní služby, jako zázrakem všichni přežili

Na dálnici v kalifornském Sacramentu se v pondělí večer místního času zřítil vrtulník zdravotní služby. Tři lidé utrpěli vážná zranění. Záchranáři v tu chvíli na palubě neměli žádného pacienta.

7. října 2025  6:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.