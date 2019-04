Le Penová: Jste prozíravý národ, Evropskou unii jste hned prokoukli

Le Penová dorazila ve čtvrtek do Prahy spolu s předsedou nizozemské Strany pro Svobodu Geertem Wildersem na zahájení kampaně SPD před volbami do Evropského parlamentu.



Francouzská politička chválila Česko za rezervovaný přístup k EU. „Hned jste pochopili, kde je problém. EU nemá žádná pozitiva. Je to neúspěch ekonomický, sociální, bezpečnostní i neúspěch v boji s terorismem,“ prohlásila Le Penová.

Ve stejném duchu chválil Česko i Wilders. „Česká republika je mladá a silná demokracie. V EU je velice málo zemí, které jsou kritické k islamizaci a imigraci. Česko na to může být hrdé.“

Migrace a no-go zóny ve Francii

Podle Le Penové je její vlastní země v katastrofálním stavu. „Máme sedm milionů nezaměstnaných. Ve Francii jsou no-go zóny, kde platí islámské právo a zákony. Když kdekoliv v schengenském prostoru přijmeme milion migrantů, tak se pak mohou volně pohybovat. S tím se musí něco dělat,“ bouřila Le Penová.

Evropské státy se podle ní nesmějí spoléhat na druhé a musí obnovit své vlastní hranice, jinak bude přicházet více a více lidí. „Přijíždějí, protože naše státy jim poskytují dávky, které jsou vyšší než to, co by dostali ve své zemi. Proto sem jezdí,“ řekla Le Penová. Francouzská právnička nesouhlasím ani s tvrzením, že přijímání uprchlíků je naše kulturní povinnost.

Kritikou nešetřila ani na adresu Frontexu (Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, pozn. red.), který podle političky příchodu dalších migrantů vůbec nezabraňuje.

Nečinnost EU směrem k rozdílné kvalitě potravin na jednotlivých trzích Evropy považuje za skandální. „Je to nespravedlnost. EU se míchá do všeho, ale tam, kde by měla chránit občany, tam se neúčastní, protože obhajuje právo silnějšího a ruku trhu. Nechrání nás před dovozem nebezpečných potravin, které mohou škodit nám nebo našim dětem.“



Eurovolby přinesou změnu, věří Wilders

Wilders, Le Penová i Okamura věří, že letošní volby přinesou do Evropského parlamentu velkou změnu. „Je to první šance, kdy naše skupina bude moci něco změnit. Ostatní frakce v Evropském parlamentu nás konečně budou muset poslouchat. Chceme, aby naše zájmy byly nadřazeny zájmům Bruselu. Jde o svobodu,“ doufá v úspěch Wilders.



Národního sdružení Marine Le Penové i Strana pro Svobodu Geerta Wilderse jsou v EP členy nejmenší frakce Evropa národů. V případě volebního úspěchu by se k nim rád připojil i Okamura se svou SPD.