Falešné covidpasy na prodej. Podle webu v mezích zákona, policie si to nemyslí

Stránka, jejíž jméno se redakce iDNES.cz rozhodla nezveřejňovat, tvrdí, že prodej falešných potvrzení je zcela v pořádku a zaštiťuje se konzultací s nejmenovanými advokáty. Jde o nástupce původního webu certifikatlevne.cz, který nyní již nefunguje. Je ovšem totožný a spojuje je i jméno údajného majitele.

Ovšem advokát a bývalý ministr vnitra Tomáš Sokol pro iDNES.cz zdůraznil, že vydávat falešné certifikáty je podvod. „Podvod je to zaručeně. I mezi advokáty jsou ale šílenci. Pokud však není (certifikát pozn. red.) založen na zákroku (očkování či testu), je to samozřejmě padělání a pozměňování veřejné listiny. To je mimo veškerou diskuzi,“ zhodnotil.

Vystavení či obdržení námi vystavených certifikátů není protiprávním jednáním a pokud bude po někom z našich zákazníků či přímo po nás neprávem vymáháno, zcela zdarma poskytneme advokátní služby a pokud bude potřeba, podáme hromadnou žalobu.

Ten také podotkl, že takovou věc mohl napsat leda právník, který touží po trestním stíháním. „Pan advokát už je asi v kriminále za nějaké podvody a takové věci. Slušný advokát to rozhodně udělat nemohl,“ doplnil a současně dodal: „To je jako kdyby inzerovali, že někoho zavraždí a mají to konzultovaný s advokátní kanceláří.“

Podobné nabídky i nákupy jsou však protiprávní. Na to upozornilo i Nejvyšší státní zastupitelství, které již v minulosti podobně varovalo, že pokud někdo padělá certifikát o testu či očkování, může se jednat o trestný čin, za který hrozí až tři roky za mřížemi.

„Padělání tištěného nebo elektronického certifikátu, podstatná změna jeho obsahu, opatření a přechovávání nepravého certifikátu v úmyslu užít jej jako pravý, jakož i předložení padělaného nebo pozměněného certifikátu, může být trestným činem padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 trestního zákoníku,“ uvedlo NSZ.

Stránky nabízející falešné potvrzení jsou tak ukázkovým příkladem, jak podvodníci z lidí získávají peníze a přitom tvrdí, že je to v pořádku. Jenže není.

To pro iDNES.cz potvrdil i další právník Dan Slavík. „Jestli mají vystavit certifikát bez jakéhokoliv podkladu a je falešný, tak je to nesmysl a je to protiprávní. To je, jako kdybych vám vystavil rozsudek o rozvodu manželství a nebyl bych soudce, to je prostě nesmysl,“ řekl.

V úvodu nového webu však údajný prodejce slibuje „lidovou cenu, ověřenou kvalitu a rychlé dodání“. „Jsme slušní lidé, co si rádi zajdou na výlet s kamarády, do hospody na dobré české jídlo nebo na skvělé české pivo,“ píše se na webu, kde certifikát o prodělání nemoci má cenovku 790 korun, doklad o očkování pak vyjde na 1 990 korun.

V nabídce jsou i negativní PCR testy za 490 korun, pro ty je ale v současnosti velmi omezení užití. Na případ původního webu upozornil server Lidovky.cz.

Web nabízející falešné certifikáty, který podle serveru nic.cz vznikl 25. listopadu, je registrován na adrese v Reykjavíku. Jako majitel stránky se prezentuje jistý Karel Hoffman. Člověk stejného jména na sebe měl napsanou i předchozí stránku, nicméně tehdy s adresou kousek od Kladna. Aktuálně sám sebe označuje přímo za majitele společnosti, píše v e-mailu, který má redakce iDNES.cz k dispozici.

Naše služby byly konzultovány s advokátem

Hoffman v e-mailu doslova píše: „Nejprve bych chtěl informovat zákazníky, kteří objednávali před 14. listopadem 2021. Všechny certifikáty objednané před 14. listopadem byly včera odeslány. Tímto se omlouváme za zpožděné dodání certifikátů a doufáme, že budete spokojeni.“

Rovněž Hoffman upozorňuje na novinku: „Na novém obchodě teď lze platit přímo kreditní kartou, čímž se výrazně zkrátí doba vydání certifikátu.“ Na původním webu totiž byla možná platba pouze v bitcoinech.

V závěru e-mailu údajný majitel stránky tvrdí, že se nejedná o nic protizákonného. „Naše služby byly konzultovány s advokátní kanceláří a všechny naše služby včetně vydávání platných Covid certifikátů jsou v souladu se zákony České republiky. Vystavení či obdržení námi vystavených certifikátů není protiprávním jednáním a pokud bude po někom z našich zákazníků či přímo po nás neprávem vymáháno, zcela zdarma poskytneme advokátní služby a pokud bude potřeba, podáme hromadnou žalobu,“ stojí v prohlášení.

Redakce iDNES.cz oslovila s nejnovějším e-mailem od Karla Hoffmana i policii. „V obecné rovině můžeme konstatovat, že se servery nabízejícími falešné certifikáty zabýváme. Z taktických a operativních důvodů však nelze více sdělovat ke konkrétním serverům či provozovatelům.

Covid certifikát je považován Ministerstvem zdravotnictví ČR za veřejnou listinu a její padělání či prokazování se jí lze trestat až třemi roky odnětí svobody,“ komentoval za policejní prezidium mluvčí Ondřej Moravčík.

Nové stránce stejně jako původní nechybí ani zaštítění se známými osobnostmi, jako nyní již exposlancem Lubomírem Volným nebo šéfem SPD Tomiem Okamurou. U obou web uvádí, že mu jmenovaní „věří“.

Okamura pro iDNES.cz řekl, že na minulou stránku podal trestní oznámení. „Byl bych rád, kdyby nikdo bez mého vědomí nezneužíval mé jméno, což se ovšem stává relativně často. Takže minulou stránku jsme řešili, tohle přepošlu znovu, aby se na to advokátní kancelář podívala,” komentoval.