Extrémní zkouška. Armáda poslala vrtulníky Sokol na cvičení v Pyrenejích

Létání ve velehorách bylo až do letoška doménou armádních vrtulníků Mi-17, Mi-171Š a Mi-24. Před několika dny se však na francouzsko-španělskou hranici vydali také jejich kolegové se stroji W-3A Sokol.

„Ve výškách, kde v Čechách končíme, ve Francii teprve začínáme. Je to výzva,“ říká major Petr Šafařík, velitel kontingentu z 24. základny Dopravního letectva Praha Kbely.



České Sokoly operují ve Francii dva. Do Pyrenejí se dostaly vlastní silou. Nejdříve přelétly z Prahy do Plzně na základnu Líně, tam načerpaly plné nádrže paliva a vyrazily přes celé Německo do Francie. Sokol je schopen ve vzduchu vydržet tři hodiny, a tak další tankování stroje čekalo teprve na francouzské základně Phalsbourg. A podruhé až u Středozemního moře na vojenském letišti Orange.

Po stejné trase, ovšem s několikahodinovým rozdílem, letěly na cvičení Mountain Flight 2019 také vrtulníky Mi-171Š ze základny Náměšť nad Oslavou.



W-3A Sokol Výroba byla zahájena v roce 1985. Vrtulník je určen k přepravě maximálně 12 osob nebo materiálu o hmotnosti do 2 200 kg a pro leteckou pátrací záchrannou službu (SAR). Maximální rychlost: 270 km/h

270 km/h Dolet: 1 225 km

1 225 km Hmotnost: 3 300 kg

3 300 kg Typ motoru: 2 x WSK-PZL Rzeszów TWD-10W

2 x WSK-PZL Rzeszów TWD-10W Délka trupu: 14,21 m

14,21 m Výška: 4,12 m

4,12 m Průměr rotoru: 15,2 m

Piloti českých Sokolů se během jednoho dne ocitli v úplně jiném světě, operují totiž ve výškách od 2000 do 3000 metrů nad mořem. V řídkém horském vzduch se jejich stroje chovají jinak.

„V těchto výškách máme přísnější omezení maximální váhy vrtulníku, takže se musíme před každým letem o to důkladněji připravit. Musíme předem rozvrhnout náklad a především si zjistit podmínky v cílové oblasti,“ dodává major Šafařík.

Posádky Sokolů se během dvou týdenních turnusů mají seznámit s operačními a taktickými postupy, které armáda používá v zahraničních misích a vyzkouší si také vysokohorské létání s prostředky pro noční vidění.



Cvičení Mountain Flight 2019 ve francouzských Pyrenejích skončí v pátek 13. září, potom naši piloti přelétnou svoje stroje zpátky do Česka. Pro pozemní personál s vybavením přilétne transportní CASA.