Strašák vztekliny se vrací, riziko roste v pohraničí. Přibývá zájemců o vakcínu

Stále více Čechů se chrání před smrtelnou vzteklinou. Přesto, že v zemi se nemoc nevyskytla dvacet let, po covidu opět roste zájem o očkování: preventivně i po rizikovém poranění zvířetem. Jen do konce července převzali lékaři téměř 12 tisíc vakcín, což je skoro tolik jako za celý loňský rok. Souvisí to s návratem k cestování, ale také s rostoucím rizikem nákazy vzteklinou v pohraničí.