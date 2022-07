Jedno, jak jste bohatí. Lidské štěstí závisí na kvalitě vztahů, tvrdí mediátorka

Když konečně odezněla covidová pandemie, přišla válka a s ní spojená energetická krize, inflace. Sledujete, že se tyto faktory podepisují na mezilidských vztazích?

Konfliktů opravdu přibylo. Neustále eskalují tím, jak přicházejí ze světa další a další události. Už když vypukl covid, začaly se objevovat speciální druhy sporů, které dále postupem času sílily. Pak se přidala válka, která přivedla další specifické druhy konfliktů. A poté ještě energetická krize spolu s inflací lidi uvrhla do strachů a obav. Přišli jsme o jistoty, hodnoty, což zákonitě způsobuje eskalaci konfliktů.

Jaké specifické typy konfliktů máte na mysli?

Vznikla spousta nestandardních konfliktů, zejména hodnotových. Už za covidu vznikaly mezi partnery spory, zda očkovat, nebo neočkovat, jestli jít na návštěvu k rodičům i s vědomím toho, jaké to může mít důsledky. Hodnotové konflikty jsou přitom jedny z nejtěžších, protože lidé jdou při nich opravdu až na dřeň. Současná doba přináší i specifické pracovně-právní, firemní a obchodní spory, které se do té doby neobjevovaly v takové míře.

Během války začaly vznikat rodinné a partnerské spory, kdy lidé řeší, jestli Ukrajině pomáhat, či nikoliv, zda pronajmout uprchlíkům byt, jak moc se do války máme vměšovat. Když už se pomáhá ukrajinským lidem, zda by se nemělo pomáhat více i českým. Tyto otázky hýbou celou společností, ale i mezilidskými vztahy, kde se to velmi silně střetává.