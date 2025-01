Vzpoura poslankyň. Kvůli úmorným jednáním už nechtějí kandidovat

„Práce ve Sněmovně je v podstatě neslučitelná s nějakým plánováním. Je to kvůli mimořádným schůzím a délce jednání. Vy vlastně nikdy nevíte, kdy skončíte. Do toho máte mít nějaké aktivity ve vašem regionu a ještě zabezpečovat rodinu. Já mám dvě děti i starou maminku, o kterou se starám,“ popisuje poslankyně KDU-ČSL Marie Jílková, která s otcem dětí nežije.

Jihomoravská politička se do Sněmovny dostala před čtyřmi lety a znovu už to zkoušet nechce.

„Rozhodně se ale nechci smířit s tím, že poslanci mají být jen ti, kteří si to umí zařídit. My máme představovat průřez společností. Mají tady být zastoupeni muži, ženy, lidé, kteří vydělávají hodně peněz, mladí a i lidé, kteří o někoho pečují. Jenže pravidla Sněmovny jsou nastavena tak, že pečující diskvalifikují,“ vysvětluje Jílková svůj pohled.

Loni kandidovala do Senátu, protože práci v horní komoře parlamentu považuje za skloubitelnější s rodinou. Avšak neuspěla.

„Nevím, kdy přijedu“

Podobně to vnímá Martina Ochodnická z TOP 09. Bývalá starostka Větrného Jeníkova a matka tří dětí taky po čtyřech letech poslanecký mandát obhajovat nebude. „Jako poslankyně máme dostatek financí na to, abychom si to mohly zařídit. Ovšem ani když chůvě dáte sebevíc peněz, ona není připravená na to, že se nevrátím ve smluvený čas a vlastně ani nevím, kdy přijedu,“ přibližuje místopředsedkyně TOP 09 Ochodnická. Na rozdíl od kolegyně partnera doma má.

V tomto volebním období Sněmovna svolávala více mimořádných schůzí než v těch předchozích a opozice také častěji obstruuje.

Hodiny u řečnického pultíku si pro sebe zabírá šéf opozičního ANO Andrej Babiš. Rekord drží Tomio Okamura, ten řečnil skoro 11 hodin.

Ochodnické pak vadí také to, že zanedbává práci na Vysočině, tedy v regionu, za který byla zvolena. „Od pondělního večera do pátku jsem zavřená ve Sněmovně, a to i v týdnech, kdy bych měla být na Vysočině, protože doháním věci, které jsem musela kvůli mimořádným schůzím rušit. To přece musí štvát i voliče, kteří nám platí vysoké platy,“ míní Ochodnická.

Spolu s Jílkovou tento týden na sociálních sítích zveřejnila video, v němž konec ve vrcholné politice zdůvodňují. Navíc v něm vyzývají další ženy, aby se nenechaly odradit a kandidaturu do Sněmovny zkusily. Ony jim nabídnou pomoc a zkušenosti. Ve Sněmovně je momentálně 25 procent žen.

Poslanec je frustrovaný neefektivitou

Tento pohled ale nesdílí jen političky. Poslanec STAN Viktor Vojtko také nebude kandidovat z rodinných důvodů a také proto, že je frustrovaný neefektivitou.

„Dříve jsem aspoň mohl jezdit z Prahy ve středu na otočku domů, ale to teď už nejde,“ říká jihočeský poslanec Vojtko. Líbí se mu, že jinde v zahraničí mívají pevně stanovené dny hlasování a nestává se tam, že politici hodiny diskutují o programu schůze a pak si jej ani neodhlasují. Zmínění poslanci proto ještě chtějí prosadit změnu jednacího řádu a zkrátit řečnické doby u pultíku.

O tom, zda to stihnou, mají sami pochybnosti. Čím dál více politiků omezení řečnické doby ale podporuje. Dlouholetý poslanec ODS Marek Benda už dříve řekl, že je o tom ochotný jednat. Proti není ani opozice. „My jsme o změně jednacího řádu připraveni jednat dlouhodobě, nicméně změny by musely směřovat k novému volebnímu období a musela by na nich být shoda,“ myslí si Alena Schillerová z ANO.